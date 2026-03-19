DUNLOP¡ØSP4¡Ù¿·È¯Çä ～1975Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉü¹ï～
È¯¹Ô:2026Ç¯3·î19Æü
DUNLOP¡ØSP4¡Ù¿·È¯Çä ～1975Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉü¹ï～
¡¡DUNLOP ¡Ê¼ÒÌ¾¡§½»Í§¥´¥à¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¡¢¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¸ç¡Ë¤Ï¡¢DUNLOP¡ØSP4¡Ê¥¨¥¹¥Ôー¥Õ¥©ー¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯4·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ä¤ÎÉü¹ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¡ÊÀÜÃÏÌÌ¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°Õ¾¢¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤ÏÁ´4¥µ¥¤¥º¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢£SP4¤ÎÆÃÄ¹
1. 1975Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ð¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä°Õ¾¢¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÉü¹ï¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂ¤·Á¤òÆ§½±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
2. 1970Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤«¤éÏ¢¤Ê¤ëÎÏ¶¯¤¤Ä¦±Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ーÆÃÍ¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
3. ³°´Ñ¤ÏÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸½ºß¤Î»ÈÍÑ´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿¹½Â¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¤¿¹µ¤¨¤á¤Ê¹ï°õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾ËÜÍè¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡ä
¡¦145SR10 68S
¡¦165/70R10 72S
¡¦145/70R12 69S
¡¦155/65R12 71S
¢£SP4È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSP4 launch SPECIAL MORNING CRUISE presented by DUNLOP¡×³«ºÅ¡ª
¡¡SP4¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Âå´±»³T-SITE¤ÇËè·î¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥âー¥Ë¥ó¥°¥¯¥ëー¥º ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖCLASSIC MINI¡×¡£SP4¤òÁõÃå¤·¤¿CLASSIC MINI¥Ç¥â¥«ー¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Ìã¤¨¤ëÈÎÇä²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë7:00-9:00
¡¦¾ì½ê¡§Âå´±»³T-SITE¡Ê¢©150-0033¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®16-15¡Ë
¡¦»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¡ÊÀèÃå¡Ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ä¡¢»öÁ°¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡£
¡ØÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¯¥ë¥Þ¡¦¥Ð¥¤¥¯¡Ù¥³ー¥Êー¤Î³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/daikanyama.cars
¡¡¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/daikanyama.lindbergh/
¡¡¡¦X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¡§https://x.com/DT_car
¡¡ ¡¡¡¡
¡¡º£¸å¤âDUNLOP¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿Éü¹ï¥·¥êー¥º¤Î³È½¼¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2026Ç¯¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òDUNLOP¤ËÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DUNLOP¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë°Â¿´¡×¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³¡×¡Ö¸Â³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡ÖTAKING YOU BEYOND¡×¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¤½¤ÎÀè¤ØÆ³¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¾¦ÉÊ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡¡TEL:0120-39-2788