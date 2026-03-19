いえらぶパークが、株式会社穴吹ハウジングサービスに「いえらぶParking」を提供開始！

株式会社いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である、株式会社いえらぶパーク（本社：東京都新宿区、代表取締役：川口真弘、以下「いえらぶパーク」）は、株式会社穴吹ハウジングサービス（本社：香川県高松市、代表取締役社長：新宮章弘、以下「あなぶきハウジングサービス」）に対して、「いえらぶParking」を提供し、運用開始したことをお知らせします。

■背景・概要

あなぶきハウジングサービスの賃貸管理・仲介部門である部屋ナビ事業本部では、増加する駐車場の契約対応件数への対応が課題となっており、契約手続きの迅速化・オンライン化が求められていました。

こうした状況を受け、契約手続きの大幅な効率化と契約スピードの向上を目的とし、いえらぶパークの契約業務代行サービス「いえらぶParking」を導入しました。

また、月極駐車場オンライン申込・契約システム「ツキパー」との連携により、契約状況をオンライン上で一元管理できるようになることで、担当者の業務効率の向上も見込んでいます。

■今後の展望

現在、あなぶきハウジングサービスが管理する香川県高松市を中心とした月極駐車場において、「いえらぶParking」を導入していますが、他のエリアでも導入を検討しています。これにより、多くのエリアで契約手続きの迅速化・オンライン化による運営効率のさらなる向上を目指しています。

いえらぶパークとあなぶきハウジングサービスは、今後も連携を強化し、駐車場DXの推進と管理業務効率化に努めてまいります。

■いえらぶParkingとは

月極駐車場「ツキパー」と時間貸し駐車場「リザパー」の自動切替システム(特許第7678507号)を備えたオンライン契約業務代行サービスです。申込・契約・更新・解約の業務を全てオンライン化し、顧客対応含め業務の97%をいえらぶパークが代行します。さらに、月極駐車場の空き枠活用と時間貸し利用者の月極契約への斡旋など、さまざまなメリットを実感いただけます。

特許についてのプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000628.000008550.html

▼いえらぶﾞParking 駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利に。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wmurlXPKE8Y ]

サービスサイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

■「ツキパー」とは

月極駐車場向けのオンライン申込・契約システムです。

駐車場を借りたいユーザーは、スマートフォンやPCから申込・契約・決済までを完結。

管理会社は管理画面上で契約者情報・駐車場区画情報・問い合わせ情報・契約書類など、すべての情報を一元管理できます。

サービスサイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/tsukipa

■「リザパー」とは

所定の駐車場の予約から決済まですべてがオンラインで完結できるサービスです。アプリから現地・目的地に近い駐車場の空き状況を検索、そのまま予約もできます。空いている駐車場があれば、月極駐車場として契約することも可能です。

サービスサイト：https://rizapa.jp/



▽本リリースに関するお問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1320#mail

■あなぶきハウジングサービスについて

会社名：株式会社穴吹ハウジングサービス

代表者：代表取締役社長 新宮章弘

設立 ：1983年11月28日

資本金：1億円

本社所在地：香川県高松市紺屋町3-6 穴吹ハウジング中央通りBLD.

コーポレートサイト：https://www.anabuki-housing.co.jp/

部屋ナビ事業本部運営 部屋ナビShopサイト：https://www.h-anabuki.jp/

■いえらぶパークについて

いえらぶパークは駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利にする駐車場×ITサービスの開発・運営会社です。

会社名：株式会社いえらぶパーク

代表者：代表取締役 川口真弘

設立 ：2021年11月

資本金：1億円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル48階

事業内容：駐車場契約管理業務代行サービスの企画・開発・運営、月極駐車場契約管理決済システム「ツキパー」、駐車場特化型ポータルサイト「いえらぶParking」、駐車場予約サービス「リザパー」

コーポレートサイト：https://ielove-park.jp/

サービス紹介サイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

ポータルサイト「いえらぶParking」：https://ielove-park.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPが提供する不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は、全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/(https://ielove-park.co.jp/)

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

【いえらぶパークのサービスに関するお問い合わせ先】

株式会社いえらぶパーク 開発事業部

担当：善明、安達

TEL：03-4332-1758

メール：pr@qrsign.jp

【本リリースに関する取材のお問い合わせ先】

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp



