グローバルアーティストとエポスカードがコラボレーション！TREASUREエポスカード 3月19日（木）デビュー

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 青井 浩）は、グローバルアーティストTREASUREとのコラボにより、日々のお買い物の一部がアーティストの思いと共に寄付につながるTREASUREエポスカード(https://www.eposcard.co.jp/gecard/treasure/?utm_source=news_release&utm_medium=referral&utm_campaign=260319_2)の発行を開始いたします。

■ TREASUREエポスカードについて

YG ENTERTAINMENT所属のグローバルアーティスト、TREASUREの名を冠した、世界初のクレジットカードです。カード券面には、メンバー一人ひとりのサイン入りビジュアル10種＋全メンバーの集合ビジュアル、そしてTREASUREの印象的なロゴを活かしたデザインを含む、計12種類のデザインをご用意しました。

また、TREASURE×EPOSプロジェクトとして、日々のご利用額の一部を、日本赤十字社が行う“防災・減災への取り組み”に寄付することで、生活を少しずつ安全・安心なものにしていくことに役立てる仕組みも設けております。

丸井グループは、Visaの決済基盤を通して日常のお買い物がお客さまの「好き」につながり、その先の「誰かのため」「社会のため」につながる消費を推進しています。

このたび、グローバルアーティストであり日本にも多くのファンを抱えるTREASUREのこれまでの支援活動や想い、また所属元であるYG ENTERTAINMENTによる社会貢献キャンペーンである『YG WITH』の趣旨に共感し、本取り組みへの実現にいたりました。

※『YG WITH』についてはこちら

YGエンターテインメント(https://www.ygfamily.com/jp/sustainability/with)

特長１.TREASUREのメンバー一人ひとりのデザインを含む12種類から選べる！

TREASUREメンバーの中から自分の大切な一人をお選びいただくことも、スタイリッシュなロゴデザインや全員が集合したデザインをお選びいただくことも可能です。券面をセレクトする段階からお楽しみいただけます。

また、スマホ決済時のウォレットアプリにTREASUREエポスカードを登録することでスマホの中でも特別なデザインを楽しむことができます。さらにエポスカード会員専用のエポスアプリでもTREASUREエポスカード会員専用デザイン（1種類）を表示でき、いつでもどこでもTREASUREをそばに感じることができます。

特長２.TREASUREの想いをカタチにするTREASURE×EPOSプロジェクトに参加できる！

TREASURE×EPOSプロジェクトは、お客さまに付与されるポイントのうち、ご利用額の0.1%分をTREASUREの想いとともに日本赤十字社の活動に寄付できる、という取り組みです。

TREASURE×EPOSプロジェクトによる寄付金は“防災・減災への取り組み”に活用される予定です。

TREASUREは日本各地をツアーで訪れており、2024年の能登半島地震の際には、ツアー開催地の福井を含む地域への思いから、日本赤十字社を通して支援を行っています。災害時だけでなく何気ない日常も守っていきたい、ファンからもらっている愛を社会貢献の形で広げていきたいというTREASUREの想いをカタチにするため、本プロジェクトを実装いたしました。

今後、プロジェクトに参画いただいたTREASURE×エポスプロジェクト会員の皆さまには、TREASUREからのプロジェクトについてのメッセージなど、メンバーとのつながりを感じていただけるような機会をお届けしていく予定です。ご期待ください！

＜新規入会・利用特典のご案内＞

TREASUREエポスカードに新規ご入会、またはお切り替え後、6カ月以内に累計5万円以上（税込）をご利用いただいたお客さまに、オリジナル巾着ポーチ（非売品）をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます

※画像の水色部分はクリア仕様になっています

■ 丸井グループの「『好き』を応援するビジネス」について

丸井グループは「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンとして掲げており、これを実現するための戦略として「『好き』を応援するビジネス」を進めています。「『好き』を応援するビジネス』の目的は、「好き」を通じて自分のための消費が「誰かのため」、「社会のため」へと広がることでインパクトと利益の両立を実現することにあります。特に、今回のTREASUREエポスカードに代表される、カードの利用が寄付につながる「寄付付きカード」においては、2025年9月時点で企画数は21企画、会員数は11万人に達し、共感の輪が広がっています。

現在、「好き」を応援するイベントの開催やグッズの販売などさまざまな取り組みを行っており、今後も一人ひとりの「好き」を起点とする企画を増やしていくことで、「誰かのため」、「社会のため」へと広がる消費を拡大し、インパクトと利益の両立をめざしてまいります。

▼「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■ TREASUREエポスカード概要

カード発行主体：エポスカード

名称：TREASUREエポスカード

年会費：永年無料

申込開始日：2026年3月19日（木）

デザイン：12種類

国際ブランド：Visa

ポイントプログラム：カード利用に応じてたまる「エポスポイント」

利用に伴う寄付：ご利用額の0.1%を日本赤十字社が行う“防災・減災への取り組み”に寄付

申込方法：Web申込、全国のエポスカードセンター

入会特典：入会後6カ月以内に累計5万円（税込）以上のご利用で、オリジナル特典をプレゼント

※Web申込はこちら

https://www.eposcard.co.jp/gecard/treasure/?utm_source=news_release&utm_medium=referral&utm_campaign=260319(https://www.eposcard.co.jp/gecard/treasure/?utm_source=news_release&utm_medium=referral&utm_campaign=260319)

■ TREASUREについて

2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist Awards、MAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしてきたTREASURE。

2025年10月25日（土）からスタートした自身3度目となるJAPAN TOUR『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』は、開催発表と同時に各地のチケットが即完売し、ファンの声に応える形で追加公演や追加席販売も実施。全5都市15公演、総動員数30万人を突破し“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めている。

https://ygex.jp/treasure/

■ エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4547）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容：クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■ 丸井グループの概要

商号：株式会社丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか