【オールハーツ・カンパニー×桔梗信玄餅】「パステル」初コラボの『なめらか桔梗信玄餅プリン』が新登場！累計出荷数130万個※1突破の『世にもおいしい和ブラウニー 桔梗信玄餅』も新デザインになって再登場！

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は株式会社桔梗屋（本社：山梨県笛吹市、代表取締役：中丸 純）が製造・販売する山梨銘菓「桔梗信玄餅」とコラボレーションした新商品を発売いたします。

■“なめらかプリンブーム”の火付け役「パステル」×「桔梗信玄餅」の初コラボレーション！

桔梗信玄餅の味わいをイメージした「なめらかプリン」を全国のスーパーマーケット・ドラッグストアで発売！

このたび、「パステル」から期間限定で『なめらか桔梗信玄餅プリン』が新登場。香ばしいきな粉を合わせた「なめらかプリン」に黒みつを添えて「桔梗信玄餅」の味わいを表現しました。「桔梗信玄餅」をイメージした、もっちりとした口あたりとなめらかさを一緒にお楽しみいただけるコラボレーション限定のプリンです。

■「世にもおいしい」シリーズから「桔梗信玄餅」を表現した新デザインのブラウニーやマドレーヌが新登場！

「世にもおいしい」シリーズからは、過去の累計出荷数が130万個※１を突破する『世にもおいしい和ブラウニー 桔梗信玄餅』をはじめ、しっとりとした食感と香ばしいきな粉、黒みつの味わいを楽しめる『世にもおいしい桔梗信玄餅マドレーヌ』を発売いたします。今年は、「桔梗信玄餅」の巾着をイメージし、“桔梗の花”を散りばめた青色を新たに取り入れた、新デザインに生まれ変わりました。

■「ねこねこ」からは、もちもちなわらび餅を楽しめる過去3万個※2売れたコラボフレーバーが再登場！

「ねこねこ」からも「桔梗信玄餅」とのコラボフレーバーが登場。過去に過去3万個※2を販売した人気商品『ねこねこ食パン 桔梗信玄餅』を公式オンラインストアにて再販売いたします。黒糖風味の生地とミルク100%の生地の食パンで、可愛らしい茶トラ柄に仕上げました。わらび餅のもちもちとした食感と、黒糖ときな粉の優しい甘みをお楽しみいただけます。

山梨銘菓「桔梗信玄餅」の味わいを楽しめるコラボ限定商品を、ぜひこの機会にお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●「パステル」×「桔梗信玄餅」コラボ新商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗がございます。なくなり次第終了となります。

なめらか桔梗信玄餅プリン

発 売 日 ：2026年4月 1日（水）

価 格：参考小売価格500円（税込）

販売店舗：全国の「パステル」店舗、スーパーマーケットなど

こだわり：「パステル」初となる「桔梗信玄餅」とのコラボ限定の「なめらかプリン」です。「桔梗信

玄餅」の弾力をイメージした、なめらかでもっちりとした口あたりの「なめらかプリン」に

きな粉を合わせて、トッピングに黒みつを添えました。口いっぱいに広がるきな粉の香ばし

さと黒みつの甘みのコンビネーションで「桔梗信玄餅」の味わいを細かく表現。「桔梗信玄

餅」とのコラボレーションでしか味わえない、和テイストなプリンです。

●「世にもおいしい」シリーズ×「桔梗信玄餅」コラボ新商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗、発売日が異なる店舗がございます。なくなり次第終了となります。*公式オンラインストアでは、単品販売はございません。

世にもおいしい和ブラウニー 桔梗信玄餅

発 売 日 ：2026年4月 6日（月）

価 格：参考小売価格237円（税込）

販売店舗：2026年4月 6日（月）～全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗、

「ねこねこファクトリー東浦店」、

公式オンラインストア「オールハーツモール」、

スーパーマーケット、ドラッグストアなど

2026年4月 7日（火）～全国のセブン-イレブン（全国 約22,000 店舗）、ローソン

こだわり：過去の累計出荷数が130万個※１を突破する「桔梗信玄餅」のコラボ限定ブラウニーが、新

デザインパッケージになって再登場！ホワイトチョコベースのブラウニー生地に「桔梗信玄

餅」と同じ黒みつを練り込みました。きな粉風味のチップとオリジナルチョコチップの2種

類をサンドすることで、「桔梗信玄餅」の味わいを細かく表現。今年は、「桔梗信玄餅」の

巾着をイメージし、“桔梗の花”を散りばめた青色を新たに取り入れた、新デザインに仕上げ

ました。黒みつの甘みときな粉の香ばしさ、チョコチップのザクザク食感をぜひお楽しみく

ださい。

世にもおいしい桔梗信玄餅マドレーヌ

発 売 日 ：2026年4月 6日（月）

価 格：参考小売価格291円（税込）

販売店舗：2026年4月 6日（月）～全国の「ハートブレッドアンティーク」、「ベンケイ」店舗、

「ねこねこファクトリー東浦店」、

公式オンラインストア「オールハーツモール」、

スーパーマーケット、ドラッグストアなど

2026年4月 7日（火）～全国のローソン

こだわり：「桔梗信玄餅」のコラボ限定マドレーヌが、新デザインパッケージになって登場！「桔梗信

玄餅」と同じ黒みつを練り込んだふんわりしっとりとした生地に、ザクザク食感のきな粉風

味のチップがアクセント。黒みつの優しい甘みときな粉の風味が口いっぱいに広がります。

今年は、「桔梗信玄餅」の巾着をイメージし、“桔梗の花”を散りばめた青色を新たに取り入

れた、新デザインに仕上げました。おやつの時間のお供にはもちろん、ちょっとしたギフト

にもおすすめです。

●「公式オンラインストア「オールハーツモール」限定 コラボ新商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗がございます。なくなり次第終了となります。

*公式オンラインストアでは、単品販売はございません。

ねこねこ食パン 桔梗信玄餅

発 売 日 ：2026年4月 6日（月）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」、

全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど

こだわり：過去に全国の店舗で販売し3万個※２売れた大人気のコラボフレーバーが、公式オンライン

ストア限定で再登場！黒糖風味の生地とミルク100%の生地の食パンで、茶トラ柄に仕上げ

ました。中にきな粉とわらび餅を練り込んで、「桔梗信玄餅」の味わいを表現。わらび餅の

もちもちとした食感と、黒糖ときな粉の風味を存分にお楽しみいただけます。

※公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/shingenmochi

※1:2024年～2025年の『世にもおいしい和ブラウニー 桔梗信玄餅』の合計累計出荷個数（社内調べ）

※2:2024年～2025年の『ねこねこ食パン 桔梗信玄餅』の合計累計販売個数（社内調べ）

●「パステル」について

オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

●「世にもおいしい」ブランドについて

名前負けしてない、それほどにおいしい。黒猫の魔女の“世にもおいしい魔法”が隠し味のスイーツたち。看板商品の『世にもおいしいチョコブラウニー』をはじめ、素材の魅力を引き出した唯一無二のおいしさで、チョコ好きの心を甘く満たし、ちいさな幸せとワクワクをお届けします。

＜公式HP＞https://yonimo.jp

●『世にもおいしいチョコブラウニー』について

2018年に生まれたシリーズ累計出荷数約2,100万個※3を誇る大人気の商品です。生地にはオリジナルチョコを使用し、おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼きあげました。”チョコ、ザクッ！ザクッ！“な新食感が楽しい、チョコ好きにはたまらない”世にもおいしい“ブラウニーです。

※3：2020年1月～2025年5月末 累計

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

※ 画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie