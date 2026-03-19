¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë ¿·À½ÉÊ¡ÖSKYDOOR¡×È¯É½²ñ¡¡¶È³¦½é(¢¨)¡¢ÃÏ¾å138m¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò¼Â¸½¡ª¹âÁØ·úÃÛ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÈÆ°¤¯¶³¦¡É¤ò½éÈäÏª
¡¡¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÇ¼¿µÌé¡¢°Ê²¼¡¢¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¹Á¶è¡¦¼Ç±º¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡Ö¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¡×¤Ë¤Æ¡¢¹âÁØ·úÃÛÍÑ¡¦³°ÁõÍÑ°ÜÆ°´Ö»ÅÀÚ¡ÖSKYDOOR¡Ê¥¹¥«¥¤¥É¥¢¡Ë¡×¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2026Ç¯3·î¸½ºß¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ê¹â¤µ138m°Ê¾å¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥×¥ó²ÄÇ½¤Ê³°ÁõÍÑ°ÜÆ°´Ö»ÅÀÚ¤È¤·¤Æ
¢£ ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Öº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×
¡¡¸½ºß¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤àÄ¶¹âÁØºÆ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È¶õ´Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸úÎ¨À¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹¿Í¡¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¸³¤Îº¹ÊÌ²½¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þÂå¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÄ¯Ë¾¡×¤¬ºÇÂç¤Î»ñ»º¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ä¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê³°Éô´Ä¶¤«¤é¼¼Æâ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢³°Áõ¥µ¥Ã¥·¤Ï¡Ö³«¤«¤Ê¤¤Áë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ê¿§¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¡ÖÄ¯¤á¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡¢ô¢Áí¹ç·×²è»öÌ³½ê¡¢À¶¿å·úÀß¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÄ©Àï¡£¤³¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¶³¦¤¬¡¢ÅÔ»Ô·úÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö³°Éô¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö³«Êü´¶¡×¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¡£¥µ¥Ã¥·¤Î´ðËÜ3ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÑÉ÷°µÀ S-7¡¢µ¤Ì©À A-4¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷Â®43m/sÁêÅö¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¿åÌ©À W-5¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÃÏ¾å138m¤Î¶õ´Ö¤Ç¤â¥Õ¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖSKYDOOR¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSKYDOOR¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´¹µ¤¤ä³«Êü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É÷¤Î²»¡¢¶õµ¤¤ÎÍÉ¤é¤®¡¢ÅÔ»Ô¤Î³èµ¤¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö¸Þ´¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÆ°¤¯¶³¦¡É¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤Ë¡Ö¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä¶¹âÁØ¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¶õ¤È·Ò¤¬¤ë¡É°ÜÆ°ÊÉ¤Î²ÄÇ½À
¡¡È¯É½²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î²ÃÇ¼¿µÌé»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤´°§»¢¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡ÖSKYDOOR¡×¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥ªー¥ë»ö¶ÈÉôÄ¹¤ÎÅÄÈª¿µ°ì»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÈª»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹âÁØ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥ë¤ÎÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Î¶³¦Àþ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³«ÊüÅª¤ÇìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÆ°¤¯³°Áõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°ÊÉ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ½ÉÊ¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡È¶õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÇ¼¿µÌé»á
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë»ö¶ÈÉôÄ¹ ÅÄÈª¿µ°ì»á
¢£ ·úÃÛ²È µµËÜ¥²ー¥êー»á¤È¸ì¤ë¹âÁØ·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÆ°¤¯¶³¦¡É¤Î²ÄÇ½À
¡¡È¯É½²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¤Î¶À¿¸¸ã»á¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¡Ö¼Ç±ººÆ³«È¯·×²è¡×¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë·úÃÛ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ô¢Áí¹ç·×²è»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎµµËÜ¥²ー¥êー»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¹âÁØ·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÆ°¤¯¶³¦¡É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ç®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇµµËÜ»á¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¹½ÁÛ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¼«Á³¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÎÄÉµá¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ëÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢²æ¡¹¶È³¦¤Ë¤¤¤ëÊýÃ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¶À»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ØSKYDOOR¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤«¤é¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¤ËÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤ä³°¤ÈÆâ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¡ØSKYDOOR¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀß·×¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Î¿®¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Òô¢Áí¹ç·×²è»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò µµËÜ¥²ー¥êー»á
»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø ¶À¿¸¸ã»á
¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ¾åÌó138m¤Î¶õ´Ö¤¬¥Õ¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSKYDOOR¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£½Å¸ü¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀÅ¤«¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¡¢¶³¦¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¶õ¤Ø¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¼¡À¤Âå¤Î·úÃÛ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê´üÂÔ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë 16:30～17:30
²ñ¾ì¡§¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º (BLUE FRONT SHIBAURA) TOWER S 28F
¼çºÅ¡§¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤Ï¡¢1968Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¥Öー¥¹¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢»Ü¹©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¹©¶ÈÃÄÃÏ1ÃúÌÜ72ÈÖÃÏ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÇ¼¿µÌé
¡¦ÀßÎ©¡§1968Ç¯1·î22Æü
¡¦±Ä¶È¼ïÌÜ¡§²ÄÆ°´Ö»ÅÀÚ¡¢¸ÇÄê´Ö»ÅÀÚ¡¢¥È¥¤¥ì¥Öー¥¹¡¢°ÜÆ°´Ö»ÅÀÚ¡¢¥íー´Ö»ÅÀÚÅù¤ÎÀ½Â¤¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢»Ü¹©
¡¦URL¡§https://www.komatsuwall.co.jp/