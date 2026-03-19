¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²Ö¤ò¡¢À¤³¦¤Ë´õË¾¤ò¡ªÊì¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ë¡£Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È1ÉÊ¤Ë¤Ä¤100±ß¤ò´óÉÕ¡£
²Ö¤ÈÎÐ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Â¼¾¡¼£¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝNGO¥×¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è Íý»öÄ¹¡§ÃÓ¾åÀ¶»Ò¡Ë¤Ø´óÉÕ¤¬¤Ç¤¤ëÊì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ç¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´óÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè°ì±à·Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÊì¤ÎÆüÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤âÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«¡ªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤100±ß¤ò´óÉÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊì¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Âè°ì±à·Ý¤ÎÊì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¡£
Êì¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¡¢À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö¥¨ー¥ë¡×¤Ë¡£Âè°ì±à·Ý¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë²Ö¤ò¡¢À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´õË¾¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤100±ß¤ò¹ñºÝNGO¥×¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ûー¥×¡×¤Ø´óÉÕ¤·¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¼Ô¤Î¶µ°é¡¢¼«Î©»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ö¤òÂ£¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÃ¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î³èÆ°¡£
Â£¤ë¿Í¤â¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Ö¤ÎÂ£¤êÊª¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ò¤´¹ØÆþ¡¦´óÉÕÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
´óÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè°ì±à·Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êì¤ÎÆüÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÆ±°ì¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï´óÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤¹¤¹¤áÈ¿¢¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à
£±.¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó ¥ì¥Ã¥É
4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êì¤ÎÆü¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤È¤·¤Æ¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ÎÀÖ¿§¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¦Æ»¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤¤¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÊì¤Ø¤Î°¦¡×¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Ö¤È¤È¤â¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó ¥Ô¥³¥Æ¥£¥Ñー¥×¥ë
4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ç¤ËÇò¤Î±ï¼è¤ê¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤ÎÊì¤ÎÆü¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡£
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÊì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³.¥Ï¥¤¥É¥é¥ó¥¸¥¢¡¡¶ä²Ï
7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ìë¶õ¤Ë½Ö¤¯À±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ö»Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ï¥¤¥É¥é¥ó¥¸¥¢¡ÊÀ¾ÍÎ¤¢¤¸¤µ¤¤¡Ë¡£
¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¹ñÆâÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2016-2017¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ïー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2016¤ò¾ÞÎò¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¸¥µ¥¤¤Ç¤¹¡£
£´.¥ß¥Ç¥£¸ÕÄ³Íö¡¡¥Þ¥¶ー¥Áー¥¯¡¡2ËÜÎ©
8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈËË¤òÀ÷¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤¬Èþ¤·¤¤¸ÕÄ³Íö¡£
¤ä¤µ¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÑÛ¤È¤·¤¿µ¤ÉÊ¤¬Éº¤¦²Ö»Ñ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Êì¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î¸ÕÄ³Íö¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾å¼Á¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¹¤¯ºé¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤¹¤¹¤áÀ¸²Ö¥¢¥¤¥Æ¥à
£±.¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡Ö¥áー¥ë¡×
5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥«¥éー¤Ç¤¹¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´ïÉÕ¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¥Öー¥±¡Ö¥¹¥é¥ó¡×
11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥®¥Õ¥È¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Öー¥±¡£
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÈÍ¥¤·¤¤¥Ùー¥¸¥å¤¬½À¤é¤«¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î²Ö¡¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤ØÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³.¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡Ö¥é¥Õ¥£¥Í¡×
25,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー»ÖÂ¼µª»Ò¤ÎÊì¤ÎÆü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²Ö¡¹¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤¿´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡£
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹²Ö´ï¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤È¾å¼Á¤µ¤òÅº¤¨¡¢¡ÈÀöÎý¡ÊRaffine¡Ë¡É¤ÎÌ¾¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ëºé¤¯Èþ¤·¤µ¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¡£Êì¤ÎÆü¤Î´¶¼Õ¤ò¾å¼Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
£´.¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Öー¥±¡Ö¥ìー¥ô¡×²Ö´ï¥»¥Ã¥È
38,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー»ÖÂ¼µª»Ò¤ÎÊì¤ÎÆü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
²Ö¡¹¤¬¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÆ°¤¯¥é¥¤¥ó¤òÂçÀÚ¤ËÂ«¤Í¡¢²Ö´ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ´¡ÊReve¡Ë¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î²ÖÂ«¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥³¥é¥Ü¡ª
£±.¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡¡ÀÖ¡õ¡ãÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡ä¥¯¥Ã¥ーµÍ¹ç¤»¥»¥Ã¥È
6,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êì¤ÎÆü¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀÖ¤¤¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¿¢¤¨¤È¡ãÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡ä¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥ーµÍ¹ç¤»¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°é¤Æ¤ä¤¹¤¤È¿¢¤¨¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤è¤ê°ìÁØ´î¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¥Ð¥¿ー¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£².¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¥ì¥Ã¥É²ÖÂ«¡õ¡ãmitaseru¡ä¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¡¥»¥Ã¥È
8,360±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êì¤ÎÆü¤ÎÄêÈÖ¡¦ÀÖ¤¤¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÂ«¤È¡¢¡ãmitaseru¡ä¤ÎÁª¤Ù¤ë¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
mitaseru¡Ê¥ß¥¿¥»¥ë¡Ë¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¸·Áª¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê2ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Êì¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¢£Êì¤ÎÆü¤ÈÉã¤ÎÆü¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂ£¤ì¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Êì¤ÎÆü¡¦Éã¤ÎÆü¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Á÷ÎÁ1·ïÊ¬ÌµÎÁ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Êì¤ÎÆü´ü´Ö¡Ê5/6～5/10¡Ë¡¦Éã¤ÎÆü´ü´Ö¡Ê6/19～6/21¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ÆÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¥»¥Ã¥È¡Û¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¥ì¥Ã¥É¡õ¥Ñ¥¥é¡¡ÇòÆ«´ïÈ
9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êì¤ÎÆü¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤ÎÀÖ¤¤¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¿¢¤¨¤ò¡¢Éã¤ÎÆü¤Ë¤Ï°é¤Æ¤ä¤¹¤¤´ÑÍÕ¿¢Êª¡¦¥Ñ¥¥é¤ÎÇòÆ«´ïÈ¿¢¤¨¤òÂ£¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£Êì¤ÎÆü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
URL:https://www.daiichi-engei.co.jp/category/MOTHERS_DAY/
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§00～5·î6Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¢¨À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ªÆÏ¤±¤ÏÂçÊÑº®»¨Ã×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ü´ÖÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤ªÆÏ¤±Æü¤Î¤´»ØÄê¤ò¾µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ËÁ÷ÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¤ÎÆü¥«ー¥É¤òÉÕ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡þÂè°ì±à·Ý
¡¦Åìµþ¡§ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢»°±ÛÆüËÜ¶¶Å¹¡¢»°±Û¶äºÂÅ¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛÅ¹¡¢¥²ー¥È¥·¥Æ¥£ÂçºêÅ¹¡¢Åìµþ¶æ³ÚÉô¥Ó¥ëÅ¹
¡¦¿ÀÆàÀî¡§¥è¥³¥Ï¥Þ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡§ÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥¸¥ª
¡þBIANCA BARNET¡Ê¥Ó¥¢¥ó¥«¥Ðー¥Í¥Ã¥È¡Ë
BIANCA BARNET BY OASEEDSÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«Å¹
¡þHerve Chatelain¡Ê¥¨¥ë¥Ù¥·¥ã¥È¥é¥ó¡Ë
Herve Chatelain GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA Shop
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ËÁ÷ÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æ¬¤Ç´óÉÕÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹ñºÝNGO¥×¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡³µÍ×
¹ñºÝNGO¥×¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ç¸øÀµ¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ä½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÊ¿Åù¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¤à¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Çº¤Æñ¤äµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
URL:https://www.plan-international.jp/
¢£Âè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
Âè°ì±à·Ý¤Ï¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÁÏ¶È128Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢º§ÎéÁõ²Ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÎÐ²½¤ä¸ø±à¡¦Äí±à¤Ê¤É¤ÎÂ¤±à¡¦´ÉÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÎÐ²½»ö¶È¡¢µ¨Àá¤Î¶õ´ÖÁõ¾þ»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂè°ì±à·Ý¤Ï²Ö¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ìË¤«¤Ç½á¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾¡Åç1ÃúÌÜ5ÈÖ21¹æ¡¡»°°æÊª»º¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¾¡Åç20¹æ´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³Â¼¾¡¼£
ÁÏ¶È¡§1898Ç¯¡ÊÀßÎ©1951Ç¯¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4²¯8ÀéËü±ß
³ô¼ç¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100¡ó¡Ë
HP¡§ https://www.daiichi-engei.jp/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/daiichiengei/
¢£»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þー¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿ËºöÄê¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¡ÔËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ
Âè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô¡¡Ã«Ãæ
Tel¡§03-6404-1501 ¡¿ Mail¡§info_pr@daiichi-engei.co.jp