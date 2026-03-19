È¾Æ³ÂÎ¤Î»À²½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¡ª ¡ØÈ¾Æ³ÂÎ¤Î»À²½µ¡¹½¤È»À²½Ëì¡ÙÈ¯¹Ô
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇÍý¹©³ØÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç½ñ½ÐÈÇ»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶áÂå²Ê³Ø¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤Ë¡¢¶áÂå²Ê³Ø¼ÒDigital¥ìー¥Ù¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤è¤ê¡¢Ã±¹ÔËÜÈÇ¡ØÈ¾Æ³ÂÎ¤Î»À²½µ¡¹½¤È»À²½Ëì¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¾Íè´ð¶â°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¶áÂå²Ê³Ø¼ÒDigital¤È¤Ï¡§¶áÂå²Ê³Ø¼Ò¤¬Ãø¼Ô¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊý¼°¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¤Î½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/scheme/
¡ü½ñ»ï¾ðÊó
¡Ú½ñÌ¾¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ¤Î»À²½µ¡¹½¤È»À²½Ëì
¡ÚÃø¼Ô¡Û¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¾Íè´ð¶â°Ñ°÷²ñ
¡Ú»ÅÍÍ¡ÛB5È½¡¦ÊÂÀ½¡¦°õºþÈÇ¥â¥Î¥¯¥í/ÅÅ»ÒÈÇ°ìÉô¥«¥éー¡¦ËÜÊ¸408ÊÇ
¡Ú°õºþÈÇ´ð½à²Á³Ê¡Û5,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÅÅ»ÒÈÇ´ð½à²Á³Ê¡Û5,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚISBN¡Û¡Ê¥«¥ÐーÉÕ¤Ã±¹ÔËÜ¡Ë978-4-0779-9¡¡C3054
¡ÚISBN¡Û¡ÊPOD¡Ë978-4-7649-6134-0¡¡C3054
¡Ú¾¦ÉÊURL¡Ûhttps://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764961340/
¡üÆâÍÆ¾Ò²ð
»À²½¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼ç¤ËSi¤ª¤è¤ÓSiC¤Î»À²½µ¡¹½¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿SiO2¤È³¦ÌÌ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»À²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸½¾Ý¤ÎÊªÍýÅªÍý²ò¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹îÉþ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿ËÜÎÎ°è¤òÀìÌç¤È¤·¤Ê¤¤È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¤â¡¤»À²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃø¼Ô¾Ò²ð
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¾Íè´ð¶â°Ñ°÷²ñ¡Ê¤³¤¦¤¨¤¤·¤ã¤À¤ó¤Û¤¦¤¸¤ó ¤ª¤¦¤è¤¦¤Ö¤Ä¤ê¤¬¤Ã¤«¤¤ ¤Ï¤ó¤É¤¦¤¿¤¤¤Ö¤ó¤ä¤·¤ç¤¦¤é¤¤¤¤¤ó¤¤¤¤¤ó¤«¤¤¡Ë
¡üÌÜ¼¡
Âè1Éô ½øÏÀ
Âè1¾Ï Si¤ÎÇ®»À²½µ¡¹½¤ÈSiO2ÆÃÀ
Âè2Éô ¥²ー¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯
Âè2¾Ï Àä±ïÆÃÀ¹â¿®Íê²½¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤àÇ®»À²½µ»½Ñ―ÊªÍýÅªÍý²ò¤È¿®ÍêÀ―
Âè3¾Ï SiC MOS
Âè4¾Ï SiGe¤Î»À²½¤ÈMOS³¦ÌÌÆÃÀ
Âè3Éô »À²½²áÄø¤ª¤è¤Ó»À²½Ëì²òÀÏ
Âè5¾Ï Si»À²½¤ÎÁÇ²áÄø
Âè6¾Ï ¥Á¥ãー¥¸¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°Ë¡¤Ç¸«¤¿Si/SiO2³¦ÌÌ·ç´Ù
Âè7¾Ï ESRÊ¬¸÷¤Ç¸«¤ë³¦ÌÌ·ç´Ù¡§Si¤ÈSiC
Âè8¾Ï ¶¦ÌÄ³ËÈ¿±þË¡¤Ë¤è¤ë»À²½ËìÃæ¤Î¿åÁÇÊ¬ÀÏ
Âè4Éô »À²½µ¡¹½
Âè9¾Ï Âè°ì¸¶Íý·×»»¤«¤é¸«¤¿Si¤Î»À²½µ¡¹½
Âè10¾Ï Si»À²½¤ÎÂ®ÅÙÏÀ
Âè11¾Ï SiC¤ÎÉ½ÌÌ»À²½µ¡¹½¤È»À²½¤ËÈ¼¤¦É½ÌÌ¸½¾Ý¤ÎÍý²ò
Âè12¾Ï SiC»À²½¤ÎÂ®ÅÙÏÀ
Âè13¾Ï Ge¤Î»À²½
¡Ú¶áÂå²Ê³Ø¼ÒDigital¡Û https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/index.htm
¶áÂå²Ê³Ø¼ÒDigital¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¶áÂå²Ê³Ø¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë21À¤µª·¿¤ÎÍý¹©·Ï½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½ÐÈÇ¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ¶áÂå²Ê³Ø¼Ò¡Û https://www.kindaikagaku.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¶áÂå²Ê³Ø¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍ¹À¾¼¡Ë¤Ï¡¢1959Ç¯ÁÏÎ©¡£
¿ô³Ø¡¦¿ôÍý²Ê³Ø¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¡¦¾ðÊó¹©³Ø¤ò´ð¼´¤È¤¹¤ë³Ø½ÑÀìÌç½ñ¤ä¡¢Íý¹©³Ø·Ï¤ÎÂç³Ø¸þ¤±¶µ²Ê½ñÅù¡¢Íý¹©³ØÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¹¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë½ÐÈÇ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³²Ê³Ø¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤Î¹âÅÙ¤Ê³èÍÑ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¸ÅÅµ¤«¤éºÇ¿·¤Î³ØºÝÊ¬Ìî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×³Ø²ñ¡¦¶¨²ñ¤äÃøÌ¾¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¤³¦É¸½à¤È¤Ê¤ë³ØÌä¥ì¥Ù¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Û¡¡https://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¶áÂå²Ê³Ø¼Ò
TEL¡§03-6837-4828
ÅÅ»Ò¥áー¥ë: kdd-qa@kindaikagaku.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7266-8493069483eed9bb948057fe1cc10d12.pdf