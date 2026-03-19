PC²èÌÌ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òAI¤¬½Ö´Ö²òÀâ¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾ïÃó·¿¤Î¹âÂ®AI¡ÖIrukaDark¡×Àµ¼°ÈÇ¤Ë¸þ¤±¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤òËÜÆü³«»Ï
AI¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥³ー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÏÆ ¿¿¿Í¡Ë¤Ï¡¢PC²èÌÌ¤Ë¾ïÃó¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ò¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È°ìÈ¯¤Ç½èÍý¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAI¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÖIrukaDark¡Ê¥¤¥ë¥«¥Àー¥¯¡Ë¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÅÐÏ¿¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥Ó¥åーÈÇ¤Ç¤Ï³¤³°´Þ¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹1¥ö·î¤Ç1Ëü°Ê¾å¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö»×¹Í¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¥¹¥Þー¥È¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤´Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Windows¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎTeam¥×¥é¥ó¡¢AIµÄ»öÏ¿µ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ IrukaDark¤È¤Ï¡© ¤â¤¦¡¢AI¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
IrukaDark¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎPC¤ÇÆ±¤¸²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¤¤¥Ú¥Ã¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾ïÃó·¿AI¤Ç¤¹¡£ Web¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¡¢Æñ²ò¤Êµ»½Ñ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢³«È¯´Ä¶¡¢SaaS¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢PDF»ñÎÁ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤²ñµÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÅê±Æ»ñÎÁ¤Þ¤Ç¡£IrukaDark¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥³¥Ôー¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¿¥Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò³«¤¤¤ÆAI¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ë¹Ô¤¯¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È°ìÈ¯¤Ç½Ö´Ö²òÀâ¡£¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤¬ÊÖ¤ë
IrukaDark¤ÎÃæ³Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤Î¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¼¥í¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎAI¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¤¹¤éÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£º£¸«¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤ÎÊ¸Ì®¤òAI¤¬Íý²ò¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤Ç½Ö»þ¤Ë²òÀâ¤äËÝÌõ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOption / Alt¡×+¡ÖS¡×¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤Ç²èÌÌ¤ÎÇ¤°ÕÈÏ°Ï¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ì¤Ð¡¢AI¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë²òÀâ¡£¥Æ¥¥¹¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¡ÖOption / Alt¡×+¡ÖA¡×¤ò²¡¤»¤Ð¡¢³µÍ×¤«¤é¾ÜºÙ²òÀâ¡¢¿Þ²ò¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£URL¤òÁªÂò¤·¤Æ¡ÖOption / Alt¡×+¡ÖQ¡×¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÇÍ×ÅÀ¤òÀ°Íý¡£¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¤¹¤ëºî¶È´Ä¶¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢Cursor¡¢GitHub¡¢AWS¡¢Figma¡¢Notion¡¢Slack¡¢Excel¡¢³Ø½ÑÏÀÊ¸PDF¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇÆ±¤¸¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥ÈÁàºî¤¬µ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤Î¾å¤Ç¡£
¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎClaude Code¤Î¾å¤Ç¡£
³¤³°¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Î¾å¤Ç¡£
Slack¤Î¾å¤Ç¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¾å¤Ç¤â¾ï¤ËIrukaDark¤Ï¾ïÃó¤·¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë²èÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥Ô¥Ú¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥Éµ¡Ç½
¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¤ÎÍúÎò¤ò1000·ï°Ê¾å¤â±ÊÂ³Åª¤Ë¼«Æ°ÊÝÂ¸¡Ê¥Æ¥¥¹¥ÈºÇÂç1000·ï¡¢²èÁüºÇÂç30Ëç¡Ë¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥Ôー¤òÏ¢Â³¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ½çÈÖ¤Ë¥Úー¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î¥³¥Ô¥Úºî¶È¤¬°ìµ¤¤Ë¹âÂ®²½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯»È¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Î¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¤ËÂÐ±þ¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥Ôー¤òÏ¢Â³¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥Úー¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Úー¥¹¥È¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤è¤¯»È¤¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
¥Æ¥¥¹¥È½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü¡¦Æ°²è¡¦¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¡¢¥¿¥¤¥Þー¤ä¥é¥ó¥Á¥ãーµ¡Ç½¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ë¶Å½Ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îºî¶È¤Î¡Ö¥Õ¥íー¡×¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/37237/table/87_1_36779583ed321c2074c7a86ad4b13d8f.jpg?v=202603190951 ]
²èÁüÀ¸À®¤ÎÀßÄê
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç²èÁüÀ¸À®
¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½
¥¹¥±¥¸¥åー¥ëµ¡Ç½
¢£ Àµ¼°ÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿ÄÉ²Ãµ¡Ç½
Àµ¼°ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢WindowsÂÐ±þ¡¢Team¥×¥é¥óÂÐ±þ¡¢AIµÄ»öÏ¿µ¡Ç½¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥³¥óÀßÄê¤Ê¤É¡¢Âç·¿µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Îºî¶È¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Áー¥à¤äÁÈ¿¥¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×AI¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÔË¾¤Î¡ÖWindows¡×¤ËÂÐ±þ
¤³¤ì¤Þ¤ÇMac´Ä¶¤Ç¤Î¤ß¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¿ô¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËWindows OS¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¡¦ÁÈ¿¥¸þ¤±¡ÖTeam¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄÉ²Ã
´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥àÃ±°Ì¤Ç¤Î°ì³çÆ³Æþ¡¦´ÉÍý¤ËºÇÅ¬¤ÊTeam¥×¥é¥ó¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIµÄ»öÏ¿µ¡Ç½¡×¤Î¼ÂÁõ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤ËÍ×Ìó¤¹¤ëµÄ»öÏ¿µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£²èÌÌ¤Î½Ö´Ö²òÀâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î²ñµÄ¤ÎµÏ¿¤ä¿¶¤êÊÖ¤ê¤âIrukaDark¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¯¥À¥¦¥ó·Á¼°¤ÎÍ×ÌóÊ¸¾Ï¡¢Ï¿²è¡¢µÄ»öÏ¿¤Î¤Þ¤È¤á¥¹¥é¥¤¥É²èÁü¤¬¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥³¥óÀßÄê¡×
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëAI¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î²èÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¼«Í³¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
´ðËÜÅª¤Ë¤É¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Free¡§¡ð0 / Ëè·î¾¯ÎÌ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿
Plus¡§¡ð9 / Ëè·î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿
MAX¡§¡ð200 / Ëè·îÂçÎÌ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿
Team¡§¡ð12 / ¥á¥ó¥Ðー¤´¤È / Ëè·î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿ / µÄ»öÏ¿¥¯¥é¥¦¥É¶¦Í¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·²Ä»ë²½¤òÅëºÜ¡£
Enterprise¡§¥«¥¹¥¿¥à²Á³Ê / ÀÁµá½ñÂÐ±þ / ÀìÇ¤¥µ¥Ýー¥È / µÄ»öÏ¿¥¯¥é¥¦¥É¶¦Í¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·²Ä»ë²½¤òÅëºÜ¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://irukadark.com/ja(https://irukadark.com/ja)
¢£ ¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü¤è¤ê¡¢IrukaDark¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹»þ¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³ー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÈÆÍÑÅª¤ÊAI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ï¿²è¤«¤éAgentic¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òºî¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·¼«Æ°½èÍý¤ò¤¹¤ëBrowser Use·¿AI ¡ÖCopelf¡×¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£AI¡ÖIrukaDark¡×¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥ê¥âー¥ÈPC·²¤òÁàºî¤¹¤ë¥»¥¥å¥¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡ÖNefia¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØAI¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://copelf.com/ja
https://irukadark.com/ja/
https://www.nefia.ai/ja
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³ー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
±Ñ¸ìÉ½µ¡§CORe Inc.
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î17Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É»ÍÃúÌÜ1ÈÖ6¹æ JR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïー 18³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±üÏÆ ¿¿¿Í
¼èÄùÌòCTO¡§ÃÓÅÄ Ä¾¿Í
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6 JR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïー 18³¬
URL¡§https://co-r-e.com/