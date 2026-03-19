Lenovo¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¥»¥ë¥·¥¹¤Ï¡¢Lenovo¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Lenovo¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÇÂÐ¾Ý¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå5,000Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT DEBUT 1¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê12¥ö·îÈÇ¡Ë¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCLIP STUDIO PAINT DEBUT(https://www.clipstudio.net/ja/function_debut/)¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤ÊÉ¸½àµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ú¥ó¤òÆ°¤«¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤ò½¬ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÁÏºî¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.lenovo.com/jp/ja/campaigns/creator-form/
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Õ¤«¤éÂç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÏºî´Ä¶¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¡ÖCLIP STUDIO PAINT DEBUT¡×¤ÎÌµÎÁ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â¡¢¡ÖCLIP STUDIO PAINT PRO¡¿EX¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÇ¯³Û¡¦·î³ÛÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Lenovo¤È¥»¥ë¥·¥¹¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Lenovo¤Î¹âÀÇ½Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Yoga Tab¡×¤Ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë(*1)¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÁØ¤Î¿þÌî¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖLenovo Yoga Tab¡×¤Ø¤Î¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
https://www.celsys.com/topic/20250926
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È
https://www.lenovo.com/jp/ja/campaigns/creator-form/
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯1·î16Æü～2026Ç¯6·î30Æü
¢¨ÀèÃå5,000Ì¾¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Áá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡üÂÐ¾Ý¼Ô
Lenovo¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂÐ¾Ý¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¸å¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¡ÊÀèÃå5,000Ì¾ÍÍ¡Ë
¡üÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
- Lenovo Legion Tab
- Lenovo Yoga Tab
- Lenovo Yoga Tab Plus
- Lenovo Tab Plus
- Lenovo Idea Tab Pro
- Lenovo Idea Tab Plus
¡ü¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó¡Ê12¥ö·îÈÇ¡Ë
¡ü¼õ¤±¼è¤êÊýË¡
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¾¦ÉÊ½Ð²Ù¸å¡¢2¤«·î¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢¤´ÅÐÏ¿¤ÎE¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³ー¥É¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯3·îËö¤è¤ê½ç¼¡
¢¨ÀèÃå5,000Ì¾¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¡üÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¥Úー¥¸
Lenovo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.lenovo.com/jp/ja/d/deals/tablets/?sortBy=Recommended
¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Ï¡¢6,000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¡Ê*2¡Ë¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£iPad¡¢Android¡¢Windows¡¢macOS¡¢iPhone¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÉÁ¤Ì£¤ÈËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥æー¥¶ー¤«¤é¥Þ¥ó¥¬²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CLIP STUDIO PAINT ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.clipstudio.net/ja/
X¡§https://x.com/clip_celsys
YouTube¡§https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel
Instagram¡§https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp
*1 ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Þ¤¹
*2 ÂÎ¸³ÈÇ¥æー¥¶ー¤ª¤è¤ÓiPadÈÇ¡¢iPhoneÈÇ¡¢AndroidÈÇ¡¢ChromebookÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¿ô¤ò´Þ¤à
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ë¥·¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦³èÍÑ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êâ¤à¡ÖCREATOR JOURNEY¡×¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ´Ãæ¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥·¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.celsys.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹ ¹ÊóÃ´Åö ¸ÅÌî / ¹â¶¶ / Æêºê
¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É4-15-7 ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Þー¥¯¥¹¿·½É¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É 2F
e-mail: press@celsys.com
Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ
https://www.celsys.com/clipsolution/