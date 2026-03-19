¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¡§AR¤Ç´Ç¸î³ØÀ¸¤ÎÍý²ò¤¬ÈôÌö
ÇÛ¿®Àè¡§Ê¸Éô²Ê³Øµ¼Ô²ñ¡¢²Ê³Øµ¼Ô²ñ¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥äー £²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¹Æü
1.³µÍ×
¡¡°åÎÅ¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀþ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àµ¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ÈËÉ¸î¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢90Ê¬¤Î¹ÖµÁ¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÉô²°¤Ë»¶ÍðÀþ¡ÊÃí1¡Ë¤Î¹¤¬¤ê¤ò¿§¤Ç½Å¤Í¤Æ¸«¤»¤ë³ÈÄ¥¸½¼Â(AR)¼Â½¬¡ÊÃí2¡Ë¡Ê90Ê¬¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ê¡¢´Ç¸î³ØÀ¸80Ì¾¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢50¹àÌÜ¤ÎÃÎ¼±¥Æ¥¹¥È¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤Ï¡¢¼õ¹ÖÁ°¤äÈæ³ÓÍÑ¤ÎÊÌ¥°¥ëー¥×¡Ê»²¾È·²¡Ë¤è¤êÍ°Õ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Êp¡ã0.05¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î´¶¤¸Êý¡Ê¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¡ÊÃí3¡Ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢7ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç¡Ö¸¶»ÒÎÏ¡×¤È¡ÖXÀþ¡×¤Î¡È´í¸±¤À¤È»×¤¦ÅÙ¹ç¤¤¡É¤¬1ÃÊ³¬²¼¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¼õ¤±»ß¤á¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AR¼Â½¬¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤äÁõÃÖ¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤È»¶ÍðÀþ¤ÎÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¡Ö»þ´Ö¡¦µ÷Î¥¡¦¼×¤Ø¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î´ðËÜ¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖµÁ¤ÈAR¼Â½¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¤¬¼Â¶õ´Ö¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡×¤ÎÍý²ò¤È¡¢¡Ö²áÅÙ¤ËÉÝ¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¡Ö¡ØÌ¤Íè¤ÎÅìµþ¡ÙÀïÎ¬¡¢ÀïÎ¬12¡Ö²Ô¤°Åìµþ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¡×¡ÚÂç³Ø¶µ°éÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡Û¡×¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦½¾Á°¤ÎºÂ³ØÃæ¿´¤Î¼õÆ°Åª¤Ê¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÍý²ò¤ò°é¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦ÆÈ¼«³«È¯¤ÎAR¤òÍÑ¤¤¤¿Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î¼ÂÁ©¶µ°é¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÍý²ò¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¹¹¤Ë¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¶µ°é¤Î´Ç¸î¶µ°é¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¶µ°é¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
3.¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡°åÎÅ¤ËÊü¼ÍÀþ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ç¸î³ØÀ¸¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÊü¼ÍÀþËÉ¸î¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ÖµÁÃæ¿´¤Ç¤ÏÍý²ò¤È¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AR¤Ï¸½¼Â¶õ´Ö¤Ë¾ðÊó¤ò½Å¤Í¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¤Î¹¤¬¤ê¤ä¡Ö»þ´Ö¡¦µ÷Î¥¡¦¼×¤Ø¤¤¡×¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¼¨¤»¤ë¤¿¤á¶õ´ÖÅª¤ÊÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¼õ¤±¿È¤Î³Ø½¬¤òÂÎ¸³·¿¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ç¸î¤Ë¤ª¤±¤ëÊü¼ÍÀþËÉ¸î¶µ°é¤ÇAR¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ÖµÁ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸ú²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¸¦µæ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êü¼ÍÀþ¥ê¥¹¥¯¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÏÀìÌç²È¤È°ìÈÌ¤Çº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¶»ÒÎÏ¤ä°åÎÅ¤ÎXÀþ¤Ï´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹ÖµÁ¤ÈAR¼Â½¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´Ç¸î³ØÀ¸¤ÎÃÎ¼±¸þ¾å¤È¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ËÍ¸ú¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸¦µæ¤Î¾ÜºÙ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø·ò¹¯Ê¡»ã³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê2Ç¯À¸80Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±°ì»ÜÀß¤Ç¹ÖµÁ¤Î»öÁ°¡¦»ö¸å¤ÎÃÎ¼±¸þ¾å¤È¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤òÈæ¤Ù¤ëÊýË¡¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï½é¤á¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ÊÊü¼ÍÀþËÉ¸î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë³ØÀ¸¤Ç¡¢90Ê¬¤Î¹ÖµÁ¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤ÎAR¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë90Ê¬¤Î¼Â½¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÖµÁ¤Ç¤ÏXÀþ¤äCT¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¡¢Èï¤Ð¤¯¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿¦¶ÈÈï¤Ð¤¯¸ÂÅÙ¡¢¡Ö»þ´Ö¡¦µ÷Î¥¡¦¼×¤Ø¤¤¡×¤Î»°¸¶Â§¤ò°·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AR¼Â½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëXÀþ¤Î¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¡¢´µ¼Ô¡¦ÁõÃÖ¡¦½Ñ¼Ô¤Î3D¥â¥Ç¥ë¡¢»¶ÍðÀþ¤ÎÎÌ¤ò¿§¤Ç¼¨¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÀþÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼Â¶õ´Ö¤Ë½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤·¡¢¡Èµ÷Î¥¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤ä¼×¤Ø¤¤Êª¤ÎÍÌµ¤ÇÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡É¡¢¡È¹ÖµÁ¤Ç³Ø¤ó¤ÀÈï¤Ð¤¯¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÎ×¾²¤Ç¤ÎÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¤Î´Ø·¸¡É¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ú²Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÊü¼ÍÀþ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±50¹àÌÜ¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¡Ê4ÃÊ³¬¡Ë¤È¡¢¡Ê2¡Ë¸¶»ÒÎÏ¤äXÀþ¤ò´Þ¤à30¹àÌÜ¤Î¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¡Ê´í¸±¤À¤È´¶¤¸¤ëÅÙ¹ç¤¤¡Ë¤Î½ç°Ì¤Å¤±¡Ê1¡áºÇ¤â´í¸±～7¡áºÇ¤â°ÂÁ´¡Ë¤Ç¡¢¹ÖµÁ¤È¼Â½¬¤ÎÁ°¸å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹ÖµÁÃæ¿´¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿»²¾È·²¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åý·×Åª¤Ê¸¡Äê¤Î·ë²Ì¡¢»ö¸å¤ÎÃÎ¼±¥¹¥³¥¢¤Ï»öÁ°¤È»²¾È·²¤è¤êÍ°Õ¤Ë¹â¤¯¡Êp¡ã0.05¡Ë¡¢¹àÌÜÊÌ¤Ç¤â50¹àÌÜÃæ45¹àÌÜ¤ÇÍ°Õ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËSv¡¦Gy¡¢100 mSv¡¢µ÷Î¥¡¦»þ´Ö¡¦¼×¤Ø¤¤¡¢¿¦¶ÈÈï¤Ð¤¯¸ÂÅÙ¤Ê¤É¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬É¬Í×¤ÊÆâÍÆ¤Ç¸þ¾å¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏ¡×¤È¡ÖXÀþ¡×¤ÎÉ¾²Á¤¬1ÃÊ³¬Ê¬¡È°ÂÁ´´ó¤ê¡É¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¼õ¤±»ß¤á¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Èï¤Ð¤¯¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¤ÆAR¤Ç»¶ÍðÀþÎÌ¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤ÆÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢Íý²ò¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ÈÇ§ÃÎ¤ÎÄ´À°¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
5.¸¦µæ¤Î°ÕµÁ¤ÈÇÈµÚ¸ú²Ì
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÉÔ²Ä»ë¤Î»¶ÍðÀþÎÌ¤ÎÊ¬ÉÛ¤ò¡È¤½¤Î¾ì¤Ç²Ä»ë²½¡É¤·¤ÆÂÎ¸³³Ø½¬¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ò¹¤¯Äì¾å¤²¤·¡Ê50¹àÌÜÃæ45¹àÌÜ¤Ç²þÁ±¡Ë¡¢²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸¶»ÒÎÏ¤äXÀþ¤Î¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤òÅ¬Àµ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ³ØÃæ¿´¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¼åÅÀ¡Ê¼ÂºÝ¤Îµ÷Î¥´¶¤ä°ÌÃÖ´Ø·¸¤ÎÍý²òÉÔÂ¡Ë¤òÊä¤¤¡¢Î×¾²¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¼×¤Ø¤¤¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¼ÂÁ©¹ÔÆ°¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢①´Ç¸î¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÊü¼ÍÀþËÉ¸î¶µ°é¤ÎÉ¸½à²½¡¢②³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢µßµÞ¡¦ºßÂð¡¦ºÒ³²¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëXÀþ¤ÎÊü¼ÍÀþËÉ¸î¸¦½¤¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢③¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÊÝ»ý¤Î½ÄÃÇÄÉÀ×¡¢¹ÔÆ°»ØÉ¸¡ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¦¼×¤Ø¤¤¡Ë¤ÎµÒ´ÑÉ¾²Á¡¢ÀþÎÌ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¤«¤é¸½¾ì¹ÔÆ°¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡Êtransfer of training¡Ë¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¡ÊÃí1¡Ë»¶ÍðÀþ¡§XÀþ¤¬Êª¼Á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊÑ¤¨¤Æ¹¤¬¤ëÆó¼¡Êü¼ÍÀþ¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎAR¤Ç¤Ï»¶ÍðÀþÎÌ¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¤ò¿§Ê¬¤±É½¼¨¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÀþÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î°ÂÁ´À¤ò³Ø½¬¤·¤¿¡£
¡ÊÃí2¡Ë³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¡§¸½¼Â¶õ´Ö¤Î±ÇÁü¤Ë3D¥â¥Ç¥ë¤ä¿ôÃÍ¾ðÊó¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤·¡¢ÉÔ²Ä»ë¤Î»¶ÍðÀþÎÌÊ¬ÉÛ¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡£º£²ó¤Î¶µ°é¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ´µ¼Ô¡¦ÁõÃÖ¡¦½Ñ¼Ô¥â¥Ç¥ë¾å¤ËÀþÎÌ¾ðÊó¤ò½Å¾öÉ½¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÃí3¡Ë¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¡§¿Í¤¬³èÆ°¡¦µ»½Ñ¤Î´í¸±À¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ç´ÑÅªÉ¾²Á¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¸¶»ÒÎÏ¤äXÀþ¤ò´Þ¤à¹àÌÜ¤Î½ç°Ì¤Å¤±¤Ç»öÁ°¡¦»ö¸å¤ÎÊÑ²½¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Integrated Evaluation of an Augmented Reality-Based Radiation Protection Education Program for Nursing Students
Ãø¼Ô¡§Shinnosuke Matsumoto, Kiyomitsu Shinsho, Saori Miura, Yuko Murakami, Yuko Ito, and Yumi Nishimura
·ÇºÜ»ï¡§Journal of Radiation Protection and Research
DOI¡§2025.00101.