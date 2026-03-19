メタバースは若手作家の救世主となるか？VRChat展示で「逆輸入」された熱狂。U25アーティストが語る、デジタルから中目黒・リアル展示への“確かな手応え”

デジタルネイティブ世代が体感した「メタバース展示」の真価

BUSCA合同会社

日本最大級のアーティスト支援プラットフォーム「FROM ARTIST」を運営するBUSCA合同会社（本社：茨城県水戸市、代表：戸井田翔馬）は、25歳以下の若手アーティストを対象とした「FROM ARTIST U25エキシビション」をVRChatにて開催いたしました。

先日配信した来場者レポートに続き、今回は出展アーティスト3名の「生の声」を公開。物理的な制約を超えた空間での展示が、若手作家の表現活動にどのような変化をもたらしたのか、そのリアルな手応えをレポートします。

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「え～すご！」と思わず声が出る没入感と、アバターが生む深い対話

今回のVR展示では、アバターを介することで作家と鑑賞者の心理的距離が縮まり、従来のギャラリー展示以上に深い質疑応答が行われました。

忍足ようこ 氏： 「バーチャル空間自体が初めての体験だったのですが、いざVR展示の中に入ってみると『え～すご！』と何度も声を出してしまうほどリアルで楽しかったです！鑑賞者の数が多くても作品が見やすく、コメントも気軽にし合える空間がとても心地よかったです。」

上田 禅 氏： 「多くの人に自分の作品を見てもらい、予想よりも多く質問もしていただき、自分の作品がどこを見られてどう思ってもらえてるか、この経験を元に次の制作に活かしていこうと思いました。」

VRでの「視点共有」が、自身の作家性を再定義する

また、VR空間ならではの「多角的な視点」が、作家自身に新たな気づきを与える場面も見られました。

OR 氏： 「VR内の色んな部屋に飾られている絵があってイメージができてよかったです！みる側のかたの視点の感想をきいて自分がすきな形がこういう形なんだ～という発見もあってたのしかったです！」

「デジタルで魅了し、リアルで質感を届ける」逆輸入型のアート体験へ

VR展示で得た熱狂は、3月23日（月）より開催される中目黒でのリアル展示会へと引き継がれます。作家たちは共通して、デジタルを経験したからこそ際立つ「物理的な質感」の重要性を語っています。

「作品の質感や新たな気づきもあると思うので、おしゃべりしに来てください」（忍足氏）

「実際の絵の凹凸などを楽しんでほしいです！」（OR氏）

「実際に見ることで伝わる絵の具の盛り上がりや筆跡も見えるので、ぜひ」（上田氏）

本プロジェクトは、VRを単なる代替手段ではなく、リアルの価値を再発見するための「入り口」として位置づけています。中目黒の会場では、VRで注目を集めた作品の実物が一堂に会します。

【 リアル展示会 開催概要 】

名称： FROM ARTIST U25エキシビション

開催日： 2026年3月23日（月）・24日（火）

時間： 3/23 12:00～18:00 ／ 3/24 12:00～17:00

会場： 中目黒 目黒川沿いギャラリースペース(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92153-0061+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E5%B7%9D%E4%BD%8F%E3%83%93%E3%83%AB/@35.6397896,139.7040422,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b39087546b7:0x5059516aac6da7b9!8m2!3d35.6397896!4d139.7040422!16s%2Fg%2F12hqv6v8y?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7c346501-5369-4591-a144-4de5b2d3453c)（入場無料）

出展者：

1.上田禅 ( https://from-artist.com/collections/ueda-zen )

2.OR ( https://from-artist.com/collections/or(https://from-artist.com/collections/or) )

3.忍足ようこ ( https://from-artist.com/collections/oshitari-yoko )

4.あきらそみや ( https://from-artist.com/collections/akirasomiya )

5.網代 親宏 ( https://from-artist.com/collections/ajiro-chikahiro (https://from-artist.com/collections/ajiro-chikahiro))

6.サナ ( https://from-artist.com/collections/sana )

【 VRChat会場：常時無料公開中 】

当日参加できなかった方も、引き続きメタバース空間でのアート鑑賞をお楽しみいただけます。

ワールド名： FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY

アクセス：https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_67969fb8-fb2d-40a1-b2a4-596e18c9ca51&instanceId=74553~region(us)(https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_67969fb8-fb2d-40a1-b2a4-596e18c9ca51&instanceId=74553~region(us))

【公式SNSでアーティストの生の声を聴ける】

FROM ARTISTが運営する公式SNSでは、アーティストのインタビューやアーティスト本人による作品解説など、アーティストの生の声を聴くことができます。すべて無料でご利用いただけますので、ぜひご覧になってみてください。

公式LINE：https://line.me/ti/p/@517rkxah

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCVhqVe8RVpRsrLI97v1buAQ

公式Instagram：https://www.instagram.com/from_artist.busca/

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト： https://from-artist.com/

【 会社概要】

会社名：BUSCA合同会社

所在地：〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者：代表社員 戸井田翔馬

事業内容：BUSCA合同会社は、アート・マーケティング・教育の分野において、アイデアを形にし成果へと導くクリエイティブカンパニーです。 日本最大級のアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」の運営を中心に、アーティストのDtoC（Direct to Consumer）支援、企業のブランディング・マーケティング支援、およびWEBメディアの運営を行っています。

URL：https://www.busca-llc.com/