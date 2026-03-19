【新作Nintendo Switch(TM)ゲーム】夢と現実を行き来する、今までにない感動のビジュアルノベル！「夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件」配信開始！
TROOOZE（合同会社トローゼ）は、2026年3月19日、ニンテンドーeショップ(Nintendo eShop)にて、夢と現実を行き来する、今までにない甘くて切ない感動の恋愛ビジュアルノベル「夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件」の配信を開始したことをお知らせいたします。
ダウンロードサイト：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000118413
Nintendo Switch e-shop：2,800円
PV動画：
https://www.youtube.com/watch?v=cWQ58N6Azi4
夢と現実の狭間で愛を選ぶ、あなただけの物語が幕を開けます。数多くのエピソードとチャプターの中に隠された、まだ誰も知らないシークレットストーリーを探してみてください。
選択するたびに、新たな感動があなたを待っています。甘くて切ない恋愛ビジュアルノベル！チャットのように気軽に楽しみながら、本物の恋のようにドキドキするインタラクティブラブストーリー。
最悪の別れの後、偶然手にした元カレのスマホと、謎のアプリ「ドリームコネクティング」。夢と現実の狭間で出会った三人の男性の中で、誰の手を取るのか。選択はあなただけに委ねられています。
選ぶたびに変わるマルチエンディング、美麗なイラストと音楽、没入感あふれるカットシーン演出が、あなただけの特別なラブストーリーを完成させます。
チャット小説形式で誰でも気軽に楽しめる感動のゲーム！
胸が高鳴るカットシーン演出と没入感あふれるビジュアルノベルスタイル！
私を愛してくれる人、私が愛している人、そして夢の中でしか会えない人…
チャプターごとに隠されたシークレットストーリーを発見する楽しさ！
何周でも楽しめる周回プレイを刺激する実績システム！
美麗なイラストと、感性を揺さぶる甘美な音楽！
夢と現実を行き来するファンタジーロマンスをぜひ体験してください。感性豊かな乙女ゲームが好きな方、没入感のあるストーリーゲームを楽しみたい方、美しいイラストとドキドキするラブストーリーに浸りたい方。あなただけのために、特別な感動と夢の中の恋をお届けします。
プロローグ
最悪の別れ方をしたあなたは、ある日ふとしたことで元カレが残したスマホを手にする。
その夜、スマホに入っていた謎のアプリ「ドリームコネクティング」を起動した瞬間、
あなたは明晰夢の世界へと引き込まれていく。
夢の中で突然起きた大地震。粉々に砕けていく世界の向こうから、一人の男が姿を現す。
夢に閉じ込められた彼を救うべきか、それとも現実で自分を見つめる人たちに答えるべきか。
私を愛してくれる人… 私が愛している人… そして夢の中でしか会えない人…
三人の運命が、あなたの選択に委ねられている。
基本情報タイトル名：夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件
ジャンル：甘くて切ない恋愛ビジュアルノベル
価格：2,800円
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000118413
PV動画：https://www.youtube.com/watch?v=cWQ58N6Azi4
公式サイト：https://x.com/troooze
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