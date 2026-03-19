【事業会社第1位】家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』、AI検索引用ランキングのインテリア・家具カテゴリにおいて、YouTubeに続く「総合第2位」に選出！

株式会社クラス

（CLASサービスサイト：https://clas.style/）

循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、業界・カテゴリーごとにAIが最も信頼し引用するメディアと企業をスコアリング・ランキング化し、半期ごとに表彰する「AI Search Cited Award 2026 上期（EC・B2C部門）」のインテリア・家具カテゴリにおいて、YouTubeに次ぐ【総合第2位】、ならびに家具・家電の事業会社としては【第1位】を獲得したことをお知らせいたします。

「AI Search Cited Award」とは

インテリア・家具カテゴリ ランキング :https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-ec-b2c-2026-1h#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E5%AE%B6%E5%85%B7%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA

「AI Search Cited Award」は、業界・カテゴリーごとにAIが最も信頼し、引用するメディアと企業をスコアリング・ランキング化し、半期ごとに表彰するアワードです。

AI検索対策SaaS「Brand UP」（運営：株式会社Wanokuni）が、独自に研究したAI検索時代のカスタマージャーニーを元にプロンプトを設計。主要なAI検索エンジン（ChatGPT、Gemini、Google AI Overviews、Google AI Mode）における引用状況を業界別の検証プロンプトを用いて徹底分析しています。

本アワードは、AI検索時代における新しい「権威の指標」であり、これからのマーケティング戦略における羅針盤となるものです。

参考記事：AI Search Cited Award とは(https://www.brand-up.net/awards/ai-search-cited-award)

受賞の背景：AIに選ばれる『CLAS』のコンテンツ力

「AI Search Cited Award 2026 上期（EC・B2C部門）」のインテリア・家具カテゴリ 総合第2位

この度、CLASが「インテリア・家具カテゴリ」において、動画プラットフォームであるYouTubeに次ぐ総合第2位、ならびに事業会社として第1位にランクインしたことは、CLASの発信するコンテンツがAI検索エンジンのアルゴリズムにおいて、極めて高い引用価値を持つことが証明されたものと自負しております。

CLASではこれまで、単なるECサイトの運営や商品紹介に留まらず、一人ひとりが“いまの自分らしい”暮らしを見つけるためのヒントを発信してまいりました。思わず真似したくなるお部屋のコーディネート提案、リアルな暮らしが垣間見えるユーザーボイス、注目アイテムを深掘りする特集記事など、お部屋づくりのヒントとなる徹底した「ユーザーファースト」なコンテンツ制作に注力しています。

情報過多の時代において、AIが優先的にユーザーへ提示するソースとしてCLASが選ばれたことは、こうした真摯なコンテンツ制作の成果であると考えております。

CLAS magazine :https://clas.style/article/CLASが公開している記事一覧

検索行動が「自ら探す」から「AIとの対話」へと劇的に変化する中、CLASはAIからも、そしてお客様からも選ばれる、信頼性の高いライフスタイル・プラットフォームとしての地位を確立してまいります。

参考記事：【AI Search Cited Award 2026上期】EC・B2C部門 全8カテゴリのAI検索引用ランキングを発表(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-ec-b2c-2026-1h#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E5%AE%B6%E5%85%B7%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA)

■株式会社クラス 代表取締役社長 久保裕丈のコメント

この度、AIという新しいテクノロジーの評価軸において、弊社の情報発信が「最も引用されるソース」として認められたことを大変光栄に思います。

CLASは、家具・家電の提供形態にとらわれず、月額利用から購入まで、お客様のライフスタイルに合わせた自由な選択肢を提案しています。私たちが目指す「所有に縛られず、いまの自分に適時最適な空間へとアップデートする」というスタイルは、まさにこれからの暮らしのニュースタンダードになりつつあると実感しています。

私たちは単なるモノの提供者ではなく、暮らしをより豊かに、自由で軽やかにするためのパートナーでありたいと考えています。

今後もAI検索時代の新たなスタンダードに対応し、お客様の意思決定を支える価値ある情報を発信し続けてまいります。

株式会社クラスについて

「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環型プラットフォームを運営。個人向け家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』をはじめ、法人向けオフィス構築・移転支援『CLAS Biz』、不動産物件向け『CLASホームステージング』など、多角的に事業を展開しています。

家具や家電を月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換する」という自由で柔軟な選択肢を提供することで、初期費用や処分の手間を軽減し、その時々のライフスタイルに合わせた最適な空間づくりを簡単・手軽に実現します。

返却された製品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用する独自の仕組みを構築。環境の変化などで耐用年数に満たず廃棄される製品をなくし、本来の製品寿命を全うさせることで、循環型社会の形成を推進しています。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、廃棄物発生量と資源投入量を38％、CO2排出量を36％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指します。

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

▶最新情報：https://clas.style/company/news