¡ÚËÀî»Ô¤ª¤¤¤Ç¤óº×¡ÛÇÑ¥×¥é¤¬¥¢ー¥È¤äÊõÊª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¥Ã¥ºÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ò5/23¡¦24¤Ë³«ºÅ
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÉÊ¤ä¶â·¿À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥»¥¹(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô)¤Ï¡¢2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ)¡¦24Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè34²óËÀî»ÔÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤óº×¡×¡Ù¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â¼ÖºÜÍÑSWÉôÉÊ¡¢¶â·¿¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡ÖÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÇÑºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥Ã¥ºÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ä¡¢¼«¼Ò³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎPRÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÂÎ¸³1
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
ÃÏ¸µ¤Î¼ç»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½ÐÅ¸¤âº£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ËÜÍè¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢´Ä¶°Õ¼±(SDGs)¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤à¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Î¤´°ÆÆâ
1. ¸«¤ë¿Í¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡Ö³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎPRÅ¸¼¨¡×
¡ü µðÂç¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¡§2.5m¡ß1.5m¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¢ー¥È¤òÅ¸¼¨¡£
¡ü ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¡§
¡¦DIYÊÉ¥¿¥¤¥ë¡ÖLETILE(¥ì¥Æ¥£¥ë)¡×
¡¦ËÉÈÈº½Íø¡ÖREPLAS STONE(¥ê¥×¥é¥¹¥¹¥Èー¥ó)¡×
¡¦ÁëÍÑÊä½õ¾û¡ÖLEGLOCK(¥ì¥°¥í¥Ã¥¯)¡×
¡¦ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òÊÝ´É¤¹¤ëÆý»õ¥±ー¥¹¡ÖMILK TOOTH(¥ß¥ë¥¯¥È¥¥ー¥¹)¡×
2. ¡ÚÂç¹¥É¾¡ÛÇÑ¥×¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥Ã¥ºÂÎ¸³¥³ー¥Êー(¤¹¤Ù¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê²Ä)
ËèÇ¯¡¢³«»Ï¿ô»þ´Ö¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥É¥Ã¥È³¨À©ºî¡§40cm³Ñ¤Î¥¿¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎãÇ¯¡¢¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤ÇÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡ª¤ªÁá¤á¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü À®·ÁÂÎ¸³¡§ËÜÊª¤Î¶â·¿¤Ë¥ì¥¸¥ó¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥ìー¥¶ー¹ï°õÂÎ¸³¡§¤½¤Î¾ì¤ÇÌ¾Á°¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹ï°õ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ーºî¤ê¡£
¡ü ¥¹¥Èー¥ó¥¢ー¥È¡§°Å°Ç¤Ç¸÷¤ë¡ÖÃß¸÷ÀÐ¡×¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ª³¨ÉÁ¤¡£
ÌµÎÁÂÎ¸³2
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡ü ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè34²óËÀî»ÔÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤óº×¡×
¡ü ³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ)¡¦24Æü(Æü)
¡ü ²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ËÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¼þÊÕ(¥×¥é¥»¥¹½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Æ)
¡ü »²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ÂÎ¸³ÌµÎÁ(°ìÉô¿ôÎÌ¸ÂÄê)
ºòÇ¯¤Î¤ª¤¤¤Ç¤óº×¤Î½ÐÅ¸¥Æ¥ó¥È
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Æ°¼ÖÍÑ¤ÎÀºÌ©¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÉÊ¤ä¡¢¤½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¶â·¿¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤ä¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£