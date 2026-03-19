【HBMS特別講座】「イノベーションはどうやって起こるのか」

広島県公立大学法人

HBMS（県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール」です。

HBMSでは、令和６年７月に中小・中堅規模組織（SMO※）に特化した教育プログラムの開発や調査研究等を推進する組織として「SMOフロンティア研究所」を開設しました。令和７年10月には、福山商工会議所にSMOフロンティア研究所備後分室を設けました。

この度、福山において、一橋大学イノベーション研究センター青島矢一教授を講師に、「イノベーションはどうやって起こるのか」をテーマとして、HBMS特別講座を開催します。

多くの皆様にご参加いただきますよう、報道機関におかれましては、広報にご協力を賜りますようお願いいたします。

※SMO（エスエムオー）：Small and Medium-sized Organizationの略

１ 日時・開催方法等

日 時：令和８年３月27日（金）16:00～18：00 （15:30受付開始）

場 所：福山商工会議所（福山市西町2-10-1）１階102会議室

方 法：対面 ※要事前申込。

２ 出席者

○講 師：一橋大学 イノベーション研究センター教授 青島 矢一(あおしま やいち)先生

（略歴）

1987年一橋大学商学部卒業。1989年同大学大学院商学研究科修士課程修了。

1996年マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院博士課程修了。Ph.D.（経営学）取得。

一橋大学産業経営研究所専任講師を経て、1999年一橋大学イノベーション研究センター助教授、

2007年同准教授を経て、2012年3月より現職。専門はイノベーションのマネジメント。これま

で、イノベーション過程における資源動員の正当化プロセスや、技術・産業・企業能力の共進化メ

カニズムに注目して、エレクトロニクス産業や先端材料産業、環境・エネルギー産業を含む様々な

企業の事例分析を行ってきた。近年は、大企業とスタートアップ企業のコラボレーションによるイ

ノベーション創造の可能性について研究を行っている。

（著書）『経営学入門』（東洋経済新報社，2022）等

○モデレーター：HBMS研究科長 米倉 誠一郎（よねくら せいいちろう）先生

（略歴）

一橋大学 名誉教授／デジタルハリウッド大学大学院 特命教授／京都橘大学 特任

教授／世界元気塾 塾長／公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 会長

３ 参加費・定員

参加費：無料

定 員：70名（申込者多数の場合は先着順）

４ 申込方法・申込期限

下記URLフォームからお申込みください。

HBMS特別講座 - Google フォーム(https://docs.google.com/forms/d/142-9y2vKjOblodEVpn0yzNGzbYlGg0SnlGAx-Ftru_Y/viewform?edit_requested=true)

※申込期限：令和８年３月26日（木）12：00