¥êー¥Êー¡¢LIXIL¤ÎÄ´Ã£DX»öÎã¤È¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¡£¸«ÀÑ´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¥Ð¥¤¥äー¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤òºï¸º¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒLeaner Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÊ¿ Íµ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥êー¥Êー¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò LIXIL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·óCEO¡§À¥¸Í ¶ÕºÈ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥êー¥Êー¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Ã£´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ½Ð¤·¤¿»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¸¶²Á²þÁ±³èÆ°¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÎÄ´Ã£DX»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¥êー¥ÊーÆ³Æþ»öÎã¡§https://leaner.jp/usecase/lixil
¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§https://leaner.jp/usecase/lixil-2
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥êー¥Êー¡×Æ³Æþ¤Î²ÝÂê¤ÈÇØ·Ê
ÁýÂç¤¹¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤È¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤Ø¤Î´íµ¡´¶
LIXIL¤Î¹ØÇãÅý³çÉô¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤Î¸¶ºàÎÁÈñ¹âÆ¤äÉÑÈË¤ÊË¡²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬Ã´¤¦¶ÈÌ³ÎÌ¤¬½¾Íè¤Î2～3ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á´¼è°úÀè¤ËÂÐ¤¹¤ë²Á³Ê²þÄê¤ÎÍÌµ¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹µÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ëºî¶È¡×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤ÀïÎ¬Åª¤Ê¸¶²Á²þÁ±³èÆ°¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ò¾Ä¤Î·Ð°Þ¤ä¸«ÀÑ¤â¤ê¥Çー¥¿¤¬¸Ä¿Í¤Î¥áー¥ë¤äPCÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡×¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸ÃßÀÑ¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½å¼é¡Ë¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¸å¤Î¼ç¤Ê¸ú²Ì
¡¦¸«ÀÑ¤â¤ê¶ÈÌ³¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤È²Ä»ë²½
¿ôÉ´¼Ò¤Ë¤ª¤è¤Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë½¸Ìó¡£¿ÊÄ½¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êó¹ð¤Î¤¿¤á¤Î½¸·×ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥È¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ë¡Îá½å¼é¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í
¸ò¾Ä¤ÎÍúÎò¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤ò²ò¾Ã¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤âÀèÇÚ¤Î¸ò¾Ä¥×¥í¥»¥¹¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤Ø¸þ¤±¤¿»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð
¡ÖÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤Îºî¶È¡×¤¬É¸½à²½¡¦¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬À½ÉÊ¤Î¿¿¤Î¸¶²Á¤òÄÉµá¤¹¤ë³èÆ°¤ä¡¢Â¾Éô½ð¡¦¼è°úÀè¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄó°Æ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¥êー¥ÊーÆ³Æþ»öÎã¡§https://leaner.jp/usecase/lixil
¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§https://leaner.jp/usecase/lixil-2
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò LIXIL¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò LIXIL
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó Chief Executive Officer (CEO) À¥¸Í ¶ÕºÈ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー24F
ÁÏÎ©¡§¾¼ÏÂ24Ç¯9·î19Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»¤Þ¤¤¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤È·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥áー¥«ー
URL¡§https://www.lixil.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLeaner Technologies¡Û
¡ÖÄ´Ã£¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òºþ¿·¤·Â³¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥½ー¥·¥ó¥°¤Î¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½ー¥·¥ó¥°DX¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥êー¥Êー¸«ÀÑ¡×¡¢¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¹ØÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÄ´Ã£Éô¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ä¼è°úÀè¡¦¼ÒÆâ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Ã£ÉôÌç¤ÎÀ¸»ºÀ¤È´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£