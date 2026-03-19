双子・三つ子家庭の孤立をなくす多胎支援団体tatamama、小児精神科医ら専門職参画で理事7名体制へ

一般社団法人tatamama

一般社団法人tatamama（本部：福岡県福岡市、代表理事：牛島智絵）は、2026年2月10日の理事会において新たに理事1名が承認され、理事7名体制となったことをお知らせいたします。

tatamamaは2023年7月21日に設立された、多胎家庭（双子・三つ子など）の支援を目的とした団体です。多胎育児当事者を中心に、交流会や相談会、情報発信などを通じて、多胎家庭が孤立しない社会づくりを目指して活動しています。

近年、活動エリアの拡大や支援内容の広がりに伴い、団体運営や地域活動、専門支援の体制強化を目的として理事体制を拡充してきました。2026年2月の理事会をもって、医療・保育などの専門職を含む7名の理事体制となりました。

多胎育児当事者と専門職で構成されるtatamama理事メンバー

tatamamaでは、当事者の経験と専門職の知見を活かした支援体制づくりを進めています。

活動拡大に伴い理事体制を強化

tatamamaは、2023年7月21日の法人設立時に3名の理事体制でスタートしました。

その後、活動の広がりに伴い理事体制を段階的に拡充し、2025年7月18日の理事会において新たに2名の理事が承認されました。

- 廣政久仁子（理事／東部エリア／保育士・幼稚園教諭／双子の母）- 木村佐紀（理事／筑豊エリア／療育医療センター保育士／双子の母）

さらに2026年1月10日の理事会では、

- 加藤久美子（理事／訪問看護統括／看護師／双子の母）

が理事に就任。

そして2026年2月10日の理事会において、

- 黒川駿哉（理事／小児精神科医／双子の父）

が理事として参画し、現在の理事7名体制となりました。

当事者と専門職が連携する支援体制

tatamamaの理事は、全員が双子・三つ子などの多胎育児を経験した当事者です。

そのうえで、

- 小児精神科医- 看護師- 幼稚園教諭- 保育士- 管理栄養士

などの専門職が参画しており、当事者の視点と専門的知見の両面から、多胎家庭に寄り添った支援体制を構築しています。

また地域ごとの活動推進を目的に、東部エリア・筑豊エリアにそれぞれ理事を配置するなど、地域に根差した活動体制づくりにも取り組んでいます。

理事メンバー

tatamamaでは、団体運営に加え、地域ごとの活動や専門支援の強化を目的に理事体制を整備しています。現在は、運営、地域活動、医療・専門支援の3つの視点から理事が役割を担っています。

tatamama理事メンバー（2026年3月現在）

今後の展望

牛島智絵亀崎智子井手祥子廣政久仁子木村佐紀加藤久美子黒川駿哉

tatamamaでは、多胎家庭同士がつながる交流会の開催や情報発信に加え、地域や行政と連携した支援体制づくりにも取り組んでいます。

今回の理事体制強化を通じて、医療・保育などの専門職との連携をさらに深めながら、多胎家庭が安心して子育てできる社会の実現を目指し、支援活動を拡大していきます。

代表者コメント

一般社団法人tatamama 代表理事 牛島智絵

多胎育児は喜びが大きい一方で、身体的・精神的な負担も大きく、孤立しやすい現状があります。今回の理事体制強化を通じて、当事者の経験と専門職の知見を活かしながら、多胎家庭が安心して子育てできる環境づくりをさらに進めていきたいと考えています。

ご挨拶

一般社団法人tatamama 理事／小児精神科医 黒川駿哉

専門職であっても、多胎育児は決して簡単なものではありません。私自身も双子の父として、家族がここまで育児を続けてこられたのは、地域の支えや社会資源に助けられてきたからだと感じています。

これまで受けてきた支援を、次の世代の多胎家庭へつないでいきたいという思いから、周産期や多胎支援の活動に関わるようになりました。

福岡のような都市で、tatamamaのような新しい形の多胎支援団体が育っていることは、地域だけでなく、今後全国の多胎家庭にとっても大きな意味を持つと感じています。

医療専門職として、自分にできる形で多胎家庭の支援に貢献していきたいと思います。

一般社団法人tatamamaについて

一般社団法人tatamamaは、「多胎児ママにやさしい街は、すべての人が暮らしやすい街」をビジョンに掲げ、多胎世帯に優しいまちづくりを通じて、女性や子ども、高齢者や障がい者も含む、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指しています。

多胎世帯の声を行政に届ける活動をはじめ、多胎世帯向けの情報発信、相談会や交流会の開催などを行い、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援に取り組んでいます。

【団体概要】

法人名： 一般社団法人tatamama

所在地： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-3-32ラ・コルテ大名203

代表理事： 牛島 智絵

設立： 2023年7月21日

活動内容：多胎世帯交流会、多胎児ママコミュニティ運営、多胎育児メディア運営、地元企業と連携した多胎世帯向けサービスの提供

HP： https://tatamama.org/

問い合わせ： info@tatamama.org