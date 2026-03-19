A BATHING APE(R) SPRING/SUMMER 2026

株式会社 ノーウェア

アートは常に、BAPE(R)の“ゴールデンエラ”の中心に存在してきました。それはギャラリーの中だけに収まるものではなく、空間や素材、そして日常のあらゆる場面に息づいています。

2026年3月、A BATHING APE(R)はその原点に立ち返り、日本のヴィンテージハウスを舞台にSS26のアートフォーカスを展開します。時を重ねた木枠や障子、やわらかな自然光に包まれた空間は、ブランドの表現を映し出すキャンバスとなります。

この親密な空間は、2000年代初頭のスピリットを映し出しています。そこには、クリエイティビティがよりパーソナルで、ハンドクラフトの温もりを持ち、そして個性を恐れず表現されていた時代の空気が息づいています。

ここでは、ヘリテージと反骨精神が交差し、伝統が現代のストリートウェアのコードを通して新たに解釈されます。

ヴィンテージの日本家屋の中で、BAPE(R)のSS26 ARTピースは周囲の空間と呼応するように存在しています。インディゴの色合いは時を重ねた畳の風合いを思わせ、グラフィックの大胆な表現は、無垢の木材や障子の静かな佇まいと鮮やかなコントラストを描き出します。

それぞれのルックは、まるでこの場所に自然と馴染んできたかのような佇まいを持ち、アートがもともとこの空間に存在していたかのような感覚を生み出します。

それは、“ゴールデンエラ”のエネルギーを凝縮したもの。静かでありながら力強く、文化に根ざし、そして時代を超えて響く存在感を放っています。

MENS

メンズのARTフォーカスでは、クラフトマンシップを現代的な視点から再解釈しています。中心となるのは、LINE CAMOをベースに深みのあるインディゴトーンとクラフト感あふれるディテールを取り入れた、JAPANESE INDIGO ART CAMOです。

日本の伝統的な染色文化にルーツを持つこのパターンは、過去と現在を自然に結びつけながら、確かな存在感を放ちます。

日本製デニムのアイテムは、緻密な構造と素材本来の魅力を際立たせ、スーベニアジャケットは伝統的なモチーフと現代的なストリートシルエットを融合させています。

LADIES'

レディースのARTストーリーでは、伝統を自信と洗練をもって現代に昇華しています。スーベニアジャケットは引き続き主役アイテムでありつつ、構築感とリラックス感を絶妙に両立させたコンテンポラリーなカットでアップデート。インディゴフーディーには箔プリントを施し、ヴィンテージハウスの光の中で繊細に輝き、日常のシルエットに上品な表情を添えています。

柔らかさと力強さが共存する、態度あるクラフトマンシップ。歴史を自由にスタイリングし、各アイテムは表現力がありながらも着やすさを兼ね備え、ゴールデンエラの恐れを知らないクリエイティビティを女性視点で体現しています。

BAPE(R) 2026年春夏コレクション「3月のARTフォーカス」は、順次発売予定です。最新のメンズ・レディースアイテムは、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにてご覧いただけます。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.