NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50¥·¥êー¥º Laptop GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿ASUS TUF Gaming¥·¥êー¥º¥Îー¥ÈPC¤ò4À½ÉÊ12¥â¥Ç¥ëÄÉ²Ã
¡¡ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥·¥êー¥º¡ÖASUS TUF Gaming¡×¤è¤ê¡¢NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50¥·¥êー¥º Laptop GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿ASUS TUF Gaming¥·¥êー¥º¥Îー¥ÈPC¤ò4À½ÉÊ12¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î27Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²èÌÌ18·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖASUS TUF Gaming A18 FA808UP / FA808UH¡×¤ÏNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 / 5050 Laptop GPU¤ÈAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë16·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖASUS TUF Gaming A16 FA608UMI / FA608UHI / FA608PM¡×¤ÏNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 / 5060 / 5050 Laptop GPU¤ÈAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Þ¤¿¤ÏAMD Ryzen(TM) 9 8940HX ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢¡ÖASUS TUF Gaming F16 FX608JPR¡×¤ÏNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i7-14650HX¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê14·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401GM / FA401UM / FA401 UH¡×¤ÏNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 / 5050 Laptop GPU¤ÈAMD Ryzen(TM) AI 9 465¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Þ¤¿¤ÏAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖASUS/ROG¥²ー¥ß¥ó¥°PC¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚASUS/ROG¥²ー¥ß¥ó¥°PC¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
ASUS/ROG¥²ー¥ß¥ó¥°PC¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_shinseikatsu2026)
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP¡¡/ FA808UH
(¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー)
¢¨À½ÉÊ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¸ì¥ー¥Üー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤ª¤è¤Ó²Á³Ê
¢¨ASUS TUF Gaming A18 FA808¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FA808UP_16G.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.asus.com/jp/laptops/for-gaming/all-series/asus-tuf-gaming-a18-2025/
¡¦Âç²èÌÌ18·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
¡¡ASUS TUF Gaming A18 ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¤Î18·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢·øÏ´¤ÊãþÂÎ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÇöÉô18.9mm¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï144Hz¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤¤¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÉÁ²è¤âÃÙ±ä¤Ê¤¯É½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï180ÅÙ¤Þ¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³¤Ê³ÑÅÙ¤Çºî¶È¤ä¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦°µÅÝÅª¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëAMD Ryzen(TM) AI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡ASUS TUF Gaming A18 ¥·¥êー¥º¤ÏAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç16TOPS¤ÎNPU¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡¢ÊÔ½¸¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI µ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5050 Laptop GPU ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤ AI ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëAAA¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè2À¤Âå Arc Flow Fans(TM)¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡¡ASUS TUF Gaming A18 ¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿Âè2À¤ÂåArc Flow Fans(TM)¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£84Ëç¤È42Ëç¤Î¥Ö¥ìー¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¤Î®¤Ë¤è¤ê¡¢CPU¤äGPU¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÇØÌÌ¤òÂç¤¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Õ¥ë¥ï¥¤¥É¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«0.1mm¤Î¥Õ¥£¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÉô¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓ½Ð¤·¡¢ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI / FA608UHI
(¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー)
ASUS TUF Gaming A16 FA608PM
(¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー)
ASUS TUF Gaming A16 FX608JPR
(¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー)
¢¨À½ÉÊ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¸ì¥ー¥Üー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤ª¤è¤Ó²Á³Ê
¢¨º£²óÈ¯É½¤ÎASUS TUF Gaming A16 ¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FA608_4sku.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º£²óÈ¯É½¤ÎASUS TUF Gaming F16 FX608JPR¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FX608JPR_1sku.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1692_1_0aaa7f6946b560265129911d336f5c4e.jpg?v=202603190551 ]
¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯É½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎASUS TUF Gaming A16 / F16¥·¥êー¥º¤Ë¡¢ ºÇÂçNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡¢ÊÔ½¸¡¢¥Ó¥Ç¥ª ¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤é¤æ¤ëAAA¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI / FA608UHI¤Ë¤ÏAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢ASUS TUF Gaming A16 FA608PM¤Ë¤ÏAMD Ryzen(TM) 9 8940HX ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i7¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14650HX¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¤Î16·¿¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
¡¡²èÌÌÀêÍÎ¨Ìó90%¤Ç°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È±þÅúÂ®ÅÙ3ms¡¢NVIDIA G-SYNC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂÐ±þ¤Î16·¿¥ï¥¤¥ÉTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASUS TUF Gaming A16¡¡FA608UMI¤ª¤è¤ÓFA608UHI¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144HzÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢ASUS TUF Gaming A16 FA608PM ¤ª¤è¤ÓASUS TUF Gaming F16 FX608JPR¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165HzÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï180ÅÙ¤Þ¤Ç³«¤¯¥Ò¥ó¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè2À¤Âå Arc Flow Fans(TM)¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡¡ASUS TUF Gaming A16 FA608¥·¥êー¥º¤ª¤è¤ÓF16 FX608¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿Âè2À¤ÂåArc Flow Fans(TM)¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£84Ëç¤È42Ëç¤Î¥Ö¥ìー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¤Î®¤Ë¤è¤ê¡¢CPU¤äGPU¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÇØÌÌ¤òÂç¤¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Õ¥ë¥ï¥¤¥É¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«0.1mm¤Î¥Õ¥£¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÉô¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓ½Ð¤·¡¢ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ASUS TUF Gaming A14 FA401GM / FA401UM / FA401UH
(¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー)
ASUS TUF Gaming A14 FA401UH
(¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Û¥ï¥¤¥È)
¢¨À½ÉÊ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¸ì¥ー¥Üー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤ª¤è¤Ó²Á³Ê
¢¨º£²óÈ¯É½¤ÎASUS TUF Gaming A14¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FA401_4SKU.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1692_2_c7b1aae2c9f02bf3edfa34e9abd49e1f.jpg?v=202603190551 ]
¡¦°µÅÝÅª¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëAMD Ryzen(TM) AI¥×¥í¥»¥Ã¥µÅëºÜ
ASUS TUF Gaming A14 FA401GM¤Ë¤ÏAMD Ryzen(TM) AI 9 465¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç50TOPS¤ÎNPU¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASUS TUF Gaming A14 FA401UM / FA401UH¤Ë¤ÏAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç16TOPS¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡¢ÊÔ½¸¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI µ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 / 5050 Laptop GPU¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤ AI ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëAAA¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¤Î14·¿2.5K¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165HzÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
¡¡2.5K¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê²òÁüÅÙ¤È²èÌÌÀêÍÎ¨Ìó88%¤Ç°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¤Ç±þÅúÂ®ÅÙ3ms¡¢NVIDIA G-SYNC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂÐ±þ¤Î14·¿¥ï¥¤¥ÉTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£180ÅÙ¤Þ¤Ç³«¤¯¥Ò¥ó¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¶Çö·¿¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¥Õ¥£¥ó¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡¡ASUS TUF Gaming A14 FA401¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«0.1mm¤ÎÇö¤µ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë0.1£í£íÄ¶Çö·¿¤Î¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤ÏÆâÉô¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓ½Ð¤·¡¢ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üASUS TUF Gaming¥·¥êー¥º ¿·À½ÉÊ¶¦ÄÌÆÃÄ¹¡ü
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤â°Â¿´¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥°¥ìー¥É¤Î·øÏ´À¤ò³ÎÊÝ
¡¡ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬Äê¤á¤ë·³»öµ¬³Ê¤ÎMILµ¬³Ê(MIL-STD 810H)¤Ë½àµò¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¹â¤¤·øÏ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Îー¥ÈPC¤è¤ê¤â¿¶Æ°¤ä¾×·â¡¢¹â²¹´Ä¶¤äÄã²¹´Ä¶¤Ê¤É¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉáÃÊ¤Î»ÈÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ý¤Á±¿¤Ö»þ¤Ê¤É¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦²÷Å¬¤Ê²»À¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¹Ô¤¨¤ëAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î²»À¼¤Ë¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤Ë¤Î¤ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¸þ¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÊ¹¤¤ä¤¹¤¤²»À¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬²»¼Á¤ò³Ø¤ó¤Ç¥Î¥¤¥º¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¤«¤é¤Î²»À¼½ÐÎÏ»þ¤Ë¤ÏHi-ResÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½¤Íý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¸Î¾ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íî²¼¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤ä¿åË×¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Î¾ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ÈË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤äÂÐ±þ²ó¿ô¡¢¸Î¾ã»þ¤ÎÉéÃ´¶â¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾ÚWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å
¡ü ASUS JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Alvin Chen¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥«ー¥É¤Ê¤É¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¹âÀÇ½¥Ñー¥Ä¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡¢ASUSTeK Computer Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ASUS¤ÎChromebook¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥ÉROG (Republic of Gamers) ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤ª¤è¤Ó¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢Á´¤Æ2023Ç¯ÆüËÜ¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢1°Ì*¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ASUSµÚ¤ÓROG¤Ï¡ÖStart with People¡Ê¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¡Ë¡×¤ÎÍýÇ°¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*BCN¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«¼ÒÄ´¤Ù