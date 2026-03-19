Akamai ¶¼°Ò¥ì¥Ýー¥È¡§API ¤¬¼çÍ×¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¤ËÉâ¾å
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï2026Ç¯3·î17Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö) ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶ÌõÈÇ¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤¬ AI Æ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¹¤¤´ÖÀÈ¼åÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ API ¤Ï¼çÍ×¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Akamai ¤Î¥ê¥µー¥Á¥Áー¥à¤Ï¡¢¹¶·â¤¬¿Ê²½¤·¡¢API ¤Î°ÍÑ¡¢Web ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¹¶·â¡¢¥ì¥¤¥äー7 DDoS ³èÆ°¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶¨Ä´·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹¶·â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï´ÊÃ±¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤â¹â¤¯¡¢²ÄÍÑÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤»¡¢·ÐºÑÅªÂÇ·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£API ¤Ï AI ÊÑ³×¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢AI ¤ÎÊÝ¸î¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á API ¤ÎÊÝ¸î¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö»º¶È²½¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ì¥¤¥äー 7 DDoS ¹¶·â¤Ï¡¢²áµî 2 Ç¯´Ö¤Ç 104% µÞÁý¡£
- Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÁÈ¿¥¤Î 87% ¤¬¡¢2025 Ç¯¤Ë API ´ØÏ¢¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È²óÅú¡£
- Web ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¹¶·â¤Ï¡¢2023 Ç¯¤«¤é 2025 Ç¯¤Î´Ö¤Ë 73% µÞÁý¡£
- 1 Æü¤¢¤¿¤ê¤Î API ¹¶·â¤ÎÊ¿¶Ñ·ï¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç 113% Áý²Ã¡£
Akamai ¤Î Security Strategy CTO ¤Ç¤¢¤ë Patrick Sullivan ¤Ï¡Ö¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¤½¤·¤Æ AI ¤ò°ÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Æ°²½¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ªÌ¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¼«Æ°²½¤È AI ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤¬ AI ¤ÎÊÑ³×¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¤½¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ë API ¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È API ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤äÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¸Ä¡¹¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤È²Ä»ëÀ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¶·â¼Ô¤¬¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È API ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¹¶·â¥Ù¥¯¥È¥ë¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤¹¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖVibe ¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊAI ¤Ë¥³ー¥É¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë³«È¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀÈ¼åÀ¤äÀßÄê¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤º¤ËËÜÈÖ´Ä¶¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¼çÆ³¤Î DDoS ³èÆ°¤¬°ú¤Â³¤Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£ÅªÆ°µ¡¤ò»ý¤Ä¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë·¿¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¥ì¥¤¥äー 7 DDoS ¹¶·â¤¬ 104% µÞÁý¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢DDoS ÀÁÉé¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢API ¤È Web ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹¶·â¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¶·â¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
- Mirai ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿ Aisuru ¤ä Kimwolf ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÊÂçµ¬ÌÏDDoS¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿Ê²½·¿¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¼Ô¤È¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë DDoS as a Service¡ÊDDoSaaS¡Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026 Ç¯ÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¡¢API¡¢DDoS ¤Ë´Ø¤¹¤ë SOTI ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¹¶·â·¹¸þ¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¶·â¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¸«²ò¡¢¿·¤¿¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ AI ¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ¸æºö¤òÃµ¤ë¥²¥¹¥È¥³¥é¥à¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê´ËÏÂÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç 12 Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë Akamai ¤Î SOTI ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î Web ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë Akamai ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÊÝ¸î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¹¶·â¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È Web ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò°ú¤Â³¤Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î RSA Conference ¤Ç Akamai ¤Î¥Öー¥¹ N-6245 ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Akamai ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Akamai ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼é¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢Í¥¤ì¤¿¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±¿ÍÑ¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Çー¥¿¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂ¿ÁØËÉ¸æ¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Akamai ¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÊ¬»¶²½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¿®ÍêÀ¡¢³ÈÄ¥À¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë Akamai ¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢akamai.com(https://www.akamai.com/ja) ¤ª¤è¤Ó akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢X (https://x.com/Akamai_jp)¤ä LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/)¤Ç Akamai Technologies ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Akamai¤ÈAkamai¥í¥´¤Ï¡¢Akamai Technologies Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤é¤Ó¤ËÁÈ¿¥Ì¾¡¢¥í¥´¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î»öÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹