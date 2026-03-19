白ナンバー事業所の事故、なぜ起きる？実態から考える安全運転管理セミナー4月7日（火）

東海電子株式会社

自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年4月7日（火）に、白ナンバー事業所向けオンラインセミナー「白ナンバー事業所の事故実態から考える安全運転管理-プロの安全管理から学ぶ事故防止-」を無料開催いたします。

事故の『なぜ』を徹底分析。社用車管理の負担を劇的に減らす、攻めと守りの安全策とは？

白ナンバー事業所の事故実態から考える安全運転管理-プロの安全管理から学ぶ事故防止-4月7日（火）お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260407seminar

本ウェビナーでは、白ナンバー事業所の事故実態を徹底分析し、

プロの現場から学ぶ事故防止策を解説します。

社用車特有の事故原因や安全管理の基本に加え、

最新のDXツール「アンソバー！PRO」による業務効率化もご紹介。

安全運転管理者の負担を軽減し、企業の守りを固める実践的なヒントをお届けします。

こんな課題をお持ちでしょうか

安全教育の重要性はわかっているが、資料作成や実施に割く時間がない

改正される法令や、プロが実践する事故防止策を学ぶ機会がない

お酒の付き合いや現場の反発を気にし、厳格な管理が徹底しづらい

～主な対象者～

・安全運転管理者の選任義務がある「白ナンバー事業所の責任者」

・社用車の事故率や修理費を削減したい「総務・労務担当者」

・企業のガバナンスと社会的信用を守る「経営層・拠点長」

セミナー概要

開催日時：2026年4月7日(火) 11:00～12:00

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

・社用車事故の実態

社用車事故の発生状況

企業で起きやすい事故の種類と特徴

・社用車事故はなぜ起きるのか

事故の原因分析（安全確認不足？慣れ・油断？）

・事故防止の考え方、安全運転管理の基本

プロドライバーの安全運転教育のご紹介

・白ナンバー企業に求められる安全管理

・アンソバー！PROのご紹介

安全運転管理者業務をDX化

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 小寺 隆明

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260407seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」