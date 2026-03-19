【マナスル初登頂70周年記念事業】郷土の巨星・登山家「槇有恒」を偲ぶ記念講演会および記念登山を開催

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人日本山岳会宮城支部（所在地：宮城県仙台市）は、2026年5月16日（土）および17日（日）の2日間、仙台市出身の世界的登山家・槇有恒（まきゆうこう）氏の功績を記念し、講演会とゆかりの山・泉ヶ岳での記念登山を開催いたします。

泉ヶ岳からの展望

■ 開催の主旨：マナスル初登頂から70年、今あらためて知る「槇有恒」

1956年、日本隊が世界で初めて8,000m峰マナスルへの登頂に成功してから70周年を迎えます。この歴史的快挙を牽引した槇有恒氏は、仙台市出身の名誉市民であり、日本近代登山の発展に多大な足跡を残しました。 本事業は、氏の気高い精神と登山文化を次世代へ継承するとともに、郷土の自然の価値を再認識することを目的としています。

【1】記念講演会「登山家・槇有恒のお人柄について」

元日本山岳会副会長の芳賀孝郎氏を講師に迎え、親族（三田幸夫氏・元日本山岳会会長の娘婿）としての視点も交えた、真実味溢れる証言をお話しいただきます。

日時： 2026年5月16日（土）15:00～（開場 14:30）

会場： エル・ソーラ仙台 AER 28階大研修室（仙台市青葉区中央1-3-1）

講師： 芳賀 孝郎 氏（元日本山岳会副会長・学習院大学山岳部OB）

資料代： 500円

内容： 槇氏の人物像、日本山岳会による歴史解説、貴重な資料・写真の展示。

【2】記念登山「第2回 槇有恒を偲ぶ泉ヶ岳登山」

槇氏が若き日に親しみ、登山の原点ともなった故郷の山「泉ヶ岳」を共に歩きます。

日程： 2026年5月17日（日）

場所： 泉ヶ岳（1,172m）

集合： 8:00 登山口大駐車場（仙台市泉区福岡字岳山9-4）

コース： 水神コース～山頂～北泉コース～水神～大駐車場（解散）

参加費： 1,000円（資料・保険代等）

申込締切： 5月10日（日）必着

【主催】 公益社団法人日本山岳会宮城支部 【後援】 仙台市教育委員会、河北新報社、オーエンス泉岳自然ふれあい館、宮城県山岳・スポーツクライミング協会、全国山の日協議会

■ お申込み・お問合せ先

日本山岳会宮城支部 事務局

メール： myg-info@jacmember.com

電話： 090-9744-6712（担当直通）

FAX： 022-263-8696