【SAMANSA】3月第3週の新作ショート映画ラインナップを発表！「共に死ぬはずだったのに...」ある2人の狂気を描く最恐サスペンスから『このマンガがすごい！』ランクイン原作の話題作まで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年3月20日(金)に新作となる3本『終わらせたい僕と君』『クソっ！』『ストレンジ』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

「共に死ぬはずだったのに...」ある2人の狂気を描く最恐サスペンスから『このマンガがすごい！』ランクイン原作の話題作まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『終わらせたい僕と君』

あらすじ：

いじめに苦しむ少女は、ネットで出会った人物と共に命を絶つためホテルへ向かう。現れたのは、同じように孤独を抱えた一人の男。互いの過去を語り合う二人だったが、来るはずの三人目は現れない。密室に残された二人の間に、不穏な空気が漂い始める――。【R15+：暴力】

監督：Jeong Jaehee

作品時間：21分49秒

２.『クソっ！』

あらすじ：

初めて訪れた彼の部屋で目覚めたレイチェル。彼はメモを残して仕事に出かけ、ひとり残された彼女は、昨夜の思い出と運命の人に出会えたかもしれない温かさに浸っていたーーしかしその直後、対処しきれない理不尽な出来事が降りかかる。実話を元にしたコメディ。

監督：Ben Adam-Harris

作品時間：7分52秒





３.『ストレンジ』

あらすじ：

塾に通い、勉強漬けの日々を送る内気な高校生オデコちゃん。ある夜、公園で出会ったのは、涙を流すドラァグクイーンのクマさんだった。戸惑いながらも言葉を交わすうち、少しずつ距離を縮めていく二人。悩みを抱えた彼らが向かう先は――。

監督：落合賢

作品時間：15分3秒





《スタッフからのコメント》

今週のおすすめは『クソっ！』です。タイトルからしてインパクト抜群ですが、これがまた期待を裏切らない一作なのです。「運命の人に出会えたかも！」という最高に幸せな朝から一転、ヒロインを襲うのは、もはや笑うしかないほど理不尽で、あまりにも「クソっ！」なハプニング。観ながら思わず「嘘でしょ、しっかりして……！」とツッコミを入れたくなりますが、これが実話を元にしているというのが一番の衝撃です。7分間で味わえる、この絶妙な緊迫感とユーモア。ぜひ週末は、SAMANSAでこの驚きの結末をお楽しみください。







◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com