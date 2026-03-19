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»¨»ïÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ Public Management Review
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Variance Risk, Downside Risk, and Tail Risk¡§ Comparing Risk Behaviours Among Public and Private Sector Employees
Ãø¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Reona Hayashi, So Morikawa, Takeshi Ojima, and Manami Tsuruta
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DOI¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 10.1080/14719037.2026.2636053
URL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://doi.org/10.1080/14719037.2026.2636053
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