【新作Nintendo Switch(TM)ゲーム】夢と現実を行き来する、今までにない感動のビジュアルノベル！「夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件」配信開始！

TROOOZE, INC.

TROOOZE（合同会社トローゼ）は、2026年3月19日、ニンテンドーeショップ(Nintendo eShop)にて、夢と現実を行き来する、今までにない甘くて切ない感動の恋愛ビジュアルノベル「夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件」の配信を開始したことをお知らせいたします。

ダウンロードサイト：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000118413

Nintendo Switch e-shop：2,800円

PV動画：

https://www.youtube.com/watch?v=cWQ58N6Azi4

夢と現実の狭間で愛を選ぶ、あなただけの物語が幕を開けます。数多くのエピソードとチャプターの中に隠された、まだ誰も知らないシークレットストーリーを探してみてください。

選択するたびに、新たな感動があなたを待っています。甘くて切ない恋愛ビジュアルノベル！チャットのように気軽に楽しみながら、本物の恋のようにドキドキするインタラクティブラブストーリー。

最悪の別れの後、偶然手にした元カレのスマホと、謎のアプリ「ドリームコネクティング」。夢と現実の狭間で出会った三人の男性の中で、誰の手を取るのか。選択はあなただけに委ねられています。

選ぶたびに変わるマルチエンディング、美麗なイラストと音楽、没入感あふれるカットシーン演出が、あなただけの特別なラブストーリーを完成させます。

チャット小説形式で誰でも気軽に楽しめる感動のゲーム！

胸が高鳴るカットシーン演出と没入感あふれるビジュアルノベルスタイル！

私を愛してくれる人、私が愛している人、そして夢の中でしか会えない人…

チャプターごとに隠されたシークレットストーリーを発見する楽しさ！

何周でも楽しめる周回プレイを刺激する実績システム！

美麗なイラストと、感性を揺さぶる甘美な音楽！

夢と現実を行き来するファンタジーロマンスをぜひ体験してください。感性豊かな乙女ゲームが好きな方、没入感のあるストーリーゲームを楽しみたい方、美しいイラストとドキドキするラブストーリーに浸りたい方。あなただけのために、特別な感動と夢の中の恋をお届けします。

プロローグ

最悪の別れ方をしたあなたは、ある日ふとしたことで元カレが残したスマホを手にする。

その夜、スマホに入っていた謎のアプリ「ドリームコネクティング」を起動した瞬間、

あなたは明晰夢の世界へと引き込まれていく。

夢の中で突然起きた大地震。粉々に砕けていく世界の向こうから、一人の男が姿を現す。

夢に閉じ込められた彼を救うべきか、それとも現実で自分を見つめる人たちに答えるべきか。

私を愛してくれる人… 私が愛している人… そして夢の中でしか会えない人…

三人の運命が、あなたの選択に委ねられている。

基本情報タイトル名：夢の中で恋をしたら、現実でも三人の運命が動き出した件

ジャンル：甘くて切ない恋愛ビジュアルノベル

価格：2,800円

ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000118413

PV動画：https://www.youtube.com/watch?v=cWQ58N6Azi4

公式サイト：https://x.com/troooze

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