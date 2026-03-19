パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）は、2026年3月9日に経済産業省、日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました。本認定は、3年連続の取得となります。

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

＜健康経営優良法人認定制度（経済産業省）＞

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■パシフィックコンサルタンツの健康経営の取り組み

パシフィックコンサルタンツでは、従業員のWell-being（身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること）こそ、経営の土台であるという視点から、さまざまな施策を推進しています。心身の健康を支える支援体制として保健師が10名以上在籍し、健康診断後の全員面談や傷病者の復職支援などを実施することで従業員が安心して働ける環境づくりに努めています。また、食生活・睡眠・禁煙・女性健康課題・メンタルヘルスの各種セミナーや誰もが参加しやすいウォーキングラリーの開催など運動機会増進の施策を推進しています。

今後も、柔軟な働き方の実践、長時間労働の削減、休暇取得の一層の促進をしていくことで、従業員が健康で働きがいを持ち、さらには幸福感と安心感を持って働くことにより生産性を高めていくことにより、グループビジョンの実現ひいては社会全体の持続可能な発展に貢献していきます。

当社の健康経営の取り組みをホームページにて紹介しています。ぜひご覧ください。

https://www.pacific.co.jp/style/2024/07/well-being01.html

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト：https://www.pacific.co.jp/