立川アスレティックFC、ドキュメンタリーEpisode13公開。すべてを胸に、『光の射す方へ』進み始める。

一般社団法人立川アスレティックFC

立川アスレティックFC（本拠地：東京都立川市／代表理事：皆本晃）は、今シーズンよりクラブの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像シリーズ「THE ATHLETIC FC」を始動いたしました。

このたび、その第14弾となるEpisode 13「光の射す方へ」を公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

本シリーズでは、日本フットサルのトップリーグ「メットライフ生命Fリーグ」で戦うクラブの裏側にカメラを向け、選手たちの葛藤や挑戦、そして試合にかける想いをお届けしています。

■Episode13について

シーズンのすべての日程を終え、チームの最終順位は5位。「優勝」という目標には、届かなかった。

積み上げてきた時間は確かにあり、個々の選手が成長を実感する場面も多かった。

しかし、それだけでは足りなかった。どれだけ個人が成長しても、勝てなければ意味がない。

その現実を、選手たちは静かに受け止めていた。

悩み、ぶつかり合い、それでも前を向いて戦い続けたシーズン。

その終わりとともに、チームを揺るがす大きな決断が下される。

キャプテン・上村充哉の移籍。

長年このチームの先頭に立って戦い続けてきた。多くの選手にとって指標であり、支えでもあった。

なぜ今、この決断をしたのか。上村が胸に抱いた想いとは何だったのか。

そして皆本晃の引退。チームの歴史を築いてきた存在が、ピッチを去る。

チームを離れる上村、そして残る選手たちへの想いとは。



残された選手たちは、何を受け取り、どこへ向かうのか。一つの時代が終わり、新しい時間が始まる。

悔しさも、積み重ねてきた想いも、すべてを胸に。このチームは、再び前へ進み始める。

■立川アスレティックFCについて

立川アスレティックFCは、「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」を理念に立川市を拠点として活動するフットサルクラブです。メットライフ生命Fリーグ ディビジョン1に所属し、トップチームの運営をはじめ、レディースチームの運営、地域貢献活動、スポーツ文化の普及など、多角的な活動を展開しています。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@tachikawaathleticfc

【クラブ公式サイト】

https://tachikawa-athletic.jp/

■一般社団法人 立川アスレティックFC 概要

法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC

代表理事：皆本 晃

所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-1立飛ビル7号館305