Spark+¡¢»°ºù¹©¶È¤Ë¼ÒÆâ¥Çー¥¿²£ÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖORION¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÀ¸À®AI³èÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ
"AI¤Ç»º¶È²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à"³ô¼°²ñ¼ÒSparkPlus¡Ê¥¹¥Ñー¥¯¥×¥é¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÅÄ ½ãÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖSpark+¡×¡Ë¤Ï¡¢»°ºù¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅÄ ¸¼ºÈ¡¢°Ê²¼¡Ö»°ºù¹©¶È¡×¡Ë¤Ë¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤¢¤é¤æ¤ë·Á¼°¤Î¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ²óÅú¡¦Äó°Æ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖORION¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢À¸À®AI³èÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢»°ºù¹©¶È¤¬Êú¤¨¤ë¾ðÊó¸¡º÷¡¦»ñÎÁºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤äÈó¸úÎ¨¤Î²ò¾Ã¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò°÷¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ORION¤Î³èÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡¦³µÍ×
À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ÏÎý¼Ô¤ÎÃÎ¸«·Ñ¾µ¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦µ»½ÑÊ¸½ñ¡¦Êó¹ð½ñ¡¦¿ÞÉ½¤ò´Þ¤à»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¡ÖÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¡×¤¬Áý²Ã¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤Àß·×¤äÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ºù¹©¶È¤Ï¡¢¼ÖíÒÇÛ´ÉÀ½ÉÊ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢·ëÌó8,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë17¥õ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¸¡º÷¤ä»ñÎÁºîÀ®¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë°ìÊý¡¢³°ÉôAI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ä³èÍÑ¥¹¥¥ë¤ÎÂ°¿Í²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢·øÏ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÈóÂ°¿ÍÅª¤Ê³èÍÑÂ¥¿Ê¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ëAI´ðÈ×¤È¤·¤ÆORION¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ²ÝÂê¤ÈÆ³ÆþÇØ·Ê
»°ºù¹©¶È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ç¤Ê²ÝÂê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¾ðÊó¸¡º÷¡¦»ñÎÁºîÀ®¤ËÈ¼¤¦»þ´ÖÅª¥³¥¹¥È¡§¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿µ»½ÑÊ¸½ñ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤ÎÃµº÷¤ä³Æ¼ï»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¡¢Àß·×¡¦À¸»º¤Ê¤ÉËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬ÉÔÂ¡£
- ³°ÉôAIÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡§¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤È¤·¤Æ¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¾ðÊó¤ä¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢³°ÉôAI¥µー¥Ó¥¹¤Ë¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¡£
- AI³èÍÑ¥¹¥¥ë¤ÎÂ°¿Í²½¡§À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¹©É×¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤¬¹¤¯AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾õÂÖ¡£
¢£ ORIONºÎÍÑ¤Î·è¤á¼ê
»°ºù¹©¶È¤¬ORION¤òÀ¸À®AI³èÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ´ûÂ¸IT´ðÈ×¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¡§Microsoft Entra ID¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎIT´ðÈ×¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¸¢¸Â´ÉÍý¤ò¼Â¸½¡£¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤Î³°ÉôÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡£
- ¼ÒÆâ¤ÎAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡§ORION¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¶¦Íµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¡¦ÃßÀÑ¤¬²ÄÇ½¡£AI³èÍÑ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¼Ò°÷¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¡£
- ¶ÈÌ³¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿³ÈÄ¥À¡§ORION¤ÏSaaS¡ÊSoftware as a Service¡§¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Äó¶¡·ÁÂÖ¡Ë·¿¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤Î³èÍÑ´ðÈ×¤«¤é¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Î¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿AI¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¡£
¢£ ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¸ú²Ì
ORION¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»°ºù¹©¶È¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¾ðÊó¸¡º÷¡¦»ñÎÁºîÀ®¤Î¸úÎ¨²½¡§¼ÒÆâÊ¸½ñ¤Î²£ÃÇ¸¡º÷¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ø¤ÎÅþÃ£»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¶ÈÌ³¤Ø¤Î½¸Ãæ»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£
- AI³èÍÑ¤Î¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÄì¾å¤²¡§¥×¥í¥ó¥×¥È¶¦Íµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉôÌç¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ÎÃßÀÑ¡¦Å¸³«¤ò¼Â¸½¡£
- ¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¡§´ûÂ¸IT´ðÈ×¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¸¢¸Â´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢ORION¤ÎÆ³Æþ¤òAI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¸¡º÷¡¦»ñÎÁºîÀ®¤Î¸úÎ¨²½¤òÆ³ÆþÉôÌç¤ÇÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»°ºù¹©¶È¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£ORION¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¶¦Íµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ÆÉôÌç¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ÒÆâ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI³èÍÑ¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Spark+¤Ï°ú¤Â³¤¡¢»°ºù¹©¶È¤ÎAI³èÍÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´ðÈ×¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¤Èµ¡Ç½³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSpark+ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÜÅÄ½ãÊ¿ ¥³¥á¥ó¥È
»°ºù¹©¶ÈÍÍ¤Ë¡¢ORION¤òÀ¸À®AI³èÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ»½ÑÊ¸½ñ¤ä¿ÞÉ½¤ò´Þ¤à¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ORION¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎIT´ðÈ×¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë17¥õ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ë»°ºù¹©¶ÈÍÍ¤¬AI³èÍÑ´ðÈ×¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£»ñÎÁºîÀ®¤ä¾ðÊó¸¡º÷¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢»°ºù¹©¶ÈÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ÒÆâ¥Çー¥¿²£ÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖORION¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ORION¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤ÎPDF¡¦¿ÞÉ½¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦µÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë·Á¼°¤Î¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¸¡º÷¡¦Íý²ò¡¦Åý¹ç¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤ÇºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤ÈÄó°Æ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- ¿ÞÉ½¤ò´Þ¤àÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¡§PDF²½¤µ¤ì¤¿»æ»ñÎÁ¡¢¥°¥é¥Õ¡¢²èÁü¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤âÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¦»²¾È
- LLM¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡§Ê£¿ô¤ÎLLM¤ò¥¿¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ¢·È¡¦À©¸æ¤·¡¢²óÅúÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¡£À½Â¤¶ÈÎÎ°è¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç91.7%¤ÎÀµÅúÎ¨¤òÃ£À®¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë
- SaaS·Á¼°¤Ç¿×Â®Æ³Æþ¡§ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£Microsoft Entra IDÏ¢·È¤Ë¤è¤ëSSO¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÄó¶¡
https://sparkplus.co.jp/lp/orion/manufacturer/
¢£ »°ºù¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
»°ºù¹©¶È¤Ï¡¢¼ÖíÒÇÛ´ÉÀ½ÉÊ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ò»ý¤ÄÆÈÎ©·Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ìー¥¥Á¥åー¥Ö¡¢¥Õ¥åー¥¨¥ë¥Á¥åー¥Ö¡¢¼ù»é¥Á¥åー¥Ö¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¤¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë17¥õ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±ÎäµÑµ¡´ï¤Ê¤É¿·Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§»°ºù¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÝÅÄ ¸¼ºÈ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¹ãÁã758ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡§1939Ç¯3·î
½¾¶È°÷¿ô¡§Ï¢·ë Ìó8,000Ì¾
»ö¶ÈÅ¸³«¡§¥°¥íー¥Ð¥ë17¥õ¹ñ
URL¡§https://www.sanoh.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSpark+ ²ñ¼Ò³µÍ×
Spark+¤ÏÅìÂç ¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÌó2Ç¯¤Ç¡¢»°É©½Å¹©¶È¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸± ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSparkPlus¡ÊÄÌ¾Î¡§Spark+¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÜÅÄ ½ãÊ¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿6-17-9 ËÜ¶¿¹Ë¥Ó¥ë6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»º¶È¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÀßÎ©¡§2024Ç¯2·î
URL¡§https://sparkplus.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSpark+ ¹Êó·¸
Email¡§pr@sparkplus.co.jp