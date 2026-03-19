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¡ÚMost popular articles Áª½ÐÏÀÊ¸¡Û·ÇºÜ»ï¡§Chemical Science¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡§7.6@2024¡ËÏÀÊ¸Ì¾¡§Photocatalytic hydrogen peroxide production with an external quantum yield of almost 500%¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê³°ÉôÎÌ»Ò¼ýÎ¨500¡ó¤Î¸÷¿¨ÇÞÅª²á»À²½¿åÁÇ¹çÀ®¡ËÃø¼Ô¡¡¡§¥¨¥ó¥è¥¦¥½¥¦1¡¢Ç¼Ã«¿¿°ì2¡ö¡¢¿ùÌÜ¹±»Ö1,3¡¢Â¿ÅÄ¹°ÌÀ4¡ö¡¢ÉûÅçÅ¯Ï¯1,3¡ö¡¡¡öÀÕÇ¤Ãø¼Ô½êÂ°¡¡¡§1¡¡¶áµ¦Âç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¢2¡¡¶áµ¦Âç³ØË¡¿ÍËÜÉô´ÉÍýÉô¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡3¡¡¶áµ¦Âç³ØÍý¹©³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²Ê¡¢4¡¡Åì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½·ÇºÜÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë5·î2ÆüURL¡¡¡§https://doi.org/10.1039/D5SC01447F¡¡¡¡¡¡¡¡Most popular articles 2025: photochemistry collection¡ÚÁíÀâ①¡Û·ÇºÜ»ï¡§Chemical Communications¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡§4.2@2024¡ËÏÀÊ¸Ì¾¡§Photocatalytic hydrogen peroxide production toward quantum yields exceeding 100%¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÎÌ»Ò¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤òÌÜ»Ø¤¹¸÷¿¨ÇÞÅª²á»À²½¿åÁÇ¹çÀ®¡ËÃø¼Ô¡¡¡§ÉûÅçÅ¯Ï¯1,2¡¢¥¨¥ó¥è¥¦¥½¥¦2¡¢Â¿ÅÄ¹°ÌÀ3¡ö¡¡¡öÀÕÇ¤Ãø¼Ô½êÂ°¡¡¡§1¡¡¶áµ¦Âç³ØÍý¹©³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²Ê¡¢2¡¡¶áµ¦Âç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¢3¡¡Åì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½·ÇºÜÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë10·î27ÆüURL¡¡¡§https://doi.org/10.1039/D5CC05863E¡ÚÁíÀâ②¡Û·ÇºÜ»ï¡§Chemistry - A European Journal¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡§3.7@2024¡ËÏÀÊ¸Ì¾¡§Photoelectrochemical Hydrogen Peroxide Production via Simultaneous Reduction¡¡¡¡¡¡¡¡and Oxidation Processes¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»À²½¡¦´Ô¸µ¤Î¶¨ÁÕ¤Ç¿Ê¤à¸÷ÅÅµ¤²½³Ø²á»À²½¿åÁÇ¹çÀ®¡ËÃø¼Ô¡¡¡§ÉûÅçÅ¯Ï¯1¡ö¡¢Ç¼Ã«¿¿°ì2¡¢Â¿ÅÄ¹°ÌÀ3¡ö¡¡¡öÀÕÇ¤Ãø¼Ô½êÂ°¡¡¡§1¡¡¶áµ¦Âç³ØÍý¹©³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²Ê¡¢2¡¡¶áµ¦Âç³ØË¡¿ÍËÜÉô´ÉÍýÉô¡¢3¡¡Åì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½·ÇºÜÆü¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î27ÆüURL¡¡ ¡§https://doi.org/10.1002/chem.202503451¡ÚËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¡Û¥ª¥¥·¥Éー¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²á»À²½¿åÁÇ¡ÊH2O2¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÌÇ¶Ý¡¢²½À®ÉÊ¤Î¹çÀ®¤ä¥Ñ¥ë¥×¤ÎÉºÇò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê²½³ØÊª¼Á¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÅÅÃÓÍÑ¥¯¥êー¥óÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼ÎÎ°è¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢²á»À²½¿åÁÇ¤ÏÂ¿ÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤Ê¸÷¿¨ÇÞÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê¹çÀ®¡¦À½Â¤¤¹¤ëÊýË¡¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌµµ¡Êª¼Á¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¡Ê¸÷¿¨ÇÞ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤È¥¨¥¿¥Îー¥ë¤«¤é¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¹âÇ»ÅÙ¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë²á»À²½¿åÁÇ¤Î¹çÀ®¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¤ÎÍøÍÑ¸úÎ¨¤ÏÌó500¡ó¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸÷¿¨ÇÞ¤Î¾ï¼±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
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