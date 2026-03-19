¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¥¢¥«¥Ç¥ßー ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹UAE¤È¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¸òÎ®¡¦»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡ª

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¡ÈThis program reflects our ongoing commitment to strengthening international partnerships that contribute to advancing the inclusive sports ecosystem in the United Arab Emirates. Our collaboration with the Alvark Tokyo team has brought great value to our programs, particularly in capacity building and in providing a professional training environment for our athletes that emphasizes quality and discipline.
What distinguishes this partnership is its focus on long-term capacity development rather than short-term activities. We firmly believe that the growth of inclusive sports begins with investing in coaches and athletes. This program represents an extension of a trusted relationship with our Japanese partners, and we deeply appreciate the Alvark Tokyo team¡Çs genuine commitment to the values of the Special Olympics movement.
The visit concluded with a tour of the Sheikh Zayed Grand Mosque, reflecting the values of tolerance and coexistence that are a hallmark of the United Arab Emirates.¡É
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