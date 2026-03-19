【インドネシア総研】物流業界団体「Klub Logindo」と会談、日尼の物流人材不足解決に向けた連携を協議

株式会社インドネシア総合研究所インドネシアの主要物流業界団体「Klub Logindo（クラブ・ロギンド）」の皆さまと

株式会社インドネシア総合研究所（以下、インドネシア総研）は、インドネシアの主要物流業界団体「Klub Logindo（クラブ・ロギンド）」と会談を実施しました 。本会談では、日本とインドネシア双方が直面する「物流人材不足」および「トラックドライバー不足」を喫緊の課題と捉え、両国の連携による解決策について深い協議が行われました 。

会談の背景：日尼双方で深刻化する物流リソースの欠乏

現在、日本の物流業界ではドライバーや倉庫作業員、フォークリフトオペレーターなどの人材確保が極めて困難な状況にあります 。 一方で、インドネシア国内でもドライバー不足は深刻です 。ジャカルタ周辺の物流企業では、保有車両に対して稼働できるドライバーが8割から9割に留まるケースも見られます 。給与水準は最低賃金を上回るものの、職業イメージや社会的ステータスへの誤解、若年層への認知不足が、人材確保の障壁となっています 。

協議の要点：国家資格（BNSP）活用と人材育成モデルの構築

本会談では、単なる労働力の補填ではなく、教育と資格制度を通じた「職業価値の向上」に焦点が当てられました 。

市場展望：物流インフラ投資と車両更新需要の拡大

- BNSP（国家職業資格認証機関）の活用:インドネシアの国家資格制度に基づき、物流ドライバーを専門職として位置付け、技能の可視化と標準化を推進します 。- 体系的な育成スキーム: インドネシア総研が持つ大学・政府機関・日本企業とのネットワークを活用し、物流オペレーションや倉庫管理、ドライバーを育成する教育プログラムを展開します 。- 若年層へのキャリア教育: 技術高校でのキャリア説明会等を通じ、物流職種の認知度向上と将来的なキャリアパスの提示について協議しました 。

人材分野に加え、インドネシア物流市場における投資機会についても議論されました 。 ジャカルタ等の都市部では、排ガス規制や環境政策の影響により、実質的に約10年周期での車両更新が求められています 。これにより、トラックの更新需要や物流デポ・倉庫整備といったインフラ投資分野での市場拡大が見込まれています 。

今後の展望

インドネシア総研とKlub Logindoは、本会談を通じて以下の4点を軸とした具体的な連携を進めていく方針で合意しました 。

本件に関するお問い合わせ先

- 日本の物流人材不足の解消に向けたスキーム構築- インドネシア人材のキャリア創出と社会的地位の向上- 日本企業のインドネシア物流市場への参入支援- 教育プログラムの開発を通じた持続可能な産業発展への貢献

株式会社インドネシア総合研究所

https://www.indonesiasoken.com/