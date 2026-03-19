¡Ú¿À¸Í¡¦ÉÍ¾¾¡¦µþÅÔ¡¦ÀÖºä¡Û¥Û¥Æ¥ëÊ»Àß¤Î¡íÄ¶½é¿´¼Ô¸þ¤±¡í¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ªµ¤·Ú¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¡Ú°û¤ßÊüÂê¡ß²Î¤¤ÊüÂê¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯ËþµÊ¥×¥é¥ó¡× ¤ò4ÅÔ»Ô¤ÇÄó¶¡³«»Ï

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¢¨2 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000084275.html
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¡¦¤³¤É¤â¿©Æ²¡§https://www.abest.jp/news/2024/news0925.html
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