¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026¡ÙVer.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü¡ª ¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥À¥¤¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡É³«ºÅ¡¡¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡ÖËÙ»í²»¡×¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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App Store URL¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353
Google Play URL¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions
PlayStation(TM)Store URL¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672
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Google Play Games on PC¡§https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)
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Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA
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