TechTrain VPoT 梶川 琢馬が「PHPerKaigi 2026」にて登壇します！

株式会社TechBowlmain

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、2026年3月20日（金）～22日（日）に開催される「PHPerKaigi 2026」において、VPoT・梶川 琢馬が登壇いたします。 登壇テーマは「メッセージングを利用して時間的結合を分離しよう」。QueueやPubSubなどのメッセージングを活用した非同期設計の実践的な知見を共有します。

登壇情報

「メッセージングを利用して時間的結合を分離しよう」

日時：2026年3月22日（日）11:35～

トラック：Track C

形式：レギュラートーク（20分）

詳細：fortee｜PHPerKaigi 2026「メッセージングを利用して時間的結合を分離しよう」(https://fortee.jp/phperkaigi-2026/proposal/5ea64c6c-3726-4324-ab59-3c321f1a86ae)

外部サービスの遅延や重い処理との密結合が引き起こす応答不安定を解消するアプローチとして、QueueやPubSubなどのメッセージングを活用した非同期設計の実践知見を共有します。非同期化のメリットだけでなく、整合性のズレや重複実行といった固有の落とし穴とその対策にも踏み込み、以下の3点を軸に解説します。

- なぜメッセージングによる非同期処理を行うのか- 非同期処理特有の落とし穴と対策- 非同期処理をどのように切り分けるのか

イベント駆動アーキテクチャなど、メッセージング導入についての議論のきっかけになることを目指したセッションです。

登壇者紹介

梶川 琢馬（かじかわ たくま）

株式会社TechBowl／TechTrain VPoT。Webアプリケーション開発を中心にリアーキテクトやデザインシステムの立ち上げに取り組む。現在は開発と組織の強化を両立しながら、技術とチームの橋渡し役として活躍中。現場で培った知見をもとにした、実践的で再現性のある技術発信に定評がある。

⬛︎ TechTrain について

TechTrain

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

TechTrainの提供サービス

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

個人の方 :https://service.techtrain.dev/counseling法人の方 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXfZ_ShW8F5B-Payk40wI9Uy-q5tjbX3Y8uLXgEm11ZRlsQ/viewform