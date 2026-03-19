モスの定番「テリヤキバーガー」の味わいをご自宅で「超ラク」に楽しめるKit Oisix「【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（代表取締役社長：高島 宏平、本社：東京都品川区）が運営する「Oisix」サイトにて「【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル」を2026年3月19日（木）より販売いたします。本商品は2023年に販売した「Kit Oisix『旨みたっぷりテリヤキバーグボウル』」を「超ラクKit」としてリニューアルしたものです。

当社では、 食品宅配事業などを手掛ける Oisix のミールキット商品「Kit Oisix」を2020年に初めて監修し、「Kit Oisix 『時を忘れる 魅惑のボロネーゼ』」 を共同開発しました。この商品は販売開始から2日間で22,000食が完売するなど大変ご好評をいただきました。

今回は、2023年4月にモスバーガー監修商品の第3弾として販売した、当社の看板商品でもある「テリヤキバーガー」をライスボウルにアレンジした商品「Kit Oisix『旨みたっぷりテリヤキバーグボウル』」を、「超ラクKit」にリニューアルしました。本商品では、モスバーガーのテリヤキソースから着想を得た、コクのあるテリヤキソースを絡めたハンバーグが、所要時間10分以内で完成します。従来より手間や無駄なく仕上がる設計に進化しながらも、きのこを炒める工程はあえて残すことで、きのこの香ばしさがソースに溶け出し、一口ごとに深い味わいが広がります。シンプルな工程ながらも、レタスやトマトといった野菜もたっぷり摂れる、忙しい日々の心強い味方となる商品です。

＜商品概要＞

■商品名 ：Kit Oisix「【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル」

2人前1,835円 / 3人前2,754円（税込）

※モスバーガー店舗での販売はございません。

■販売期間 ：2026年3月19日（木）午前10:00～ 3月26日（木）午前10:00

※商品は無くなり次第販売終了。

■販売サイト ：Oisix 公式 サイト（ https://www.oisix.com/sc/choraku_teriyaki ）

※天候不順などの理由で、食材や価格に変更が生じる可能性があります。

●株式会社モスフードサービスとオイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社の投資子会社がゼネラルパートナーとして設立した、フードイノ ベーション領域に特化したコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンド「Future Food Fund 1号投資事業有限責任組合（以下、FFF）」に、リミテッドパートナーの一つとして、モスフードサービスが参画しています。モスフードサービスは、日本の食文化や農業の発展に貢献する考えにつながることから、フードイノベーション領域に特化したCVCのFFFに出資しています。

●食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜、合成保存料・合成着色料を使わない加工食品などの生鮮食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,703人（2025年12月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。2013年7月に販売を開始した、必要量の食材とレシピがセットになり調理時間が10分から作れるミールキット『Kit Oisix』は、シリーズ累計出荷数が2.5億食（2026年2月時点）を突破しています。



●オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「PurpleCarrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/