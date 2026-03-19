4歳～小学生は入場無料！「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」5月6日に開催！MC付きで楽しめる♪プロオーケストラと合唱が魅力の名曲コンサート♪（福岡市市民ホール）

4歳～小学生は入場無料！「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」5月6日に開催

株式会社LiveARTs

MC付きで気軽に楽しめる♪オーケストラと合唱のコンサート！

ヘンデル・バッハ名曲コンサートチラシ表面ヘンデル・バッハ名曲コンサートチラシ裏面

福岡ヘンデル・バッハ合唱団（所在地：福岡県福岡市、代表：森 善虎）が主催する「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」は、2026年5月6日（水・祝）に福岡市民ホール（中ホール・815席）で開催されます。当団は、今年1月に設立された市民合唱団で、現在40名弱の団員で活動しています。演奏会では、ヘンデル作曲「ハレルヤ」、バッハ作曲「G線上のアリア」などの名曲が気軽に楽しめます。演奏は、福岡・九州出身のプロオーケストラ奏者とソリスト、市民合唱団が演奏します。

【公式ページ】http:// https://haendelbach.com/(http://%20https://haendelbach.com/)

4歳～小学生は入場無料！MC付きで大人も子どもも楽しめる♪

「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」は、福岡・九州在住のプロ器楽奏者と声楽ソリスト、市民合唱団が協力して開催するコンサートです。音楽の母・ヘンデル、音楽の父・バッハの名曲を子どもたちに体験してもらう機会を提供しようと、椅子に座れる4歳～小学生は入場無料（※成人以上の大人の付き添いは必須）という取組を行っています。

会場となる福岡市民ホール（中ホール）

福岡市民ホールでは、2階席の後方にガラス張りの防音席もあるため、子どもが途中でぐずってしまったり、泣いてしまった場合でも、席を移動して楽しむことができます。

声楽のソリストにはミラノ・スカラ座、ベルリン・ドイツ国立歌劇場でも歌唱経験のあるソプラノの谷口まりや氏（宮崎市）、声楽界の世界的権威、トーマス・クヴァストフに師事したテノールの尾籠光雄氏（福岡市）を客演しており、質の高い演奏が期待されます。

【開催概要】

イベント名称：「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」

開催期間：2026年5月6日（水・祝）14時開演 16時終演予定（休憩15分含む）13時半開場

開催場所：福岡市民ホール中ホール（住所：福岡市中央区天神5-2-2）

演目：ヘンデル作曲『メサイア』より「Halleluja」、『リナルド』より「私を泣かせてください」、『ソロモン』より、シバの女王の入城、バッハ作曲 管弦楽組曲第3番 BWV1068より「Ｇ線上のアリア」、他

指揮：内田光音、森善虎 ／ ソリスト：谷口まりや（S）、尾籠光雄（T）、森善虎（Br）

合唱：福岡ヘンデル・バッハ合唱団 ／ 管弦楽：福岡ヘンデル・バッハ合奏団

コンミス：松本さくら

料金：一般席 2,000円 ／ U25席 1,000円 ／ 4歳～小学生まで 0円※大人の同伴必須

チケット販売ページ：https://teket.jp/17181/64434?uid=times

会場ホームページ：https://www.fukuoka-civic-hall.jp/

生のオーケストラと歌声を子どもたちへ！福岡・九州の演奏家が集結！

福岡で谷口まりやさんを聴けるのはこの演奏会だけ！

国内外で活躍するソプラノ歌手の谷口まりやさんは、九州・宮崎のご出身です。高校生の頃から、第64回全日本学生音楽コンクール声楽部門高校の部第1位を受賞するなど、その才能を発揮します。⿅児島国際大学国際文化学部音楽学科に入学し、卒業後はオーストリアへ留学。ザルツブルク・モーツァルテウム大学大学院オペラ科で世界的なソプラノ歌手、バーバラ・ボニー氏に師事します。大学院修了後は、第8回レナータ・テバルディ国際コンクールにて第1位を受賞するなど、多くのコンクールで上位入賞を果たし、客演歌手として、ザクセン州立歌劇場、ミラノ・スカラ座、ベルリン・ドイツ歌劇場等に出演しました。卓越した技術と豊かな表現力は国内外で高く評価されており、これからの日本の声楽界をリードすること間違いなしの実力者です。

ソプラノ・谷口まりやさんテノール歌手の尾籠光雄さんは福岡市早良区出身！

テノール歌手の尾籠光雄（おごもりみつお）さんは、福岡市早良区のご出身。なんと高校まではラグビー少年だったとのこと。東京音楽大学を経て、鹿児島国際大学音楽学科声楽科を卒業後は、単身ドイツへ渡り、ハンス・アイスラーベルリン音楽大学大学院に入学し、声楽の世界的な権威であるトーマス・クヴァストホフに師事。そののち、同大学オペラ科修士課程を首席にて卒業します。その後は、ドイツ国内の歌劇場での公演や、アメリカ・NYなどでの公演活動を行う傍ら、地元福岡市でも演奏の場を広げています。

テノール・尾籠光雄さんオーケストラは福岡市在住の音楽家が多数集結！

演奏会でオーケストラを担当する器楽奏者は、コンサートミストレスの松本さくらさんをはじめとして、そのほとんどが福岡在住の音楽家です。地元で音楽・芸術分野を支え、演奏している器楽奏者が集結します。福岡ヘンデル・バッハ合唱団では、今後も毎年オーケストラとの共演を目標として活動しており、優先的に福岡在住の音楽家・出身の方と一緒に演奏会を作り上げていこうとしています。

コンサートミストレス・松本さくらさん【福岡ヘンデル・バッハ合奏団メンバー】

〈ヴァイオリン〉松本さくら、上野美科、緒方愛子、菅原文子、君付理沙子、小島薫子、是枝武、城田めぐみ

〈ヴィオラ〉小倉由衣、正村まどか、大谷英里子

〈チェロ〉田村朋弘、関原弘二

〈コントラバス〉伊藤珠里

〈オーボエ〉若木麻有、岩崎香奈

〈トランペット〉古賀敦子

〈ファゴット〉重松真央

〈パーカッション〉山口智史

多彩なプログラムとMCを挟んだ、明るく・楽しいコンサート

指揮者・バリトンの森善虎さん

「ヘンデル&バッハ名曲コンサート」では、ヘンデルとバッハの名曲をピックアップしながら、MCをはさみながら進行します。子供向けのオーケストラコンサートは、市内でも定期的な開催がありますが、合唱作品・声楽がメインになる子どもも入場できるコンサートは福岡は稀です。指揮には合唱指揮者・バリトン歌手として活躍する森善虎（もりよしとら）、オルガニスト・チェンバリスト・合唱指揮者として今年4月から福岡市を拠点に活動する内田光音（うちだみつね）が務めます。2人も、福岡ヘンデル・バッハ合唱団の音楽スタッフでありながら、ヘンデルとバッハを数多くレパートリーに持つ演奏家です。

指揮者・オルガニスト・チェンバリストの内田光音さん【予定プログラム】※途中で解説を含めたMC付き

《1部》

J.S.Bach 管弦楽組曲第3番 BWV1068「Ｇ線上のアリア」（オケ）

J.S.Bach『クリスマスオラトリオ』No.1 Jauchzet frohlocket（Chor）

J.S.Bach『クリスマスオラトリオ』No.29 Herr dein mitleid（S & B）

J.S.Bach『クリスマスオラトリオ』No.24 Herrscher des Himmels, erhore das Lallen（Chor）

J.S.Bach『マタイ受難曲』Mo.18～19 Wiewohl～ Ich will dir mein Herze schenken（S）

J.S.Bach『マタイ受難曲』No.26 Ich will bei meinem Jesu wachen（Tenor ＆ Chor）

J.S.Bach『復活祭オラトリオ』No.3 Kommt, eilet und laufet（Duetto & Chor）

《2部》

G.F.Handel『ソロモン』シバの女王の入城（オケ）

G.F.Handel『リナルド』私を泣かせてください（S）

G.F.Handel『メサイア』No.2～3 Comfort ye..～Every Valley（T）

G.F.Handel『メサイア』No.12 For unto us a child is born（Chor）

G.F.Handel『メサイア』No.17 Glory to God（Chor）

G.F.Handel『メサイア』No.18 Rejoice（S）

G.F.Handel『メサイア』No.26 All we like Sheep（Chor）

G.F.Handel『メサイア』No.31～32 He was cut off ～But Thou didst not leave his Soul in Hell（S）

G.F.Handel『メサイア』No.43 Thou shalt break them with a rod of iron（T）

G.F.Handel『メサイア』No.44 Halleluja（Chor）

パンフレット広告や企業協賛も募集中です！

本演奏会では公演パンフレットを作成し、地域の皆様からの広告協賛を賜ることで円滑な運営を行いたいと考えております。私たちは、福岡市に住む子どもたちが、心身ともに健康で、心豊かに、幸せな人生を送れるようにと願っています。そのような理念から、当団では、子どもたちに良質な演奏体験の機会を提供する取組として、4歳～小学生までのお子様を無料で入場できる取組を行っております。この取組は初回としては挑戦的なものではありますが、来年以降も継続して開催ができればと考えております。つきましては、クラシック音楽を愛する皆様、地元の企業・団体の皆様、個人有志の皆様に広告掲載という形で本演奏会をご支援いただけましたら幸甚に存じます。招待チケットをお渡しする協賛枠もございますため、企業様におかれましては、是非従業員の皆様への息抜きや体験の福利厚生としての協賛をご検討いただけますと幸いです。

【広告サイズ・掲載料金】

A4版 1/8サイズ：6,000円（税込） A4版 1/4サイズ：10,000円（税込）

A4版 1/2サイズ：18,000円（税込） A4版 全面サイズ：28,000円（税込）

※関係者席チケット付き 特別協賛枠 A4版全面サイズ 30,000円～

ご協力いただける際や、ご不明点などがございましたら、下記記載の問い合わせ先にお気軽にご連絡ください。掲載する広告のデータは4/25（土）までに下記のメールアドレスにご提出をお願いいたします。

福岡ヘンデル・バッハ合唱団と株式会社LiveARTsについて

福岡市民ホールのエントランスロビー

このプレスリリースでは、株式会社LiveARTsに広告・周知業務を委託して内容を配信しておりますが、問い合わせ先は、福岡ヘンデル・バッハ合唱団となります。

【団体概要】

名称：福岡ヘンデル・バッハ合唱団

代表：森 善虎

団体の運営方針： １. ヘンデルとバッハの合唱付き作品を演奏する団体、２.年に1～2回の自主演奏会を開催する、３.ヘンデルとバッハの作品を通してプロ・アマチュアを問わず他団体とも交流を行う、４.スタッフと団員が個々の能力を発揮し、自己と団体及び他者の幸福に寄与する

設立： 2026年1月

HP：https://haendelbach.com/

電話：090-2455-6051

メール：haendel.bach.chor@gmail.com

福岡ヘンデル・バッハ合唱団 ロゴ【会社概要】

社名：株式会社LiveARTs

本社所在地：福岡県福岡市中央区六本松2-10-24-101

代表取締役：森 善虎

事業内容： イベントの企画制作・広告宣伝・古物事業

設立： 2021年11月

HP：https://livearts.work/

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