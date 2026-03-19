おかげさまで“モスバーガー九州出店50周年”　サンクスチケットでモスバーガーやモスチキンを進呈

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年4月1日（水）から、九州地区のモスバーガー155店舗（特殊店舗を除く全店）で九州出店50周年記念キャンペーンを行います。

ツールデザイン イメージ

本キャンペーンでは日頃のご愛顧に感謝して、ご購入金額800円毎にモスバーガーやモスチキンと引き換え可能なサンクスチケットを進呈します。また、熊本県出身の人気タレント 中上真亜子さん出演のオリジナルラジオコンテンツを店内で放送します。

1976年4月、モスバーガーの九州1号店として福岡県北九州市に門司店（現在は閉店）が誕生しました。以来、50年に渡って九州全地域の皆様にご愛顧いただき、現在では150店舗以上を展開するまでになりました。2006年に九州地域限定・期間限定の新商品として販売した「チキン南蛮バーガー」は大変なご好評をいただき、2011年と2020年には全国で期間限定商品として販売されました。九州の産地とのつながりも深く、2013年にモスファーム熊本、2015年にはモスファームマルミツを立ち上げ、高品質なトマトをモスバーガー店舗へお届けしています。

■中上真亜子さんの『秘密のキーワード』でサンクスチケットをさらに1枚進呈

キャンペーンの開始に先駆け、2026年3月19日（木）～ 3月31日（火）の期間、九州のモスバーガー店舗にてキャンペーン予告編の店内ラジオを放送します。この予告編の中で、パーソナリティを務めるタレントの中上真亜子さんが発表する“秘密のキーワード”をキャンペーン期間中にレジでお伝えいただいたお客様には、サンクスチケットをさらにもう1枚進呈します。

※800円以上ご購入いただいたお客様が対象です。

“中上真亜子のモス・ニュース”

キャンペーン期間中、店内ラジオ「モスサウンドセレクション」にて、九州限定の特別プログラム「中上真亜子のモス・ニュース」を放送します。放送では中上さんの子どもの頃の思い出や、その頃の思い出のハンバーガー、中上さんならではのモスバーガーの楽しみ方などをご紹介します。

中上真亜子さんプロフィール

熊本県出身。大学1年生時のテレビ番組出演をきっかけに、現在は福岡を中心にバラエティ・情報番組でタレントとして活動中。趣味はコスメ・飲み歩き。化粧品検定一級取得。

パーソナリティを務めるタレントの中上真亜子さん

＜キャンペーン 概要＞

■キャンペーン名：九州出店50周年記念キャンペーン

■期間：

１.サンクスチケット

チケット配布期間：2026年4月1日（水）～ 4月30日（木）

チケット引換期間：2026年5月1日（金）～ 5月31日（日）

※チケット配布期間終了後のチケット配布はございません。

２.モスサウンドセレクション（店内ラジオ）

予告編：2026年3月19日（木）～ 3月31日（火） ※秘密のキーワードを発表

本編：2026年4月1日（水）～ 5月31日（日）

■店舗：九州のモスバーガー 計155店舗

※みずほPayPayドーム内の2店舗、九州大学伊都キャンパス店を除く全店

■特典内容：・ご購入金額800円ごとにサンクスチケット1枚進呈

※800円以上ご購入のお客様限定で、レジにて“秘密のキーワード”を伝えるとさらに1枚進呈。

・商品引き換え

サンクスチケット3枚で「モスチキン」または「オニオンフライ」と引き換え

サンクスチケット5枚で「モスバーガー」または「テリヤキバーガー」または

「フィッシュバーガー」と引き換え

※UberEats、出前館などのフードデリバリーサービスでは、サンクスチケットの進呈、引換はできません。

※ネット注文、お席で注文、フルセルフレジ利用時の商品引換はできません。

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。