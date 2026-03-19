【大阪・岸和田】春のおでかけに「ワタワン春まつり」開催｜グルメ・マルシェが楽しめる注目イベント

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/springfes2603/

家族連れやカップル、友人同士はもちろん、わんちゃん連れでも楽しめる春のイベントです。

春らしいスイーツや雑貨が並ぶマルシェを中心に、春のおでかけにぴったりの2日間をお届けします。

また現在、イベントを一緒に盛り上げてくれる出店者様も募集しています。

春のマルシェとグルメが集まる「ワタワン春まつり」開催

WHATAWONでは、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、春のイベント「ワタワン春まつり」を開催します。

会場には、春らしいスイーツやグルメ、雑貨などのお店が並び、歩きながらお気に入りのお店を見つけたり、その場で味わったり、ショッピングを楽しめます。

春の空気を感じながら、ゆったりと過ごせるマルシェイベントです。

春のスイーツや雑貨が並ぶマルシェ

イベントでは、

春を感じるスイーツやグルメ、季節限定アイテム、かわいい雑貨などが並びます。

春らしい色合いの商品や、季節限定の商品など、このイベントならではの出会いを楽しめるマルシェです。

ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントを楽しめるのも魅力です。

散歩をしながらマルシェを楽しめる、春のおでかけにぴったりのイベントです。

家族・カップル・わんちゃん連れでも楽しめる

会場となるWHATAWONは、

グルメやショッピング、温浴施設などがそろう

滞在型エンターテインメントモールです。

春のおでかけ先として、気軽に楽しめるぴったりのイベントとなっています。

出店者も募集中！

イベントを一緒に盛り上げてくれる出店者様も募集しています。

イベントの雰囲気を一緒につくっていただけるお店を広く募集しています。

フード、ドリンク、ハンドメイド雑貨など、

イベントを彩るさまざまなお店のご参加をお待ちしています！

春のおでかけシーズンを楽しむ来場者の皆さまに、

新しい出会いやワクワクを届けてくださる出店者様のご応募をお待ちしています。



開催概要

イベント名：ワタワン春まつり

開催日：2026年3月28日（土）・3月29日（日）

時間：11:00～17:00

場所：WHATAWON

出店料：5,000円

申込開始：3月13日（金）0:00～

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/