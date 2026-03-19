「数学嫌い」をゼロへ。オンライン専門数学塾Rekai、新学年の挫折を防ぐ「無料の苦手攻略講習」を開催

「数学は、人生の選択肢を広げる武器になる」

合同会社STUDY SHIFT

オンライン専門数学塾Rekai（リカイ）責任者の中村です。

私はこれまで多くの生徒たちと向き合う中で、「一度つまずくと戻れない」という数学特有の恐怖心が、多くの中高生の可能性を狭めている現状を目の当たりにしてきました。特に進級を控えたこの時期は、前年度の取りこぼしが将来の進路選びにも直結し得る重要な局面です。

私たちは、単に解法を教えるだけの塾ではありません。「なぜそうなるのか」という本質的な理解（＝Rekai）を通じて、生徒が「自分はできる」という自信を取り戻す場所でありたいと考えています。画面越しではありますが、生徒一人ひとりの表情の変化を見逃さず、心に寄り添う指導を大切にしています。

なぜ今、この「春期講習」が必要なのか

数学は「積み上げの教科」です。一度理解の糸が切れると、自力で修復するのは困難を極めます。少しでも修復を図るべく、貴重な春休みな時間を使って「過去の弱点」と向き合うことで、新学年に向けて小さくても自信を身につけてほしいと願っています。

当塾はオンライン専門塾です。全国どこに住んでいても、地方の教育資源の差に関係なく、質の高い数学指導にアクセスできる環境を整えること。そして、数学への苦手意識を払拭することで、将来の夢を「数学ができないから」という理由で諦めない中高生を増やすこと。それが私たちの使命です。

自由度の高さが魅力のひとつ

この講習は「学習したい単元」「受講日時」をとても柔軟に選べるようにしています。

単元については「１.数と式 ２.二次関数 ３.場合の数 ４.三角比」から、自分が強化したいと思う１単元を選択することが可能です。

日時については受講者の希望を聞きながら相談のうえ決定します。例えば月曜に動画授業を受け、ゆっくり復習してから火曜に講師との面談に臨むことができます。

元々オンラインで時間も場所も選ばない自由さがありますが、さらに受講者のニーズに応えられるかたちでプログラムをつくりました。

「春期講習2026」実施概要

期間： 2026年3月下旬～4月末（詳細は公式サイト参照）

形式： 完全オンライン（Zoom等を使用）

対象： 数学に苦手意識を持つ中学生・高校生

内容： １.数と式 ２.二次関数 ３.場合の数 ４.三角比 から１単元を選択

動画授業を受講したのち、講師と振り返り面談をオンラインで実施

詳細URL： https://math-rekai.com/spring2026/

オンライン数学専門塾Rekai（リカイ）とは

https://math-rekai.com/(https://math-rekai.com/)

・受験対策から定期試験の得点アップまで可能な数学塾

・オンライン専門なので自宅で24時まで受講可能

・生徒１人に講師が２名（大学生＆社会人プロ）の安心体制

・２週間ごとに１単元を進める適度なカリキュラム

・欠席・振替可能の柔軟なシステム

・明確で安心な料金システム

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