【第21回ヨコハマ・グッズ 横濱001】ウイッシュボンの『横濱レンガ通り』が「横浜市長賞」を受賞。横浜キャラメルラボの『横濱生キャラメル』も認定商品に選出。

株式会社ウイッシュボン

株式会社ウイッシュボン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：永野 健一）の代表銘菓『横濱レンガ通り』が、このたび、横浜市が認定する地域ブランド「ヨコハマ・グッズ 横濱001（ゼロゼロワン）」の第21回審査会において、「横浜市長賞」を受賞いたしました。

また同時に、当社ブランド「横浜キャラメルラボ」の「横濱生キャラメルアソートBOX」が、ヨコハマ・グッズ横濱001認定商品に選出されました。

25周年を迎えた横濱レンガ通り

■受賞の背景

ヨコハマ・グッズ 横濱001は、２年に１度のコンテストで、『横浜』が選んだ『横濱』ブランドをコンセプトに、横浜の魅力を伝える優れた商品を認定する地域ブランド制度です。横浜らしさや品質、独自性などの観点から審査が行われ、横浜を代表する商品が選ばれています。

その中でも横浜市長賞は、特に優れた商品に贈られる賞であり、このたびの受賞は「横濱レンガ通り」が横浜土産として広く支持されてきた点が評価されたものです。

■代表コメント

横浜市が主催する「ヨコハマ・グッズ横濱001」において、弊社商品「横濱レンガ通り」が横浜市長賞を受賞いたしました。弊社は今年創業45年、横濱レンガ通りは発売から25周年という節目の年に、横浜を代表する賞を頂けたことを大変光栄に思います。

横濱レンガ通りは、手作業を大切にした製法により、パティシエの技術と経験を生かして製造しております。現在、年間約1,200万個を販売し、多くの観光客の皆様に横浜の魅力をお届けしております。

今後も横浜のクラフツマンシップを継承し、より良い商品づくりに努めてまいります。

横浜生まれの生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」

口の中でとろける至福の「濃厚生キャラメル」は10種類以上のフレーバーをご用意しています。ヨコハマ・グッズ 横濱001認定商品「横濱生キャラメルアソートBOX」1,512円（税込）

毎日横浜ハンマーヘッド店で炊き上げる色とりどりの生キャラメルは研究を重ねてたどりついた口の中でとろける至福の生食感。きっとまだ食べたことのないキャラメルの本当の美味しさをどうぞお召し上がりください。

横浜キャラメルラボ 横浜ハンマーヘッド店・横浜高島屋店・キュービックプラザ新横浜店・青葉台東急フードショー店やオンラインショップ（https://caramellabo.base.shop/）でお買い求めいただけます。

ショコラや宇治抹茶、季節限定フレーバーなども展開中

■ 横濱レンガ通りについて ■

2001年の発売以来、横浜土産の定番として多くの方に選ばれている焼菓子です。

自家製の生キャラメルにローストしたアーモンドを合わせ、さくさくとした特製クッキーでサンドしました。三層が一体となった絶妙な食感と、どこか懐かしさを感じる上品な甘さが特長です。

神奈川県の銘菓にも指定されています。

商品詳細

内容量 ：3個入 ・6個入・12個入

販売場所：

- パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ- WISHBON online shop (https://wishbonshop.com/)- 百貨店、スーパー、駅売店 ほか

■株式会社ウイッシュボンについて■

昭和56年に横浜で1軒のカフェテラスとして創業し、お菓子づくりを通じてより良い未来を創り、心に響く希望をお届けすることを理念に、横浜・東京エリアで自社ブランドのギフト菓子の製造・販売および企業向けOEM製造を展開しています。代表商品「横濱レンガ通り」「東京マカロンラスク」をはじめ、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」など、複数ブランドを展開しています。

商号 ：株式会社ウイッシュボン

代表者 ：代表取締役 永野 健一

所在地 ：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6

事業内容 ：洋菓子製造販売

資本金 ：1,000万円

公式サイト： https://wishbon.co.jp/