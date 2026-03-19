»º¶ÈÍÑÅÓ¸þ¤±DDR4¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖM5004¥·¥êー¥º¡×
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÕÅÄ ½ç¼£¡Ë¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¸þ¤±¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖM5004¥·¥êー¥º¡×¤Ë¡¢Winbond¼ÒÀ½DRAMÅëºÜ¤ÎDDR4-3200 U-DIMM¡¿SO-DIMM¤ò¿·µ¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½Ð²Ù³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥á¥â¥ê»Ô¶·¤Ï¼ûµë¡¦²Á³ÊÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃÄê¥Ù¥ó¥Àー¤Ø¤Î°ÍÂ¸¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï»º¶ÈÍÑÅÓ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÄ¹´ü±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Micron¼ÒÀ½¡¿SK hynix¼ÒÀ½DRAMÅëºÜÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤ÆWinbond¼ÒÀ½DRAMÅëºÜÉÊ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×·ï¤Ë±è¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÁªÄê¤È°ÂÄêÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹- »ÅÍÍ¸ÇÄê¤È¼çÍ×ÉôÉÊ¸ÇÄê¤Ç¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ
´ðÈÄ¡¢DRAM¡¢SPI ROM¡¢¤µ¤é¤ËSPD¥Çー¥¿¤ò´°Á´¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Î¸ß´¹À¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢Æ±°ì·¿ÈÖ¤Ç»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤äºÆÉ¾²Á¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
- Winbond¼ÒÀ½DRAMÅëºÜ
ÅëºÜDRAM¤Ï Winbond¼ÒÀ½¡ÊDRAM¹½À®¡§512Mbit¡ß8¡Ë¤Ë¸ÇÄê¡£¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ²½¤ä¹½À®ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À½ÉÊ·¿ÈÖ¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
- µ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¾ã³²¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÃ¼»ÒÌÌ½èÍý
¥¨¥Ã¥¸¥³¥Í¥¯¥¿Ã¼»ÒÉô¤Ï¡¢È´¤º¹¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°Äó¤Î¤¿¤á¡¢¹Å¤¯¤ÆËÉ»¬À¤Î¹â¤¤ÅÅ²ò¶â¤á¤Ã¤¤òºÎÍÑ¡£ÌµÅÅ²ò¶â¤á¤Ã¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÜ¿¨ÉÔÎÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤á¤Ã¤¸ü¤Ï30¦Ìinch¤È¤·¡¢ÀÜÂ³»þ¤ÎÄñ¹³¤ò·Ú¸º¤·¤ÆÀÜÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÌ¼è¤ê²Ã¹©¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »º¶ÈÍÑÅÓ¤ÎÉÊ¼ÁÀß·×¤ÈÁ´¿ô¸¡ºº
»º¶ÈÍÑÅÓ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç¤ÎÁ´¿ô³°´Ñ¸¡ºº¤ÈÁ´¥Ó¥Ã¥È¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é´üÉÔÎÉ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Æ¼ï»ñÎÁ¤ÎÈ¯¹Ô¤ËÂÐ±þ
À½ÉÊ»ÅÍÍ½ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®ÍêÀ»î¸³¥ì¥Ýー¥È¤ä¡¢RoHS¾ÚÌÀ½ñ¤äChemSHERPA¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶´ØÏ¢»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- °Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡Ê¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥È¡Ë
¹ñÆâ¤Ç¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤ä½¤Íý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼çÍ×ÉôÉÊ¤ÎÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¤Ï»öÁ°ÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×- SO-DIMM
- U-DIMM
À½ÉÊ»ÅÍÍ
´ØÏ¢Web¥Úー¥¸
À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦É¾²Áµ¡Âß½Ð¡Ë(https://www.hagisol.co.jp/products/dimm/)
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éNAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë»Ô¾ì¡Ê»º¶Èµ¡´ï¡¦ÁÈ¹þ¤ß»Ô¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï»º¶ÈÍÑPC¡¦¥Üー¥É»Ô¾ì¤Ë¤â»²Æþ¤·¡¢¹â¿®ÍêÀ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤äÉ¾²Áµ¡¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.hagisol.co.jp/form/contact.php)¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢©461-0005
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù°ìÃúÌÜ14ÈÖ11¹æ DP¥¹¥¯¥¨¥¢Åìºù9F
TEL¡ÊÂåÉ½¡Ë¡§052-223-1301
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hagisol.co.jp/
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£