筆記試験完全免除！土木・建築・電気の有資格者は面接２回で合格のチャンス

ふじみ野市役所

ふじみ野市では、昨今の人材獲得競争の激化を鑑み、公務員になるために従来は必須と考えられていた筆記試験（公務員試験）を一定の資格を保有していることを条件に完全免除し、面接２回のみで職員採用試験を実施しています。採用の時期は令和８年１０月１日を予定しています。

学校を卒業し資格を取得した人や第一線で働く社会人など、幅広い方からのお申込みをお待ちしております。

ふじみ野市職員採用ポスター受付期間

令和８年４月８日（水）午後１１時５９分まで

申込方法

ふじみ野市ホームページから電子申請で申し込む

【ふじみ野市ホームページURL】

https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jinjika/16401.html

募集職種・資格要件

【土木技術職】1級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士

【建築技術職】一級建築士、建築基準適合判定資格者、1級建築施工管理技士

【電気技術職】1級電気工事施工管理技士

人数

【土木技術職】5人程度

【建築技術職】2人程度

【電気技術職】若干名

試験方法

筆記試験免除、面接２回のみ

※全職種、昭和６１年４月２日以降に生まれた人。

試験予定日

第１次面接 令和８年４月１９日（日）か２０日（月）

※４月２０日（月）は午後６時以降を予定。

第２次面接 令和８年５月２４日（日）

問い合わせ

人事課（電話049-262-9008）