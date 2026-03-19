À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹～¿Í´Ö¼çÂÎ¤ÎÆÃµö¼ÂÌ³¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÉÊ¼Á¤È¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç～
ÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¤ò´Þ¤à¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆÃµö¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Þ¥ê¥¢¤Ç
¡¡¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦ÊÛÍý»Î¡§ÂçÀ¥²ÂÇ·¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯5·î27Æü¤Ë¡¢ÆÃµö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È(¢¨)¤òÅëºÜ¤·¤¿ÆÃµöÆÉ²ò»Ù±ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨µñÀäÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖµñÀä»Ù±çµ¡Ç½¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢ÌÀºÙ½ñºîÀ®¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀ¹Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÌ³²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Udemy¤Ë¤ª¤¤¤Æ3,075Ì¾¤Î¼õ¹Ö¼Ô¡¢¥ì¥Ó¥åーÉ¾²Á4.6(614·ï¤ÎÉ¾²Á)¤òÍ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂçÀ¥ ²ÂÇ·(Åö¼ÒFounder CEO/ ÊÛÍý»Î)¤¬¡¢¼«¤éÀß·×¡¦´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸À®AIÍø³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×ÆÃµö(ÆÃµöÂè7744712¹æ)¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î´ðËÜÆÃµö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ÑÞ¼ Í³±Ñ »á¡ÊÊÛÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¯¥·ー¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯ ¥Ñー¥È¥ÊーÊÛÍý»Î¡¦Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë¡Ë¡¢Àî¾å À®Ç¯ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÃÎºâ¥Ç¥¶¥¤¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò/ÊÛÍý»Î¡Ë¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÌ³²È¤ÎÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Â¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤¿Àè¿ÊÅª¤Êµ¡Ç½¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÃÎºâ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃµöÌÀºÙ½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¼ÂÌ³Å¬¹çÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö´°Á´¤Ê¼«Æ°²½¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Î¼ÂÌ³¥Õ¥íー¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¡¦³ÎÇ§¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¸À®AI¤¬Êä½õÅª¤«¤Ä¹âÅÙ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¡¡
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¼¥í¥Ùー¥¹¤Ç¤Îµ¯°Æ¤«¤éÇ¼ÉÊºÑ¤ßÌÀºÙ½ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦²ÃÉ®½¤Àµ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃµö¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶ÈÃÎºâÉô¤Ç¤ÎÆâÀ½²½¤«¤éÆÃµö»öÌ³½ê¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤Þ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¼«Æ°À¸À®¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¼çÂÎ¤Î¼ÂÌ³¥Õ¥íー¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢AI¤¬Êä½õÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè°Ê¾å¤ËÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤ÌÀºÙ½ñºîÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¼ç¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹
¡¡ÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÈ¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤«¤é¤Îµ¯°Æ
¡¡È¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤ÎºîÀ®¤«¤éAI¤¬»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÃÎºâÉô¤Ç¤ÎÆâÀ½²½¤òÁÛÄê¤·¤¿¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤«¤é¤ÎºîÀ®
¡¡ºîÀ®ºÑ¤ß¤ÎÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Â»ÜÎã¤ÎºîÀ®¤òAI¤¬»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃµö»öÌ³½ê¤ä´ë¶È¤ÎÊÛÍý»Î¤ÎÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÇ¼ÉÊÌÀºÙ½ñ¡¦¼ÒÆâÌÀºÙ½ñ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Î¸úÎ¨²½
¡¡ÆÃµö»öÌ³½ê¤«¤éÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿ÌÀºÙ½ñ¤ä¼ÒÆâ¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÌÀºÙ½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤ËÆâÍÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦²ÃÉ®½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤ÎÍøÍÑÆ³Àþ
2¡¥ÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¤ÎÆÃÄ§¡Ê1¡Ë½ÀÆð¤ÊÆ³ÀþÀß·× - 3¤Ä¤Î³«»ÏÊýË¡
¡¡¡ÖÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤«¤é¡×¡ÖÌÀºÙ½ñ²¼½ñ¤¤«¤é¡×¡Ö¥¼¥í¤«¤é¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆ³Àþ¤òÍÑ°Õ¡£¶ÈÌ³¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤Ç³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥¿ - ¿Í´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò½Å»ë
¡¡¥ー¥ïー¥É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞËÜÊ¸¤òÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡×¤òºÎÍÑ¡£AIÀ¸À®·ë²Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¦½¤Àµ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÈÊÔ½¸ÍúÎò - Áàºî¤Î°ì¸µ´ÉÍý
¡¡¿Í´Ö¤ÈAI¤ÎÁàºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¡£³Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¾µÇ§¸å¤ËËÜÊ¸¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÊÑ¹¹¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£ÍúÎò´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤°Õ¤Î¾õÂÖ¤Ø¤ÎÉü¸µ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©
¡¡ÆâÀ½²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Â°¹à¤ä¼Â»ÜÎã¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀºÙ½ñ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤â¼Â¸½¡£¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÉÊ¼Á¶¯²½¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¼ç¤Êµ¡Ç½¡Ê1¡Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½
ÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤ÎºîÀ®¤«¤é¼Â»ÜÎã¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¡£°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±. ÆÃµöÀÁµá¤ÎÈÏ°Ï¤òºîÀ®
£². ÉÕµ¡Ê¸ú²ÌÀâÌÀ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥È¥í¤òÀ¸À®¡ÊÉÕµ¤Î¤ß¤â²Ä¡Ë
£³. Àè¹Ôµ»½ÑÊ¸¸¥¤òÁÞÆþ¡ÊÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ë
£´. ÍÑ¸ì¡¦¿ÞÌÌ¡¦Éä¹æÀâÌÀ¤òÀ¸À®
£µ. ¼Â»Ü·ÁÂÖ¤Î¹ü³Ê¤òÀ¸À®
£¶. ³Æ¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Î¼Â»ÜÎã¾ÜºÙ¤òºîÀ®
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÐÎÏÆâÍÆ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢AI¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Õ¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½
¡Ê2¡ËAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½
¡¡³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖAsk¡Ê¼ÁÌä¡Ë¡×¤È¡ÖAgent¡ÊÊÔ½¸¡Ë¡×¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¡£¡ÖAsk¡×¤ÇÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖAgent¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½
¡Ê3¡ËÌÀºÙ½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½
¡¡ÆÃµöÌÀºÙ½ñ¤ÎµºÜÉÔÈ÷¤ò¸¡½Ð¤·¡¢³ºÅö²Õ½ê¤òÄ¾ÀÜÊÔ½¸¡¦½¤Àµ¡£50°Ê¾å¤Î¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆÉÔÈ÷»ö¹à¤Ë¤Ï½ÅÍ×ÅÙ¤Î¥é¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÀèÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë½¤Àµ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀºÙ½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·î1～2²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤Æ¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æー¥¶ÍÍ°Ê³°¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Öµ¹¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥µ¥Þ¥ê¥¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¸æ°ÆÆâ¡Û
3·î¥µ¥Þ¥ê¥¢¥¦¥§¥Ó¥Êー£³.
¡¡¡¡¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯03·î26Æü(ÌÚ) 15:00-16:00 (1»þ´Ö¤ÎÍ½Äê) (1»þ´Ö¤ÎÍ½Äê)
¡¡¡¡¡Ú¹Ö»Õ¡ÛÂçÀ¥ ²ÂÇ·¡Ê¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼ÒCEO¡¿ÊÛÍý»Î¡Ë
¡¡¡¡¡ÚÆâÍÆ¡Û¿·µ¡Ç½¡ØÌÀºÙ½ñºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¡Ù¤Î¾Ò²ð
¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ :
https://patent-i.com/summaria/manual/S_20260326
¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÎºâ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ê¤½¤ÊÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤ÈÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¡¢Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤È·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡ÖÂè37²óÃæ¾®´ë¶ÈÍ¥½¨¿·µ»½Ñ¡¦¿·À½ÉÊ¾Þ¡¦Í¥ÎÉ¾Þ(https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/37shingizyutu.html)¡×¡¢ÆÃµöÄ£¼çºÅ¤ÎÂè£´²ó IPBASE AWARDS(https://ipbase.go.jp/learn/ceo/page40.php)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎÍÍ¤«¤é¹¤¯¸æÉ¾²ÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥°¥ìー¥¾ー¥ó²ò¾ÃÀ©ÅÙ(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html)Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿»öÁ°³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎºâ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Î»ÑÀª¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎºâ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥°¥ìー¥¾ー¥ó²ò¾ÃÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ë¤ä»ö¶È¼Ô¤ò¤´ÁªÄê¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¹ÍÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡Û
¡¦2025Ç¯¡¡Âè27²ó¡¡Ãæ¾®´ë¶ÈÍ¥½¨¿·µ»½Ñ¡¦¿·À½ÉÊ¾Þ¡¡Í¥ÎÉ¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ê¤½¤ÊÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡¢Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ
¡¡¡¡Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤È·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¸å±ç
¡¦2023Ç¯¡¡Âè4²ó¡¡IP BASE AWARD¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡¡¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¡¡ÆÃµöÄ£¼çºÅ
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÂçÀ¥²ÂÇ·¤Ï¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÊÛÍý»Î¤«¤ÄAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£À¸À®AIÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯ÌÀÁÏ½Ð¤«¤é¼ÂÁõ¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÃÎºâ¶È³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Udemy¤Ë¤Æ¡ÖÆÃµö¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¡×¡ÖÆÃµö¤ÎÆÉ¤ßÊý¹ÖºÂ¡×¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³²È¸þ¤±¤ÎÍ±×¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÃÎºâ¾ðÊó¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤è¤ê¤´¹ØÆþÄº¤¯¤È³ä°ú²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¤Ê¤ª¡¢Udemy for Business¤Ë·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤Þ¤¹)¡£
- ÆÃµö¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¡Ê¼õ¹Ö¼Ô¿ô 2,970¿Í, É¾²Á 4.5/5.0(600·ï¤ÎÉ¾²Á), 2025/12/22¸½ºß¡Ë
- - ³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡ÚÆÃµö¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¡Û(https://www.udemy.com/course/patentlearning/?couponCode=C90ED4B7FEB6F34EEE3B)
- ÆÃµö¤ÎÆÉ¤ßÊý¹ÖºÂ¡Ê¼õ¹Ö¼Ô¿ô 767¿Í, É¾²Á 4.2/5.0(153·ï¤ÎÉ¾²Á), 2025/12/22¸½ºß¡Ë
- - ³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡ÚÆÃµö¤ÎÆÉ¤ßÊý¹ÖºÂ¡Û(https://www.udemy.com/course/patentreading/?couponCode=F7EABBF0B77697C4EFE9)
Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹- ¥µ¥Þ¥ê¥¢(https://patent-i.com/summaria)AI¶îÆ°¤Î¹âÉÊ¼ÁÆÃµö¥µ¥Þ¥êºîÀ® https://patent-i.com/summaria
- ¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó(https://patent-i.com/)Åý¹çÆÃµö¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡https://patent-i.com/
- ¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥Ýー¥È(https://patent-i.com/report/)ÌµÎÁ¤ÎÆÃµö¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¡https://patent-i.com/report/
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥Æ¥é¥¹(https://patent-i.com/tm/)¾¦É¸¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡¡https://patent-i.com/tm/
Ì¤Íè¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
¡¡ÃÎºâ¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¤Ï¡¢±Ä¶È¸½¾ì¡¦¼ÂÌ³¸½¾ì¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅö¼Ò¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÆÍÑÅª¤ÊÀ¸À®AI¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÃÎºâ¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼ÂÌ³²È¤Î»ëÅÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Óµ¡Ç½¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎºâ¶È³¦¤ËËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ËÜÇ¯¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØÆÃµöÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ÌÀºÙ½ñºîÀ®¡¦¸¢Íø²½»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎºâ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI³èÍÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¡Ç½³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Î¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤È¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Î¼ÂÌ³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Û
https://patent-i.com/ja/contact/
ÆÃµöÊ¸¾ÏÆÉ²ò»Ù±çAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×
¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
--
//////////////////////////////////////////
¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-5-6¤ê¤½¤Ê¶åÃÊ¥Ó¥ë5³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050(3000)6561
¢¡ Åý¹çÆÃµö¥µー¥Ó¥¹ ¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó
https://patent-i.com/
¢¡ ÆÃµöÊ¸½ñÆÉ²ò»Ù±ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×
https://patent-i.com/summaria/
¢¡ µ»½Ñ¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹ ¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó ¥ì¥Ýー¥È
https://patent-i.com/report/
¢¡ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UCYMnbpNWLXsbTCbk_4UY07w
¢¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
https://patent-i.com/ja/contact/
//////////////////////////////////////////