¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¤È¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¤¬¥³¥é¥Ü¡ªÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ò3·î19Æü¤Ë¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê¤Î¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¡ÊEsther Bunny¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤Ç¤¹¡£¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¤¬¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î19Æü¤«¤é¡¢¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.utena.co.jp/matomage/
¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¸ø¼°Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/matomage_official/
¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¸ø¼°TikTok¡§¡¡¡¡¡¡https://www.tiktok.com/@matomage_official
¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¸ø¼°X¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/matomage_jp
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖEVERY DAY with LOVE(¥Ïー¥È)¡×
¶À¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¡£¤¸¤Ö¤ó¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¹âÍÈ´¶¤ò¡¢±À¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥àー¥Óー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EVERY DAY with LOVE(¥Ïー¥È)
¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤Î¤¸¤Ö¤ó¡×¤ò°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Êµ·¼°¡£
¤¸¤Ö¤ó¤ò°¦¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤(¥Ïー¥È)
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ê¥¹¥È
Executive Producer ÊÒ¶Í Î´¿®¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë
Account Executive ·§ÌÚ ¶Ç»Ò¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë
Executive Creative Director ¶âÅÄ ÍªÌ¤¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë
Producer ¾¾²¼ ½¨»Ë¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë
Creative Producer ²ÆÌÜ Í³Èæ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë
Director MONA(VeAble)
¡Ö¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ëEsther Kim»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢POP¤Ç¥¬ー¥êー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¦¥µ¥®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤òÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿Esther Kim»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£
´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://estherbunny.jp/
¡¦X¡§https://x.com/estherbunny_jp
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/estherbunny_jp/
¢£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ÊÃ±¤Ë¤¤Þ¤ë¡ª¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡×
¡Ö¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù6,600Ëü¸Ä¡Ê¢¨¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤Þ¤È¤áÈ±ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÛÌÓ¡¦¤ª¤¯¤ìÌÓ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ365Æü¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹°ìÊâ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½Ð²Ù¸Ä¿ô¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù ½¸·×´ü´Ö1996Ç¯3·î～2026Ç¯2·î
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://www.utena.co.jp/matomage/
¡Ú¥·¥êー¥ºÉÊ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡ ¡§ ¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡¡¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ì¥®¥å¥éー¡¿¥¹ー¥Ñー¥Ûー¥ë¥É
È¯ÇäÇ¯¡¡ ¡§ 2025Ç¯3·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
²Á³Ê¡¡¡¡ ¡§ 693±ß¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡Ë
ÍÆÎÌ ¡¡¡¡¡§ 13g
¾¦ÉÊÀâÌÀ ¡§ ¤¢¤ÛÌÓ¡¦Á°È±¤â¸Ç¤á¤º¥ー¥×¡£¼ê¤¬±ø¤ì¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤Þ¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥ï¥Ã¥¯¥¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë»Å¾å¤²¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ûー¥ë¥É¥¿¥¤¥×¡£Ìµ¹áÎÁ¡£
»ÈÍÑÊýË¡ ¡§ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¯¤º¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊ¿ÌÌÉôÊ¬¤òÄ¾ÀÜ¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡ ¡§ ¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡¡¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ì¥®¥å¥éー ¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤Î¹á¤ê
È¯ÇäÇ¯¡¡ ¡§ 2025Ç¯3·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
²Á³Ê¡¡¡¡ ¡§ 803±ß¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡Ë
ÍÆÎÌ ¡¡¡¡¡§ 13g
¾¦ÉÊÀâÌÀ ¡§ ¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥ì¥®¥å¥éー¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤Î¹á¤ê¡£
»ÈÍÑÊýË¡ ¡§ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¯¤º¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊ¿ÌÌÉôÊ¬¤òÄ¾ÀÜ¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡ ¡§ ¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡¡¤Þ¤È¤áÈ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥¦¥©ー¥¿ー
È¯ÇäÇ¯¡¡ ¡§ 2025Ç¯3·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
²Á³Ê¡¡¡¡ ¡§ 825±ß¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡Ë
ÍÆÎÌ ¡¡¡¡¡§ 100mL
¾¦ÉÊÀâÌÀ ¡§ ¥¢¥ì¥ó¥¸Á°¤Ë¥¹¥×¥ìー¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ç¤á¤º¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¡£Ìµ¹áÎÁ¡£
»ÈÍÑÊýË¡ ¡§ ¤Þ¤È¤áÈ±¤ò¤Ä¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢È±Á´ÂÎ¤ò·Ú¤¯¼¾¤é¤»¤ëÄøÅÙ¥¹¥×¥ìー¤·¡¢¤¯¤·¤ä¼ê¤°¤·¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤éÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡ ¡§ ¥Þ¥È¥áー¥¸¥å¡¡Á°È±¥°¥ëー£á
È¯ÇäÇ¯ ¡¡¡§ 2025Ç¯3·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
²Á³Ê¡¡¡¡ ¡§ 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡¡¡¡ ¡§ 5mL
¾¦ÉÊÀâÌÀ ¡§ ¤ª¤Ç¤³¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢È©¤ÈÁ°È±¤òÄ¾ÀÜ¤È¤á¤ëÁ°È±ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Á°È±¤ÎÉâ¤¡¦³ä¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¡¢¸Ç¤á¤º¼«Á³¤Ë¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£´À¡¦Èé»é¤Ç¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢Àö¤¤Íî¤È¤·´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤ºþÌÓ¥¿¥¤¥×¡£
»ÈÍÑÊýË¡ ¡§ Á°È±¤ò¤È¤á¤¿¤¤ÉôÊ¬¡ÊÈ©¡Ë¤Ë¥°¥ëー¤òÅÉÉÛ¤·¡¢´¥¤¤¤ëÁ°¤ËÁ°È±¤ÈÈ©¤òÀÜÃå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤ª¼è°·Å¹µÚ¤Ó¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.utena.co.jp/contact/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê¤Ï1927Ç¯¤ÎÁÏÎ©¤«¤é¡Ö¿¿¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎËþÂ¤ò´î¤Ó¤È¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë²Ö¤ÎèÕ(¤¬¤¯)¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç²½¾ÑÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡Öºé¤«¤»¤è¤¦¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤ò¡£¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ëÅÀ¤äÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¥ì¥¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¦¥Æ¥Ê¤Î·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í´ÖËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿È¶á¤ÊÀ¸³èÉÊ¡ÖHuman care¾¦ÉÊ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê¡¡¹Êó¼¼¡¡¡¡E-mail:utena_pr@utena.co.jp
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.utena.co.jp/contact/