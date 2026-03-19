ピアノ×カンツォーネ×ワインを楽しむ特別イベント「ソラリス・ハーモニー」第2回開催

マンズワイン株式会社

マンズワイン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：島崎 大）は、2026年4月5日（日）、軽井沢の名店「リストランテ小林」とのコラボレーションによる特別ランチイベント『ソラリス・ハーモニー ～音と風と葡萄の詩～』を開催いたします。

第2回となる今回は、軽井沢「日月たちもり」オーナー・佐藤智大氏による寿司のデモンストレーションを実施。

さらに、前回ご好評をいただいた、歌手・琉子健太郎氏による情感あふれる歌声と、上田市在住のピアニスト・宮下絵美氏によるピアノ演奏とともに、五感で味わう特別なひとときをお届けいたします。

【イベント概要】

開催日：2026年4月5日（日）

会場：マンズワイン小諸ワイナリー（長野県小諸市諸375）

開場：11時00分～14時00分（予定）

参加費：11,000円（税込）（お食事・ワイン・ミュージックチャージ込み）

【イベント内容】

本イベントでは、マンズワインと、軽井沢の名店「リストランテ小林」による特別コースのペアリングをお楽しみいただきます。

第2回目となる今回は、軽井沢「日月たちもり」オーナー・佐藤智大氏による寿司のデモンストレーションを実施。目の前で握られる寿司とワインのマリアージュをお楽しみいただきます。

また、会場では歌手・琉子健太郎氏とピアニスト・宮下絵美氏による生演奏を実施。音楽とワイン、料理で、五感を満たすひとときをお届けいたします。

【お食事×ワイン】

軽井沢「リストランテ小林」によるこの日のための特別コースと、お料理に合わせてマンズワイン代表・島崎が厳選したワインをご用意いたします。



●前菜

アスパラガスと自家製コッパ、ゴルゴンゾーラのムースを詰めたシュー、信州黄金シャモ自家製ハムと自家製ピクルス、スップリ、信州アメーラトマトのブルスケッタ、菜の花のフリッタータ

× 酵母の泡 ロゼ



●パスタ

フキノトウのジェノベーゼ、春の野菜、あさり

× ソラリス ル・シエル 2023



●セコンド

信州黄金シャモモモ肉と根野菜のロースト、ローズマリーとニンニクの風味

× ソラリス ラ・クロワ 2022



●スペシャリテ

自家製信州スモークサーモンを握り寿司で（軽井沢『日月 たちもり』オーナー佐藤智大氏によるデモンストレーション）

× あまつひ しふく



※食材は仕入れの都合により予告なく変更する場合がございます。

※スペシャルイベントのため、アレルギーや食材のお好みについての対応が出来ません。ご了承の上お申し込みください。

軽井沢リストランテ小林のHPはhttps://karuizawa.tokyo/小林孝好プロフィール

青山サバティーニで25年間ローマ料理を学び、各店舗の料理長を歴任。ローマ本店へも2度留学。

2010年に麻布十番で「VISORIDE」を開業し、2015年には「リストランテ小林」として目黒に移転。2022年、軽井沢町へ移住し開業。移転準備中は東御市観光協会の委託でカフェを運営し、また万平ホテル勤務を通じて軽井沢の食文化に深く関わる。現在は「信州イノベーションプランナー」としても活動。

ジブリとオペラ、そして犬と猫をこよなく愛する、温かな人柄のシェフです。

割烹 日月のHPはhttps://tachimori.my.canva.site/2佐藤智大プロフィール

栃木県の老舗和菓子屋に生まれる。東京の日本料理店で10年修行後、草津温泉の旅館「金みどり」で副料理長を経て料理長として13年勤務。趣味は家族旅行。軽井沢『日月 たちもり』オーナー。オープン1年を経たずして著名グルメ紙に取り上げられるなど早くも人気店の仲間入りをしつつある。軽井沢町在住。

【演目＆出演者】

●第一部 『華やかなカンツォーネのひと時』

O sole mio / サンタ・ルチア / 帰れソレントへ / Time to say goodbye / フニクリフニクラ



●第二部 『一緒に口ずさみましょう！ 日本の名曲を』

小諸なる古城のほとり / 荒城の月 / 落葉松 / 花

※曲目・演奏者は予告なく変更する場合がございます。

琉子健太郎

テノール 主なオペラ出演に、藤原歌劇団公演《ピーア・デ・トロメイ》ウバルド、《カルメン》レメンダード、ダンカイロ、日本オペラ協会公演《キジムナー時を翔ける》ジラー、《静と義経》伊勢三郎、《那須與一》平知章、文化庁人材育成公演《フィガロの結婚》ドン・クルツィオなどがある。このほか、《第九》《メサイア》のテノールソロをはじめ、多数出演。藤原歌劇団団員。日本オペラ協会会員。公益財団法人日本オペラ振興会オペラ歌手育成部講師。

宮下絵美

信州大学教育学部ピアノ研究室卒業。東京国際芸術協会新人演奏会に出演。安曇野新進音楽家オーディションに合格ほか複数のコンクールで入選。年間30～40のコンサートを行っている。また、オペラ伴奏者として「カルメン」「魔笛」「こうもり」「サンドリヨン」「カヴァレリア・ルスティカーナ」「電話」「仮面舞踏会」「蝶々夫人」のピアニストを務める。宮下絵美ピアノ教室主催。U演奏家協会会員。全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）指導会員。上田市在住。

【お申込み方法】

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。

マンズワインからのご連絡をもってご予約完了となります。

【お問い合わせ】

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefClJ1bQZAJJDrX1unW9FwKg7p_Q0Uy0GhXTh9jZp28Nziog/viewform?usp=publish-editor

マンズワイン株式会社 小諸ワイナリー

TEL：0267-22-6341（受付時間：10:00～17:00）

MAIL：info@mannswine.co.jp