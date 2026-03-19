大型野外音楽フェス「ジゴロック 2026」への当社グループアーティスト出演に関するお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://jigorock.com/_2026/

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田信吾、証券コード：3823、以下「当社」）は、当社子会社 Pavilions 株式会社および株式会社 SOUND PORT の代表取締役である小室哲哉氏が「TK LEGENDARY WORKS」として、また小室哲哉氏プロデュースの音楽ユニット「OVAL SISTEM」および「365°」が、大型野外音楽フェス「ジゴロック 2026 supported by ニカソー」（主催：TOS テレビ大分、以下「本イベント」）に出演することをお知らせいたします。

当社グループアーティストは、4 月 25 日（土）・26 日（日）の両日にわたり出演いたします。25 日

（土）は小室哲哉氏、OVAL SISTEM、365°がそれぞれ出演し、26 日（日）は小室哲哉氏プロデュースの特別ステージ「TK LEGENDARY WORKS」として出演いたします。

本イベントでは、SPECIAL GUEST として所ジョージ氏・木梨憲武氏の出演が発表されているほか、倖

田來未、EXILE TAKAHIRO、DA PUMP、HKT48、加藤ミリヤ、美麗-Bi-ray-、打首獄門同好会、人間

椅子、川崎鷹也、n.SSign 等、豪華アーティストの出演が決定しており、当社グループアーティストの

出演により、さらなる注目が期待されます。

■ イベント概要

■ 当社グループアーティストの出演概要

■ 主な共演アーティスト（2026 年 3 月 18 日時点の発表分）

4 月 25 日（土）

【SPECIAL GUEST】所ジョージ / 木梨憲武 / 田中あいみ＆矢吹バンド

【アーティスト】梅田サイファー / EXILE TAKAHIRO / 加藤ミリヤ / 倖田來未 / SIX LOUNGE / 美麗-Bi-ray-

【From Oita】ケンチンミン / Skaai

【Kickoff Act】17LIVE SPECIAL STAGE / うたたね zzz

4 月 26 日（日）

【アーティスト】打首獄門同好会 / HKT48 / n.SSign / 川崎鷹也 / DA PUMP / 人間椅子

【Kickoff Act】17LIVE SPECIAL STAGE / 福を架ける少女 / D.LEAGUE ダンスチーム

※出演者は今後追加される可能性があります。最新情報は本イベント公式サイトをご参照ください。

■ 「ジゴロック」について

「ジゴロック」は、TOS テレビ大分が主催する大分県最大級の大型野外音楽フェスティバルです。

2024 年の初開催以来、毎年規模を拡大しており、2025 年開催時（第２回）には約２万人を動員いたしました。小室哲哉氏がプロデュースする「TK LEGENDARY WORKS」は 2025 年大会でも特別ステージとして出演し、全国メディアで多数取り上げられるなど大きな反響を呼びました。2026 年は第３回の開催となり、九州を代表する音楽イベントとして定着しつつあります。

■ 小室哲哉氏および当社グループの音楽・エンターテインメント事業について

小室哲哉氏は、当社子会社である Pavilions 株式会社および株式会社 SOUND PORT の代表取締役を務めています。当社グループでは、小室哲哉氏のプロデュースのもと、3 人組ガールズ音楽ユニット

「OVAL SISTEM」のプロデュース、新アイドルユニット「365°」のサウンドプロデュース、ショート

ドラマ「地下アイドルの方程式」の総合プロデュースなど、音楽・エンターテインメント事業を展開

しております。

本イベントへの出演を通じ、当社グループの音楽・エンターテインメント事業のさらなる認知拡大

と、ブランド価値の向上に寄与するものと考えております。

■ 業績への影響

本件による当社連結業績への影響は軽微であります。今後、業績予想の修正が必要となった場合は速

やかにお知らせいたします。

以 上

【参考：各社概要】

＜Pavilions 株式会社＞

所在地 東京都港区

代表者 代表取締役 小室哲哉

事業内容 音楽・エンターテインメント事業の企画制作

＜株式会社 SOUND PORT＞

所在地 東京都港区3 WHDC Press Release

代表者 代表取締役 小室哲哉

事業内容 著作権・出版権・特許権・商標権等の保有および管理

＜THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社＞

所在地 東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立 2004 年 7 月

上場 東証スタンダード（3823）

代表者 代表取締役社長 亀田信吾

事業内容 新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL https://twhdc.co.jp

■本リリースに関するお問合せ先

当社ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください

https://twhdc.co.jp/inquiry/