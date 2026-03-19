povo¡¢Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ú¥¢ー¥º¡×¤È¥Çー¥¿¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÄó¶¡
¡¡KDDI¡¢²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï2026Ç¯3·î26Æü¤«¤épovo2.0¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êPairs(¥Ú¥¢ー¥º)¤Î¡ÖÃËÀÍÎÁ¤ª»î¤·¥×¥é¥ó(7Æü´Ö)¡×¤È¡Ö1GB(7Æü´Ö)¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò990±ß¡¢¡ÖPairs¥Ý¥¤¥ó¥È10pt¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê(6»þ´Ö)¡×(Ãí)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò1,990±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª»î¤·¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¢ー¥º¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ò7Æü´Ö¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/224_1_4f82d4a52cf11b1da86276631d55dc2b.jpg?v=202603200151 ]
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://povo.jp/pairs-cpn_2026_03/)
¤½¤ÎÂ¾¡¢Äó¶¡Ãæ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://povo.jp/topping-list/)
(Ãí)¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Îº®»¨»þ¤äÆ°²è¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ»þ¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ ¥Ú¥¢ー¥º¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ú¥¢ー¥º¤Ë¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½÷À¤Ï¥Ú¥¢ー¥º¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨½÷À¤ÎÊý¤ÏËÜ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¡ÖPairsÃËÀÍÎÁ¤ª»î¤·¥×¥é¥ó(7Æü´Ö)¡×¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸½ºß¥Ú¥¢ー¥º¤Î³ºÅö¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³ºÅö¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇËÜ¥³ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Pairs¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡¦ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤È¤â¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Pairs¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃËÀ²ñ°÷¡¦½÷À²ñ°÷¤È¤â¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½µ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢ÆÃ¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£