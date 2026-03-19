淀川ゆお先生の「ゾンセク」シリーズ日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、3月18日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、淀川ゆお先生の「ゾンビ・ハイド・セックス」シリーズのランダムブロマイドが販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344355/images/bodyimage1】
突然街に溢れ出したゾンビから逃げることになったコンビニ店員・三柴。 イケメン自衛官・千ヶ崎に間一髪のところを助けられるが．．．。
淀川ゆお先生の「ゾンビ・ハイド・セックス」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約35,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全10種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「淀川ゆお先生」
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/18(水)～2026/10/31(土)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/yuo_zero
■淀川ゆお
【X】https://x.com/yuo_zero
【書籍情報】
ゾンビ・ハイド・セックス
https://houbunsha.co.jp/comics/detail.php?p=%A5%BE%A5%F3%A5%D3%A1%A6%A5%CF%A5%A4%A5%C9%A1%A6%A5%BB%A5%C3%A5%AF%A5%B9
(C)淀川ゆお／芳文社
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344355/images/bodyimage1】
突然街に溢れ出したゾンビから逃げることになったコンビニ店員・三柴。 イケメン自衛官・千ヶ崎に間一髪のところを助けられるが．．．。
淀川ゆお先生の「ゾンビ・ハイド・セックス」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約35,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全10種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「淀川ゆお先生」
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/18(水)～2026/10/31(土)
【詳細はこちら】
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■淀川ゆお
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ゾンビ・ハイド・セックス
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(C)淀川ゆお／芳文社
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株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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