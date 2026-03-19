【ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋】桜とシャンパンLOBBY BLOSSOM with Moet & Chandon ／ DJ NANA

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋極上のシャンパーニュと桜＆DJ MUSICのひととき

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（名古屋市中区、執行役員総支配人：石井 孝治）は、

2026.3.27（金）7:00p.m.～9:00p.m.(L.O.8:30p.m.)、1F「ロビーラウンジ」において"LOBBY BLOSSOM with Moet & Chandon ／ DJ NANA"を開催する。例年より早い桜の開花シーズンの幕開け、いち早く季節を感じる大人の夜をシャンパーニュとDJ SOUNDでお楽しみください。

☆ SOUND by "DJ NANA"

DJ NANA



幅広い選曲と、その洗練されたルックスでデビューから11年現在に至るまで全国各地で活躍しているDJ NANA。MCやパフォーマンス、コスチュームは彼女のトレードマークとなっている。

名古屋を拠点に活動を続け、レギュラーの箱ORCA NAGOYA,Club SANGOではレジデントをこなす傍ら、複数の県でゲスト出演。 DJFUMI★YEAH!擁する東京のレーベルAQUA PRODUCTIONにも加入している。

2022年からNightClubだけでなくWeddingDJやDJスクール講師等活動の幅を広げ、さらに今後の飛躍が期待される注目のフィメールDJ。

☆来店特典のお知らせ

当日ロビーラウンジで、モエ・エ・シャンドンをご注文のお客様に「MOET & CHANDONオリジナルステッカー」をもれなくプレゼント！

☆イベント情報

会 場：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

1F「ロビーラウンジ」

日 時：2026.3.27（金）7:00p.m.～9:00p.m.(L.O.8:30p.m.)

料 金：予約席／1名様\3,000 ※席数限定予約のみ

（モエ・エ・シャンドン1杯・プティオードヴルセット込）

当日スタンディング

モエ・エ・シャンドン１杯・・・・・\1,000

モエ・エ・シャンドン ロゼ1杯・・・\1,300

スナック・・・・・・・・・・・・・・\500

※税金・サービス料込 ※全ての割引対象外

Peatixからご予約 :https://peatix.com/event/4929826/view

◆ホテル公式WEBサイト イベント詳細ページ

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/products/202603121516

イベントについてのご予約・お問い合わせ

予約専用ダイヤル Tel.052-683-4638(9:00a.m.～8:00p.m.)

本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における1つの目標に貢献しています。

◆ホテル公式WEBサイト

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

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