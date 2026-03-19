パナソニックグループ

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易 正吏、本社：神奈川県横浜市、以下、PAS）のIn-Vehicle Infotainment（以下、IVI）が、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）の新型「RAV4」（2026年2月北米向けから順次発売）に採用されました。本製品は、日本を除く北米・欧州を含む170か国以上に展開予定です。

本製品は、SDV化を支える次世代IVIプラットフォームです。SDV化に不可欠なOTA（Over The Air）アップデートを可能にする新開発のIVIソフトウェアを搭載し、マルチメディアだけでなくADASの機能アップデートにも対応しています。さらに、車両連携や音声認識強化などの先進UXとADAS連携による録画機能で快適性と安全性を向上。加えて、最大12.9インチの大型・高精細ディスプレイと一体型設計により、操作性とデザイン性を両立しています。本製品の開発にあたり、PASはトヨタで初めて採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携するIVIソフトウェア開発のため、大規模な開発体制を構築しました。トヨタとのパートナーシップを強化しながら、共同開発を行っています。これにより、トヨタの車両SDV化に向けた次世代車両のソフトウェア基盤構築に貢献しています。

＜製品の特長＞

1. 新開発のIVIソフトウェアでSDV化に向けた多様なアップデートが可能に

2. 先進UXとADAS連携で快適性・安全性を強化

3. 大型・高精細ディスプレイと一体型設計による商品力向上

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック オートモーティブシステムズのIn-Vehicle Infotainmentがトヨタ自動車株式会社の新型「RAV4」に採用（2026年3月19日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260319-2

＜関連情報＞

・パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

https://automotive.panasonic.com/