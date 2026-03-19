TVアニメ『ハイスクール！奇面組』初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のLINE着せかえを2026年3月19日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344488/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344488/images/bodyimage2】
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』初となるLINE着せかえの第1弾が、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始いたしました。是非、LINE着せかえでもTVアニメ『ハイスクール！奇面組』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ハイスクール！奇面組 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6770e1aa-c282-4460-9fb4-9f99cd554848
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
強烈個性集団・奇面組の5人が巻き起こす、超ハイテンション青春ギャグが令和に参上！
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、
キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットしました。
さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こしました。
そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！
近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、
Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する
関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。
さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。
『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！
【OFFICIAL SITE】https://kimengumi.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kimengumi_anime
(C)新沢基栄／集英社・奇面組
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344488/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344488/images/bodyimage2】
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』初となるLINE着せかえの第1弾が、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始いたしました。是非、LINE着せかえでもTVアニメ『ハイスクール！奇面組』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ハイスクール！奇面組 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6770e1aa-c282-4460-9fb4-9f99cd554848
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
強烈個性集団・奇面組の5人が巻き起こす、超ハイテンション青春ギャグが令和に参上！
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、
キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットしました。
さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こしました。
そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！
近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、
Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する
関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。
さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。
『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！
【OFFICIAL SITE】https://kimengumi.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kimengumi_anime
(C)新沢基栄／集英社・奇面組
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ